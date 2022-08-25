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Скандал, как самый надёжный способ выкачивания жизненной энергии

Скандал, как самый надёжный способ выкачивания жизненной энергии

 

Как у нас крадут жизненную энергию, почему это происходит и как укротить зарвавшегося вампира.

Каждый день мы сталкиваемся с людьми, которые хоть и не запускают руку нам в карман, но нацеливаются на то, чего ни за какие деньги не купишь. У нас постоянно крадут жизненную энергию, но почему это происходит и как окоротить зарвавшегося вампира — нас, увы, в школах не учили.

Ты - мне, Я - тебе

Ни для кого уже не секрет, что человек — не только материальное тело, но и сумма энергий, многие из которых известны ученым уже давно: это электрические излучения мозга, нейтроны и нейтрино, из которых состоят атомы, и, конечно же, биоэнергия или биоплазма.


Скандал, как самый надёжный способ выкачивания жизненной энергии

Биоэнергетики утверждают, что люди обмениваются энергией всегда, даже когда спят или молчат. Взаимодействие нашего энергетического поля с чужим мы ощущаем подсознательно и — реагируем изменением либо настроения, либо физического состояния. Если вам с человеком легко и приятно, если вам есть о чем помолчать, значит, энергетический обмен у вас налажен прекрасно, вы «подпитываете» друг друга, и оба от этого выигрываете. Но если вы чувствуете раздражение, резкую потерю сил, тревогу или даже внезапную боль, значит, рядом с вами находится пожиратель энергии.


Биоэнергия необходима каждому, как кровь и лимфа. Но подчас ее катастрофически не хватает. Причин подобной недостачи может быть несколько. Это: тяжелая болезнь, старость, сильная усталость. Однако ничто так не изматывает людей, как отрицательные эмоции: раздражение, гнев, жадность, злость, чувство вины, ревность. Именно они создают «дыры» в нашем энергетическом поле, и именно через них «вытекает» сила. А потеряв много своей энергии, люди с неизбежностью принимаются искать, как бы восполнить ее запасы.

Добровольная помощь вампиру

Обратите внимание, как способна вымотать простая утренняя поездка в автобусе. Десятки таких же агрессивных и замученных граждан, стоя рядом с вами, только и ждут, на кого бы вылить раздражение и у кого бы «перехватить» недостающую энергию. Чем более вы подвержены общему настроению, тем больше рискуете быть «объеденным» вашими товарищами по несчастью.
У спокойных, радостных людей биополе уравновешено и напоминает золотистое яйцо — в такой «скорлупе» трудно пробить брешь. А ведь как раз в этом и видит свою задачу изголодавшийся «вампир», поэтому он постарается вывести потенциальную жертву из равновесия. Рецепт незатейлив: вас постараются разозлить. В припадке гнева вы сами выплеснете эмоции и с ними — большую часть энергии.
Получить желаемое «угощение» можно и через испуг: страх формирует «дыры» в ауре человека. Проникая сквозь них, энергетический обжора и начинает свой пир.
Частенько мы ложимся на жертвенный алтарь добровольно! «Мне кроме тебя не к кому обратиться», «я так несчастна», — кто из нас, видя слезы подруг, не спешил с утешениями? И вот уже вы раскрылись, и ваша энергия уходит из вас, как из пробитого газового баллона. После работы «жилеткой» всегда чувствуешь страшную усталость и безразличие ко всему.
Однако невольного вампира вы можете обнаружить и в еще более близком окружении. Если вы попадаетесь на обвинения, дескать, вы плохая мать или недостойная дочь, то теряете силы на самобичевание. Это и открывает дорогу вампиру-родственнику. Никто из близких не ставит перед собой цель – отобрать у вас побольше энергии и навредить. Это происходит на подсознательном уровне. Положительный же момент совместной жизни состоит в том, что семья автоматически «питает» нас энергией в случае необходимости.

Что-то не так

Каким бы гармоничным ни был энергетический баланс супружеской пары, от неожиданных сбоев не застрахован никто. Встревоженные жены чувствуют: с мужем что-то не так, но понять, в чем дело, не могут. В большинстве случаев, видя, что мужчина стал вкладывать в отношения меньше личной энергии, жена «ставит диагноз»: разлюбил.
Не спешите бить тревогу и предъявлять претензии. Подумайте, с чем могут быть связаны эти перемены: может быть, муж стал уставать на работе или заболевает, причиной может быть и кризисная ситуация на производстве, и проблемы с родственниками. Часто мужчине просто нужен отдых, психологический комфорт или уединение. Так помогите ему.
А вот скандал — самый безотказный способ выкачать из человека побольше жизненной энергии. Опустошенность, которую впоследствии испытываешь, вызвана отнюдь не обменом обидными словами, а потерей значительного количества сил, ушедших на подпитку кричащего. И если именно вы являетесь регулярным зачинщиком скандалов, то можно смело утверждать, что вы «питаетесь» за счет мужа, сына, отца и т. д.
Во многих семьях скандалы становятся частым явлением из-за того, что супруги не знают другого способа обмениваться энергией. А между тем он — в простом разговоре, в занятиях любовью, в совместных прогулках…

Цветы жизни

В особую группу риска можно выделить детей до 3—4 лет: у них слабая энергетическая защита, потому они сильно зависят от настроения родителей. Правда свой энергетический баланс они восстанавливают быстрее взрослых.
Детям и подросткам не рекомендуется проводить много времени с пожилыми людьми, поскольку за редчайшим исключением к старости все испытывают большую нехватку энергии и автоматически тянут ее оттуда, где ее легче всего добыть. И если ребенок стал неоправданно много капризничать, слабеть и бледнеть — причина может быть в вампире, находящемся рядом.

Физические нагрузки

Чтобы не оказаться ни грабителем, ни жертвой, за своим энергетическим потенциалом необходимо следить: регулярно его восполнять, контролировать эмоции и нагрузки, заботиться о том, чтобы у вас постоянно были хоть небольшие положительные впечатления.
А поддержать правильный энергетический баланс можно несколькими способами. Например, с помощью релаксации, йоги, медитации. Молитва и другие приемы погружения в себя или обращение к высшим силам — весьма сильнодействующие средства.
Как это ни парадоксально, но зарядить энергией могут и физические нагрузки (бег, тренажеры, плавание и т. д.). Главное — не переусердствовать. При возможности ходите босиком по траве, созерцайте огонь или текущую воду, не отказывайте себе в поездках на природу. Общение с деревьями и цветами восстанавливает ваше душевное равновесие.

Футбол, баня, пиво

Скандал, как самый надёжный способ выкачивания жизненной энергии

Старый, проверенный способ восполнить постоянную нехватку энергии – обзавестись животным или украсить свой дом цветами. Любые растения (за исключением лиан, орхидей и многих «болотных» видов), домашние питомцы не только радуют взор, но и врачуют душу.
Не пропадет и энергия, вложенная в общение с друзьями. Поля единомышленников работают в одном ритме, успокаивая и дополняя друг друга. А значит, посиделки с подругами необходимы вам для здоровья так же, как вашему мужу — футбол, баня и пиво.
Не забудьте о милых маленьких хобби и о собственном уголке в доме, где все пропитано только вашей энергией и нет посторонних влияний: пусть даже этот крошечный спасительный рай умещается всего лишь в кресле.

Колобок, колобок, а я тебя съем!

Но что делать, когда вы уже стали объектом атаки и оголодавший «вампир» клацает зубами у вашего носа? Прежде всего, постарайтесь выставить преграду между вами. Стул, дерево, забор или пес на поводке с неизбежностью охладят пыл «обжоры». В случае неудачи увеличьте разделяющее вас расстояние.
Если вам не удалось встретить опасность стоя, и супостат занял соседнее кресло или расположился за вашим столиком, скрестите руки перед грудью, переплетите ноги или покажите этому человеку дулю (чтобы не разжигать страстей — за спиной или в кармане). Старые бабушкины методы работают безотказно.
Если нет никакой возможности прекратить утечку энергии немедленно (например, она вызвана болезнью родителей или трудностями роста у ребенка), сделайте этот процесс сознательным. Мысленно посылайте любимым людям не раздражение, а любовь. Думайте о маме или сердитом муже, мысленно повторяя «я тебя люблю и желаю только добра». Как ни странно, но ворчание тут же прекратится, гнев стихнет. А вы, делясь своей любовью, ничего не потеряете: отдающий любовь получает ее многократно усиленной.

Кстати

Биоэнергетика утверждает, что наши недостатки — это колечки и петельки, за которые вампир, набросив свои щупальца, тянет нашу энергию. А если не за что цеплять — не зацепит. Так что быть хорошим, добрым, милым — значит обеспечивать собственную безопасность.

 Источник : https://mistika.temaretik.com/2552553144212785838/

А вы знали об  этом?

Согласно библейским текстам, Бог наслал на Египет десять казней, чтобы фараон отпустил евреев. Современные ученые обнаружили подтверждение того, что примерно в то время Египет и в самом деле стоял на грани экологической катастрофы: падеж скота, смерть людей, нападения саранчи и даже покраснение вод — все это было.

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