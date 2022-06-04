Сиамские близнецы сёстры Хилтон: вместе выступали, выходили замуж и вместе покинули этот мир. Вместе навсегда

Сёстры Хилтон были сиамскими близнецами английского происхождения, которых воспитатели заставили работать в индустрии развлечений. Подвергаясь постоянному давлению, они гастролировали по Великобритании и США, прежде чем исчезли в безвестности и ушли из этого мира так же, как они пришли: вместе.

Рождение особенных девочек. Вместе по жизни

Дейзи и Вайолет Хилтон родились 5 февраля 1908 года в Брайтоне. Соединённые бедром и ягодицами, они имели одинаковую систему кровообращения и сросшийся таз, но не имели общих органов. Их случай не был самым тяжёлым. Родись девочки позже, их успешно прооперировали и они вели обычную жизнь, о которой, наверное, было бы нечего писать. Но тогда девочкам давали несколько недель жизни, но они выжили. Согласно сообщениям, Сассекское медико-хирургическое общество рассматривало возможность хирургического разделения, но были опасения, что эта процедура убьёт одного или обоих из малышей. Разделять малышей не стали.

Дейзи и Вайолет Хилтон

Кто за них всё решил

Мать девочек, Кейт Скиннер, была незамужней и считала их рождение божьей карой за свою неосмотрительность. А вот её работодатель Мэри Хилтон, увидела в близнецах коммерческие перспективы и купила их у матери.

Их выставляли напоказ в пивных Брайтона, и Мэри брала со зрителей два пенни за то, чтобы те глазели на близнецов и прикасались к ним. Она также продавала открытки с их фотографиями.

Девочки были в полной власти Мэри. Бо́льшую часть времени сёстры должны были заниматься танцами и разучивать песни. За любое непослушание сестёр наказывали ремнём. Мэри впервые взяла сестёр Хилтон в турне в 1911 году, рекламируя их особенность. После гастролей по Германии и Австралии она решила привезти их на показ в Соединённые Штаты. Хотя изначально им было отказано во въезде по причине «непригодности по состоянию здоровья», давление СМИ вынудило власти разрешить близнецам въезд в страну.

Мэри также полностью контролировала доходы сестёр, а это означает, что близнецы никогда ничего не получали за свои выступления. В 1926 году Боб Хопс сформировал группу Dancemedians, в которой близнецы исполняли чечётку.

Освобождение

После того как воспитательница Мэри умерла, сёстрами занялась её дочь Эдит с мужем. Плохое обращение не прекратилось. Близнецы были словно в плену и жили под угрозами отправиться в лечебницу. Общение близнецов с миром всегда контролировалось.

Но изолировать их было невозможно. Так Дейзи и Вайолет подружились с фокусником Гарри Гудини, который, узнав об их трудном положении, призвал близнецов освободиться от Мейеров. В 1931 году они так и сделали: разорвали договор и получили выплату в размере 100 000 долларов. К разочарованию, это была лишь мизерная часть того, что сёстры заработали за все годы.

Сёстры многое умели: Дейзи была искусной скрипачкой, а Вайолет играла на саксофоне. Самостоятельно сёстры выступили в водевиле под названием "ревю сестёр Хилтон". Дейзи перекрасилась в блондинку, и пара стала носить различную одежду, чтобы зрителям было легко их отличать. Когда популярность водевилей упала, они ушли в бурлеск-шоу.

Личная жизнь

У сестёр была и личная жизнь. Вайолет завязала отношения с музыкантом Морисом Ламбертом. Пара пыталась узаконить свои отношения, но не получила разрешения на брак «по причине грубой непристойности». Вайолет удалось выйти замуж за актёра Джеймса Мура в 1936 году. Пара взимала плату с желающих попасть на церемонию. Этот брак продлился 10 лет. Сестра тоже была замужем, но её брак с танцором продлился всего 10 дней.

Сестры Хилтон за свою жизнь снялись в двух фильмах. Первым был "Уроды" 1932 года, а вторым биографический «Прикованные на всю жизнь» (1951). Последний был основан на их жизни, но явно эксплуатировал проблему близнецов. А сёстры часто появлялись на показах обоих фильмов. Но популярность близнецов Хилтон пошла на убыль.

Популярность угасает

Сестрам было необходима поддержка со стороны. И они стали работать с Филипом Моррисом из Шарлотты, занимающимся империей костюмов Морриса в Северной Каролине. Он пытался устраивать для них представления, но интереса к близнецам больше не было. Последний раз на публике сёстры появились в 1961 году. Не получая достойной прибыли, менеджер бросил сестёр. Без средств к существованию они были вынуждены пойти на работу продавцами, где и проработали остаток своей жизни.

Пришли вместе и ушли вместе

4 января 1969 года полиция нашла сестёр без признаков жизни в их доме. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стал гонконгский грипп. Дейзи не стало первой, а через несколько дня за ней ушла и её сестра.

О жизни сестёр были сняты фильмы и поставлены мюзиклы. Не все они в точности отражали жизнь близнецов. Фильм «Двадцать пальцев, двадцать пальцев» лишь наполовину был правдивым. Сюжет обогатили вымышленным рассказом о попытке их менеджеров разделить сестёр хирургическим путём. Только документальный фильм «Сиамские близнецы», вышедший в 2012 году, показал какой на самом деле была жизнь сестёр.

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А вы знали об этом?

Аппетит у баснописца Крылова был чудовищный. Меню составлялось из самых тяжелых, сытных кушаний. Обедали тогда рано, в 5 часов. Часто пишут, что наш великий баснописец так любил плотно поесть, что и умер-то от переедания. Но это миф. На самом деле Крылова свело в могилу двустороннее воспаление легких.

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