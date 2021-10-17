Привычки людей, которые всё время себя обесценивают, но сами этого не замечают

Психолог Гленн Ширальди дала интересное определение здоровой самооценки: это убежденность в том, что каждый человек ценен так же, как и остальные, но не более того. Эту простую истину сложно принять людям с заниженной самооценкой, ведь они постоянно сравнивают себя с другими и все время думают, что проиграли.

Мы уверены, что порой для счастья не хватает лишь капельки любви к себе. Поэтому изучили научные источники и нашли не самые очевидные привычки людей, которые постоянно себя обесценивают. Мы считаем, что от таких установок нужно поскорее избавляться.

1. Не стеснены в финансах, но покупают дешевые вещи и косметику, потому что «и так сойдет»

Деньги — это не просто материальный ресурс. Они отображают отношение к себе и другим. Если женщина постоянно экономит на себе, но о стоимости подарка друзьям или членам семьи даже не задумывается, понять ее приоритеты несложно.

Чаще всего за «финансовой анорексией» скрывается низкая самооценка и нелюбовь к себе. Человек уверен, что недостоин чего-то хорошего, поэтому отказывается покупать вещи, которые приносят удовольствие. К слову, дешевая одежда заставляет нас чувствовать себя еще хуже, так что получается замкнутый круг.

Сразу перестать себя ограничивать сложно, но стоит сделать хотя бы маленький первый шаг.

Выберите одну часть тела, которая вам нравится, и купите для нее что-то хорошее и дорогое: тушь для глаз, помаду для губ или лак для ногтей.



Еще психологи советуют мотивировать себя через пользу. Никак не запишетесь в зал, потому что жаба душит купить абонемент? Убедите себя, что это не пустая трата денег, а инвестиция в здоровье.

2. Надевают красивое белье только по особому поводу