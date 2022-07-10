Среди каких народов России больше всего «колдунов»

Вера в колдунов и ведьм сопровождает человечество с самого его появления. Отношение к людям, обладающим необычными способностями всегда было двояким: с одной стороны их боялись и всячески избегали, с другой — обращались за помощью и советом в сложной ситуации.

Кого на Руси считали колдунами и ведьмами?

Как правило, в категорию деревенских ведьм и колдунов попадали самые социально отверженные категории крестьянского общества. Чаще других доставалось старым девам. Отношение к ним в русской деревне вообще зачастую бывало немотивированно жестоким и откровенно несправедливым. В реалиях русского крестьянского общества парадоксальным было само по себе существование незамужней женщины, оттого их не любили и часто приписывали им некие антиобщественные настроения. Уверяли, что они могут намеренно портить скот и губить вызревший урожай. В некоторых версиях таких слухов для выполнения этих задач им приходилось обращаться за помощью к нечистой силе. Неправильным, впрочем, было бы считать, что магическими возможностями народная молва наделяла только женщин. Одинокий сумасшедший старик, живущий в разваливающейся хибаре на окраине села, тоже мог прослыть колдуном. В некоторых же случаях в использовании запретной магии могли уличить просто невероятно злобного и нелюдимого односельчанина.

Участь всех этих мнимых чернокнижников была незавидна: их побаивались и всячески избегали, а после смерти довольно часто хоронили вдали от освященной земли кладбища, предварительно крепко связав мертвые руки и ноги толстыми веревками.

Впрочем, известны случаи, когда ярлык колдуна наклеивали не только на простых деревенских бедолаг, но и на представителей высшей средневековой правящей элиты.

Хорошо известен раннесредневековый полоцкий князь Всеволод Брячиславич, умерший в самом начале XII века (к слову, прямой потомок князя Владимира, его правнук). В русских летописях он известен под прозвищами «Чародей» и «Волхв». Утверждается, что он был зачат матерью в результате некоего мистического эксперимента, а в знак тайны своего рождения носил на теле некую отметину, называемую в исторических источниках «язвено» (по всей видимости, речь идет о родимом пятне неправильной формы). Также летописи сообщают, что князь Всеволод свободно мог превращаться в зверя. Сложно сказать, откуда появились такие странные и зловещие легенды об этом правителе. Вероятно, это можно объяснить двумя причинами: во-первых, он отличался откровенным авантюризмом и страстью к интригам, а во-вторых, невероятно долгой по тем временам жизнью. Вопреки тому, что дата его рождения забылась, известно, что он только 57 лет возглавлял Полоцкое княжество, что и по нашим временам исключительно большой срок, а для XII века – неслыханно долго.

Вообще, средневековые жители иной раз могли признать какого-либо долгожителя колдуном. Так, например, парижане считали, что проживший 88 лет ученый по имени Николас Фламель не иначе как открыл тайну философского камня. В случае с князем Всеволодом, похоже, сыграли роль подобные логические конструкции, помноженные на очень нетипичную и яркую личность полоцкого правителя.

Представителей каких народов на Руси считали колдунами?

Иной раз колдунами и вовсе начинали считать не отдельно взятых личностей, а целые народы. Впрочем, сам логический конструкт при этом переходе оставался тем же, что и в случае с деревенскими чудаками: чародеями считали представителей максимально странных для русского человека племен, которые вели причудливый и непохожий на оседлое крестьянство образ жизней.

Отчасти это можно объяснить и тем, что представители этих народов не исповедовали христианство, а потому совсем иначе относились к концепции магического взаимодействия с миром. Проще говоря, они сами считали, что среди них есть колдуны, никак этого обстоятельства не смущались и не скрывали того. Ведь очень многие народы современной России по историческим данным еще, образно говоря, вчера исповедовали шаманизм, который в значительной мере и выстроен на взаимодействии с жителями верхних и нижних миров. Это обские угры (ханты и манси), ряд тюркских народностей севера (якуты и тофалары), но чаще всего колдунами называли саамов (в историческом прошлом народ также был известен под названием «лопари»).

Причем, уверенность в том, что саамы почти поголовно промышляют магией, характерна не только для их русских соседей, но и для всех жителей Евроарктического региона, вообще. Причина в том, что этот небольшой народ распространился на довольно обширной территории, они живут в 4 странах: Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Повсюду к ним относились как к колдунам. Шведы, например, считали, что саамы умеют оборачиваться в ураган и так преодолевать огромные расстояния, насылать на человека смерть и управлять погодой.

На Руси к ним относились также с опаской. Говорили, что саамские колдуны предсказали смерть Ивана Грозного с точностью до даты, а еще они умеют повязывать на нити волшебные узлы, управляя ветрами. Об этом вспоминает и английский путешественник XVI века Джайлс Флетчер, в своих записках о России он (не без здорового скепсиса) пишет следующее: «Весь народ находится в совершенном невежестве и не употребляет даже никаких письменных знаков или букв. Но зато превосходит он все другие народы колдовством и чародейством, хотя, впрочем, слышанный мной рассказ о волшебстве кораблей, плавающих вдоль их берегов, и способности их производить ветер попутный для своих друзей и противный для тех, кому хотят вредить, посредством узлов, навязанных на веревке (отчасти напоминающих рассказ об Эоловых мехах), есть не что иное, как басня, выдуманная, кажется, ими самими для устрашения мореходцев, чтобы они не приближались к их берегам».

Почему же именно на долю саамов выпала участь стать главными колдунами Европы? Почему именно они, а не, например, карелы или финны? Вероятно, это связано с тем, что саамы – самый странный народ Европы. Они заметно отличаются от своих соседей по внешнему виду, так как они темноволосы и несколько раскосы, их материальная культура отличалась невероятным архаизмом, а причудливая одежда заметно выделялась на фоне моды других племен.

Так, например, в XIX веке на Западе получила распространение такая откровенно аморальная вещь, как так называемые «человеческие зоопарки». Из названия заведений становится абсолютно ясной их суть: это самые настоящие передвижные зоопарки, где вместо зверей показывали представителей экзотических народов. Чаще всего там можно было увидеть африканцев, жителей далекой Полинезии и лишь один европейский народ – саамов.