Молитва Николаю Чудотворцу на исполнение желаний. Очень сильная!

Каждая молитва должна донести до святых вашу просьбу как можно лучше. Всё зависит от того, с какой целью вы молитесь в данный момент. Именно поэтому святых и существует такое большое количество. Чаще всего мы просим у Всевышнего, чтобы сбылись наши мечты. Мы привыкли просить у Господа, чтобы он сотворил чудо и то, что мы загадали, исполнилось. Но чаще всего всё это не заканчивается ничем. Ведь сам Бог, конечно, мог бы исполнить любое ваше желание. Но он слишком занят для этого. Поэтому обращайтесь не к самому Спасителю, а к святым, которые в большинстве случаев лучше смогут помочь вам в исполнении желаний. Больше всего вам для этого подойдёт Николай Чудотворец. Ещё при жизни он дарил людям всё, что те пожелали. И за это получил своё прозвище. На просторах Интернета есть хорошая молитва на исполнение желаний, которая обращается как раз к святому Николаю. Она хороша тем, что сначала вы помолитесь к Господу и Богородице, а уже потом мы начинаем будете обращаться к Николаю Чудотворцу.

В первую очередь вам нужно будет прочесть Отче Наш 1 раз. Больше не стоит, так как в прошении на получение желаемого в этом нет необходимости. Так вы обратите на себя внимание Творца и шансов на то, что ваша просьбы всё-таки будет исполнена, станет больше.

Потом прочтите прошение к Пресвятой Богородице. Но советую вам выбрать не ту молитву, которую увидите на ролике, а обратиться к Казанской Божьей матери. Для исполнения желаемого обычно молятся именно ей. Только потом можете начинать молиться на исполнение желаний Святому Николаю. Больше 3-х раз читать не стоит, а вот меньше можно. Тогда Николай увидит, что человек вы не жадный и готовы подождать ради желаемого результата. Обязательно заканчивайте все прошения словами: «Слава Отцу, Сыну и Святому Духу.

И ныне, и присно и во веки веков. Аминь». Так можно быть уверенным, что желания исполнятся. При чтении молитвы не торопитесь и будьте спокойны. Ваша просьба тут же не воплотиться в жизнь. Придётся подождать и обязательно верить, что прошение поможет. Только тогда Чудотворец исполнит то, о чём вы попросили.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2352091211105307478

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