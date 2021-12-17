Как тайные грабежи Сталина крышевал Ленин?

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) – Великий Вождь или уголовник? Таким вопросом задались создатели документального фильма «Привет от Кобы» и историки.

Мы все знаем Сталина уже в зрелом возрасте за его несомненные заслуги перед отчизной и ряд неоднозначных политических решений, но как вождь провел свою молодость, вдумывались единицы. Оказывается в прошлом Сталина много темных пятен.

В первый раз будущий глава Государства попал в тюрьму в Батуми в двадцатилетнем возрасте. Несмотря на свою молодость и недюжинное давление, оказываемое в местах не столь отдаленных на заключенных с целью выяснения их политической принадлежности, Коба (именно такую кличку взял себе И.В. Сталин) не сломался, чем заслужил уважение окружающих. Он собрал вокруг себя матерых уголовников, создав тем самым кавказскую боевую группу, занимавшуюся охраной лидеров партии, борьбы с черносотенцами, сопровождением стачек и демонстраций. В 1907 году Ленин вызвал Иосифа Сталина и Леонида Красина в Берлин, где поручил им, не привлекая особого внимания, заниматься грабежами, добыча от которых должна была пойти на нужды партии.

Группа Кобы готовит ограбление почтового конвоя в Тифлисе. На нем прибыло около четверти миллиона царских ассигнаций для зарплаты рабочим.

Операция была крайне сложной и опасной, ведь полиция была заранее предупреждена о готовящемся теракте. За техническую сторону отвечал как раз Коба, поэтому основные подозрения в связях с полицией пали именно на него. Грабеж проходит для участников кавказской группировки успешно и деньги передаются в Финляндию Ленину на развитие партийного движения. В то время широкие партийные круги уже приняли решение о запрете грабежей как средства для поддержания партийной казны. Подпольные партийные ячейки пытаются выяснить у Кобы куда пропали полученные в результате теракта четверть миллиона царских рублей, но раскрыть тайну о Ленине он не может. И. Джугашвили исключают из партии.

Коба тем временем скрывается в Баку, где совершает со своей группой громкое нападение на пароход «Император Николай Первый». Помимо этого, им удается награбить, по разным оценкам, порядка трех миллионов рублей. Тем временем Ленин приходит к абсолютной власти над партией и ее казной, однако тифлисское ограбление не приносит ожидаемой пользы. Полиция разослала во все возможные, в том числе иностранные, банки номера похищенных купюр. Обнаруженных с мечеными деньгами на руках большевиков арестовывают. Ленин принимает решение ввести Сталина в Центральный комитет партии. Через каких – то десять лет И. Сталин (Джугашвили), он же бандит Коба, станет одним из влиятельнейших мировых лидеров и возглавит огромную страну.

Являлся ли Коба двойным агентом не известно до сих пор…

Источник : https://rrnews.ru/taynye-grabezhi-stalina-krysheval-lenin/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

По сути, Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом (значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой»),грабившим для партийного большевистского «общака» банки, рэкетировавший богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве! Правда, после ареста появилась версия, что он стал штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии. Именно поэтому Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (придя к власти, он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ). Не надо также забывать , что именно во время его правления возник и «узаконился» единственный в мире институт воров в законе!

По словам видного революционера С. Г. Шаумяна, именно Сталин в 1908 году донес царской охране о подпольной Авлабарской типографии в городе Тифлисе. Резидент советской разведки Александр Орлов (Лев Фельдбин), бежавший на Запад в 1938 г., после смерти Сталина опубликовал в американском журнале «Лайф» статью «Сенсационная тайна проклятия Сталина», в которой убедительно доказал о сотрудничестве Сталина с царской охранкой .Любопытно, что, испугавшись своего разоблачения, подлый предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких из-за угрозы перебежчика опубликовать тогда компрометирующие документы! Еще одним свидетельством сотрудничества Сталина с царской охраной были его частые побеги из ссылки, что в условиях Сибири сделать было невозможно без поддержки властей.

Специфичный опыт, накопленный им во времена сотрудничества с охранкой, помог Сталину расправляться своими соперниками, мешавшими ему в захвате власти! Например, при разборе документов перевезенного из Петрограда Историко-революционного архива случайно была найдена папка агента Охраны Иосифа Виссарионовича Джугашвили, которую до революции директор Департамента полиции С. П. Белецкий хранил в своем сейфе. Именно после ознакомления документами в этой папке Феликс Дзержинский, выступая на пленуме ЦК, странным образом умер, на глазах у собравшихся делегатов, а папка с компроматом на Сталина таинственным образом пропала! И еще не раз зловещая тень «серийного» убийцы Сталина мелькала и давала о себе знать во многих нашумевших убийствах видных большевистских деятелей! !

Придя же к власти , Сталин, чтобы скрыть свою предательскую деятельность, большую часть своей жизни посвятил уничтожению всех вольных и невольных тому свидетелей. Причем, самая страшная кара настигала не врагов Отечества , а друзей и верных соратников, хорошо знавших бурное прошлое вождя. Вслед за ними «вдруг» начинали вымирать косяками их родные, близкие, сослуживцы и т.д..

Не надо также забывать , что именно во время правления Сталина возник и прочно «узаконился» единственный в мире институт воров в законе! Это звание было тогда настолько «почетным» и «привилегированным» , что не помешало обыкновенному «вору в законе» Николаю Кульбе в 1943 году стать Героем Советского Союза !

Любопытно также, что Сталин не изменил своей привычке грабить и воровать и после того, как пришел к власти, став Генеральным секретарем ЦК! Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя грабежа. Наиболее же знаменитой стала операция по изъятию золота Испании, которое было тайно ввезено в Россию на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)! Как известно, 17 июля 1936 года было свергнуто законное правительство Испании, на смену которому пришел генерал Франко. Опасаясь, что громадный золотой запас страны может быть безвозвратно утерян, представители республиканского правительства по глупости попросили СССР взять драгоценный металл на хранение. Сталин , конечно, согласился, однако доверчивые испанцы после этого не видели это золото как и своих ушей ! Самое интересное, что судьба этого золота неизвестна до сих пор!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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