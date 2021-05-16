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Почему в нацистской Германии розовый треугольник считался хуже звезды Давида?

Кроме расового признака нацисты преследовали людей и по ориентации. Геев сажали в тюрьмы. И если евреев заставляли носить звезду Давида, то лица нетрадиционной ориентации были обязаны носить розовый треугольник:

Почему в нацистской Германии розовый треугольник считался хуже звезды Давида?

 

Носить эту нашивку было еще опаснее, чем еврейскую. Болеет того, если оставшихся в лагерях евреев после войны выпустили, то лица нетрадиционной ориентации оставались в заключении дольше - таковы были тогдашние законы Германии. И именно розовый треугольник теперь - один из символов ЛГБТ-сообщества. 

Эволюционные предпосылки. Откуда у человека этот ген, если он не приводит к потомству?

Почему в принципе нацисты это делали? Нацизм идейно вырос из эволюционного гуманизма. И гуманизм, по идее, проповедует любовь к людям. Как же нацизм стал апогеем ненависти? У Гитлера сложилось все просто. Гуманизм - это любовь не к конкретным людям, а к человечеству в целом. А приставка "эволюционный" привела к тому, что нацисты решили сами влиять на эволюцию человека, "очистить его от плохих генов". И едва не уничтожили в принципе человеческое сообщество.

Геев преследовали ровно по тем же принципам, что и другие, "не высшие" нации. Гитлер был уверен, что, истребив их, очистит человеческий геном от тупиковой ветви эволюции.

Почему в нацистской Германии розовый треугольник считался хуже звезды Давида?

Современная наука доказала, что даже в этом он ошибался. Чтобы это понять, давайте зададимся вопросом - а как ген гомосексуальности закрепился в геноме человека? Ведь он не должен оставлять потомства. Или оставлять его меньше и, следовательно, вырождаться. Значит ген "не выгоден" человечеству, как виду и должен исчезнуть?

Оказалось, что не все так просто. Комплекс генов, который влияет на гомосексуальность у мужчин, также увеличивает фертильность женщин. Носительницы этого гена, наоборот, рожают больше детей. Поэтому человечеству в долгосрочной перспективе оказалось это выгодно, вот ген и закрепился. Только, увы, если у женщин он работает на потомство, то у мужчин, наоборот.

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