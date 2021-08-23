Григорий Распутин: мог ли он на самом деле лечить людей

Неизвестно, имел ли Григорий Распутин какое-либо образование. Тем не менее, из-за своей яркой харизмы и способностью к убеждению, он быстро снискал себе славу «божьего человека» и «мудрого старца», умеющего исцелять.

Внимание церкви

В начале XX века тобольские священники неоднократно обвиняли Распутина в участии в секте хлыстов. Можно встретить и обвинения в том, что он, не имея церковного сана, выступал от имени Бога и изгонял бесов, что было запрещено. Во время следствия всплыла история о том, что «пророк и юродивый» из села Покровское принимал двух крестьянок, которые затем умерли. Правда, причиной их смерти оказалась чахотка. Все обвинения постепенно сняли, так как не нашли подтверждений исповедования хлыстовства. Тем не менее, именно епископы Гермоген и Феофан, монах Илиодор сыграли важную роль в «изобличении» Распутина, попавшего под негласный надзор полиции и ставшего врагом Синода. В настоящее время любые идеи о канонизации Григория Ефимовича находят негативный отклик в РПЦ.

Дамский угодник

Один из свидетелей дела о хлыстах утверждал, что Григорий Ефимович принимает приезжих девиц в бане. Другие очевидцы также отмечали, что у «старца» всегда было много поклонниц, в том числе и в Петербурге, а также упоминалось, что он вел себя с ними очень раскованно.

Впечатлительное общество

К сожалению, никаких записок и достоверных сведений об этой «терапии» и сеансах не сохранилось, как и имен его почитательниц. Можно предположить, что Распутин лечил бесплодие, неврозы и другие недуги своеобразным методом. Сохранились и донесения в полицию, о том, что он активно пользуется услугами столичных жриц любви. Известна легенда о том, что сам Иоанн Кронштадтский указывал на то, что фамилия Распутина «подходит» к его распутному образу жизни. Между тем, слухи о его интимной связи с императрицей Александрой Фёдоровной являются мифом и не находят документального подтверждения.

В 1900-х годах Россию захлестнула европейская мода на предсказателей, говорящих с духами и прочих медиумов. Зачастую шарлатаны парадоксально совмещали христианские верования с верой в паранормальные сущности. Эти люди легко входили в доверие к членам высшего общества и оказывали на них определенное психологическое воздействие. Таким же образом «лечил» своими советами и Григорий Распутин, умевший заводить связи и поддержать разговор. В 1905 году император Николай II познакомился со «старцем» во время неформального обеда со своими родственницами, черногорскими принцессами Анастасией и Милицей, известными своей страстью к оккультизму. Григория неоднократно вызывали к цесаревичу Алексею, когда у последнего возникали кровотечения, причиной которых была врожденная гемофилия. Он, якобы, останавливал кровь чтением молитв и крестным знамением. Описано и использование им настоя из дубовой коры, но это, пожалуй, единственное задокументированное использование Распутиным какого-либо средства в медицинских целях. Вероятно, главным методом его лечения было именно внушение.

Враг номер один

С началом первой мировой войны нелицеприятные слухи о Распутине стали еще сильнее распространяться в разных слоях общества. И патриотическо-консервативные силы, и оппозиция разных взглядов видела в нем предателя, который «нашептывает» наивной царице губительные для страны вещи. Так, Феликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович Романов считали, что он окружен шпионами, посвящен в государственные тайны, и напрямую влияет на назначение губернаторов и генералов. Именно это стало мотивом для организации ими убийства, состоявшегося в декабре 1916 года.

Некоторые моменты из мемуаров Юсупова, подчёркивающие невероятную живучесть Распутина с явным намеком на «демонические силы» явно преувеличены и противоречат медицинским актам о вскрытии. Алексей Васильев, глава полицейского департамента столицы и главный следователь по делу об убийстве «старца» отмечал, что мнения о большом влиянии Распутина на государственные дела являются лишь домыслами.

Боткин, лейб-медик семьи Николая II, также считал, что из Распутина сделали «козла отпущения». Судя по письменным источникам, двор тот посещал не часто, и в письмах царя его фамилия не упоминается, в отличии от имени медиума Филиппа Низье. Положительное отношение общества к смерти «советника» Романовых показывало недовольство правящей династией и раскол, который шаг за шагом неотвратимо подталкивал страну к Февральской революции.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/154004-grigoriy-rasputin-mog-l...

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