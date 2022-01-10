«И ты перейдёшь в иной мир, живая…»

Платон писал: «Смерть есть разделение безплотной части живой личности, души от её материальной части — тела… На пути от земли к будущей жизни души проходят суд. Высшие существа судят людей». Итак, что же такое смерть? Небытие или переход?

Ни в научных, ни в популярных публикациях не удалось найти ни одного ясного определения смерти. Оксфордский академический словарь даёт совершенно безсодержательное определение: «Смерть — это конец жизни». Британская энциклопедия 1986 года: «Полное прекращение жизненных процессов». Говоря о смерти, употребляются слова «ничто», «небытие»… всегда с негативным смыслом.

Христианское понимание смерти можно увидеть из письма епископа Феофана Затворника к его умирающей сестре: «Прощай, сестра! Господь да благословит исход твой и путь твой по твоём исходе. Ведь ты не умрёшь. Тело умрёт, а ты перейдёшь в иной мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. Там встретят тебя батюшка и матушка, братья и сёстры. Поклонись им, и наши им передай приветы, и попроси попещись о нас. Тебя окружат твои дети со своими радостными приветами. Там лучше тебе будет, чем здесь. Так не ужасайся, видя приближающуюся смерть: она для тебя дверь в лучшую жизнь. Ангел Хранитель твой примет душу твою и поведёт её путями, какими Бог повелит. Грехи будут приходить — кайся во всех и будь крепкой веры, что Господь и Спаситель все грехи кающихся грешников изглаждает. Изглаждены и твои, когда покаялась. Эту веру поживее восставь в себе и пребудь с нею неразлучно. Даруй же тебе, Господи, мирный исход! День-другой, и мы с тобою. Потому не тужи об остающихся. Прощай, Господь с тобою». Хорошее письмо, совсем спокойное и полное уверенности в будущей блаженной жизни. Будто он провожает сестру не в дальнюю дорогу, не в неведомую страну, а в отчий дом, где ждут нас близкие, умершие раньше нас. У Екклезиаста есть такая фраза: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Екк.12:7).

Христианство понимает смерть как разделение души и тела и откровение духовного мира. К такому же пониманию приходит и современная наука о смерти. Смерть тела не конец существования, а переход личности или души из одного состояния в другое и из мира материального в мир духовный. Смерть — самое важное событие нашей жизни, но не потому, что умирает тело, а потому, что всё будущее нашей безсмертной души, нашего настоящего «Я» зависит от того, какими мы будем в самый момент перехода, потому что за гробом не начинается новая жизнь, а продолжается прежняя. Самый момент смерти тела — то, чего мы больше всего боимся, — неощутим. После выхода из тела душа переходит в другой мир и начинает там вторую часть своей жизни — безтелесную.

Подтверждаются ли религиозные верования новыми достижениями медицинской науки? Один из христианских богословов сказал, что есть в мироздании вещи, о которых «пристойнее убо хранить молчание». Хорошее предостережение. Лучше всего просто верить, не проверять и не докапываться ни до чего своим человеческим разумом. Но что делать тем, у кого такой веры нет? Остаться в сомнении и отказаться думать нехорошо. Разум дан людям Господом, и завеса над тайной смерти тоже приподнята по воле Его. Ответ есть в Евангелии. Один из апостолов Иисуса Христа, Фома, тоже долго не мог поверить в воскресение своего Учителя. Он сказал: «…если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю» (Ин.20:25). Одной верой Фома не мог принять воскресение Христа, ему нужны были и материальные доказательства. Иисус Христос дал Фоме и это: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, но верующим!» (Ин.20:27). Потом Иисус Христос сказал Фоме: «Ты поверил потому, что увидел Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин.20:29). Спаситель упрекнул Фому за малую веру, но не отверг его и дал наглядные доказательства.

Не так ли и со многими из нас? Свидетельства о жизни души были даны давно, и не мало, но для многих этого было недостаточно. Нужно было убедиться наглядно. Теперь нам дано и это.

Многие из явлений, описанных врачами-реаниматорами, давно известны христианским писателям. Но хотя христианская литература и медицинские изыскания последних лет в основном свидетельствуют об одном и том же, есть некоторые различия в понимании и оценке описываемого. Труды врачей-реаниматоров полностью подтвердили учение христианства о душе. Первый, самый важный и непреложный факт — по смерти тела жизнь продолжается — утверждён и религией, и наукой. И второе — жизнь в загробном мире течёт в свете, а не во тьме; во всяком случае, в той его части, куда мы стремимся. Об этом свидетельствуют и Священное Писание, и рассказы людей, заглянувших за завесу.

Описания потустороннего света очень интересны. Это не тот свет, к которому мы привыкли на земле. Это не свет солнца. В священных книгах пишется, что люди воспринимают этот свет тогда, когда они видят или чувствуют присутствие небесных духовных сил. Этот свет сиял при Крещении Иисуса Христа, при Его воскресении, при преображении Спасителя на горе Фавор. Иисус Христос сказал о Себе: «Я свет миру». Свет этот необычен. Вот несколько цитат. На горе Фавор: «И преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф.17:2). При воскресении Иисуса Христа: «Ангел Господень… отвалил камень от двери гроба и сидел на нём. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег» (Мф.28:2,3).

Когда фигуры Богоматери, Ангелов, святых являются живущим на земле во сне или наяву, они всегда окружены светом, часто ослепительно ярким.

Мотовилов писал о св.Серафиме Саровском, что, когда тот молился, Мотовилов не мог смотреть на него. Свет, исходивший от лица св.Серафима, ослеплял его. Люди, испытавшие клиническую смерть, тоже видели свет в загробном мире, но с трудом находили слова для описания. «Солнца не было, а свет всюду»; «Свет всюду, а теней нет»; «Свет был иным, чем тот, который мы знаем здесь. Это был не свет, а отсутствие тьмы, полное и совершенное. Этот свет не создавал теней, было просто отсутствие темноты. Свет не был виден, но он был всюду, вы были в свете». Свет загробного мира — не наш свет. Для него нашли очень хорошее определение — «нездешний свет».

Души, видевшие в загробном мире свет, иногда слышали голос или видели в свете светлую фигуру, иногда не видели, но чувствовали «присутствие». Сходные описания есть и в церковной литературе. Чему учил Голос или Фигура в свете и чему учил людей Иисус Христос во время Его жизни на земле? Когда один из фарисеев-законников спросил Иисуса Христа о наибольшей заповеди в Законе, Христос сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь Закон и пророки» (Мф.22:37—40).

Иисус Христос учил, что самое главное во время жизни на земле — учиться любить. С того времени прошло двадцать веков, но сейчас, в наше время, Свет, являясь душам умерших людей, учит тому же. Вышедшая из тела душа в присутствии Света испытывает Его неописуемую любовь и чувствует, что она в безопасности.

Вспомним доктора Ритчи, которому Иисус Христос показал, что важны не личные успехи и достижения, а важна любовь. Христос показывал душе Ритчи жизнь в потустороннем мире и отвечал на все его вопросы. Ритчи видел что-то похожее на большой научный центр: громадные залы… люди в полном самозабвении трудятся для какой-то цели выше их самих… сложные машины… диаграммы и чертежи… будто идёт какое-то сложное исследование. Ритчи спросил у Христа, что они делают. Однако на этот раз никакое объяснение не осветило сознание Ритчи. Он продолжал воспринимать от Христа, как и прежде, одну любовь. Христос не ответил на вопрос о неважном и ещё раз показал душе Ритчи правильный путь: без любви даже полезные и добрые дела не принесут пользы душе.

Однако люди, встретившиеся со Светом, говорили не только об этом. В наставлениях Света звучал и другой мотив. Душе одной женщины Свет сказал: «Вернись к жизни в теле, ты ещё должна учиться любить и накоплять знание». Другая женщина рассказывала: «Свет показывал мне самое главное. Он не обвинял, а как бы наставлял обретать знание, потому что это непрерывный процесс, И я буду продолжать его после того, как Он во второй раз придёт за мной». Возникает вопрос, какие знания. Ведь известно, что некоторые знания, особенно поверхностные, далеко не всегда идут человеку на пользу. В «Поучении» Фомы Кемпийского есть такое предостережение: «Каждый человек желает получить знание, но что значит это знание без страха Божия… Чем больше и чем лучше твоё познание, тем строже ты будешь судим, если с ростом твоего познания не возрастает твоё благочестие».

В Новом Завете нет прямых указаний на то, что нужно учиться и приобретать знания, но наибольшая заповедь в Законе учит возлюбить Господа не только сердцем и душою, а «и всем разумением твоим», а апостол Пётр пишет во втором своём послании: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Отцы Церкви тоже учат познавать Бога в Его творениях.

О загробном мире пишется и в христианских книгах — житиях святых и других. О загробном мире пишет епископ Феофан Затворник: «Внутри или в глубине мира, нам видимого, скрыт другой мир, столь же реальный, как этот, либо духовный, либо тонко материальный — Бог знает… но известно, что в нём живут святые и Ангелы… Душа стремится вверх, но только до той степени, какую допускают её духовные силы… Вокруг души теперь всё новое. Она вне привычных пространства и времени. Она может мгновенно переноситься куда захочет, может проходить сквозь стены, двери, сквозь всё материальное…»

Повествования священных книг и рассказы наших современников, заглянувших за завесу, почти идентичны. Описываются одни и те же восприятия и феномены: выход души из тела, короткий период темноты или прохождения через тёмный туннель, Свет, способность мгновенно преодолевать любое пространство и проходить сквозь всё материальное, сжатие времени, безуспешные попытки контакта с живущими на земле, видение своего тела со стороны. Потусторонняя природа — растения, животные, птицы, небесная музыка, хоровое пение. Наши современники и древние христиане, переступив таинственный порог, встречали одно и то же.

Вернувшиеся «оттуда» рассказывали о встречах с разными духовными существами. Они видели своих прежде умерших родственников и других людей — патриархов, святых, Ангелов… Христианство тоже обещает встречу с умершими любимыми и учит, что душу умершего очень скоро встретят Ангел Хранитель и встречный Ангел, которому нужно молиться при жизни. Ангелы будут сопровождать и направлять душу при её первых шагах в новом мире. Однако в то время как современные нам свидетельства говорят главным образом о радостных встречах и светлых духах, христианские источники пишут и о другом. Очень рано душу встретят уродливые и страшные существа. Они будут преграждать ей дорогу, будут покушаться на неё, грозить и требовать своё. Христианские писатели предупреждают, что злые духи могут принимать любую форму, чтобы, давая лживые советы, направить душу на неверный путь.

Труды реаниматоров показали, что очень скоро после перехода перед душой «ясно, как на экране», проходят картины её теперь уже прошедшей земной жизни. Умерший находится не в темноте, а в присутствии яркого света. В свете иногда видят Христа, Ангела, светлую фигуру. «В присутствии Света вы испытываете неописуемую любовь и безопасность. Это трудно передать. Свет — абсолютная любовь. В Его присутствии вы понимаете, чем вы могли бы быть». Свет задаёт вопросы, в них нет порицания, но есть любовь. Цель вопросов — помочь душе найти верный путь. При этом свет показывает умершему главные события его жизни. Это даёт душе возможность просмотреть и переоценить свою жизнь в теле. Вернувшиеся помнят всё, даже мельчайшие детали, и стараются отныне жить иначе, чем до сих пор.

Святой Афанасий Александрийский в своём труде «Жизнь Антония Великого» (он умер в 365 году по Рождестве Христове), описывает хождение по мытарствам. Он передаёт рассказ святой Феодоры, явившейся после смерти своей в сонном видении ученику Василия Нового Григорию. Она сообщила ему, что душа, разлучившись с телом, смотрит на него, как человек смотрит на сброшенную одежду. Потом вся земная жизнь Феодоры, со всеми её поступками, особенно греховными, подверглась просмотру и оценке светлыми и тёмными духами. По своему смыслу это свидетельство IV века по Р.Х. очень близко к тому, что мы знаем теперь о первом суде. Это знание является не новым научным открытием, а только подтверждением того, что давно известно верующим.

Христианство всегда учило, что вскоре после смерти тела душа в загробной жизни приходит на первый суд. Это не тот второй и окончательный Страшный суд, который будет в конце веков. Сейчас развитие души ещё не закончено. Каждый из нас очень скоро после смерти тела увидит всю свою прошедшую жизнь и сможет переоценить многое. В свете истины мы увидим не только наши дела, но и их последствия. «В окончании человека открытие дел его» (Сирах.2:27). Первый суд есть оценка жизни души на земле. Протоиерей Сергий Булгаков пишет о первом суде:«После конца земной жизни — частный суд; это самоопределение состояния, в котором умерший переходит в загробный мир. Это исходное начало для его продолжающейся жизни, а совсем не только «мздовоздаяние»… это скорее самосознание, самосуд, нежели судебный приговор, это суд совести пред лицом Бога».

По сути это не суд, а самооценка своей жизни на земле, помощь Господа душе, вступающей во вторую часть своей жизни — безтелесную. Душа получает знание и силу для просмотра всех своих мыслей, чувств и дел в присутствии духовных сил, причём это показ не только дел, но и их последствий для других людей. При виде своих дел, принесших страдание другим людям, могут явиться угрызения совести, огорчение и желание исправиться. На этом первом суде душа чувствует себя обнажённой. Восприятия теперь духовные. Обман и утаивание невозможны. При жизни мы многое скрываем, а здесь видно всё, включая мысли и намерения. Видны и мотивы: если что-то делалось по любви к другим, душа радуется, если по эгоистическим мотивам, она стыдится. Видя Свет, душа испытывает радость и блаженство. Свет — это любовь, понимание и сочувствие. В Его присутствии невозможны зависть, гнев, ненависть, невозможны никакие негативные эмоции. Немыслимо быть полностью осуждённым в присутствии Света. У нас не две жизни, а одна. После смерти тела развитие души будет продолжаться. Первый суд подводит итоги, оценивает сделанное за время земной жизни, показывает душе её ошибки и направляет её на правильный путь.

Самое большое расхождение между Священным Писанием и трудами некоторых современных нам учёных заключается в оценке того, что известно. Факты и явления в основном одни и те же, но понимание их различно. Православный богослов иеромонах Серафим Роуз издал в 1980 году книгу «Душа после смерти». Он пишет, что свидетельства людей, переживших временную смерть тела, рисуют неверную и опасную картину. В ней слишком много света. Создаётся впечатление, что страшиться смерти не нужно. Смерть — это, скорее, приятное переживание, а после неё ничто плохое душе не угрожает. Христос никого не порицает и всех окружает любовью. Раскаяние и даже мысли о нём излишни. Это может навести на мысли, что, пока мы на земле, можно наслаждаться жизнью и не думать о последствиях. Один из вернувшихся «оттуда» пришёл именно к таким выводам. Серафим Роуз пишет об опасностях. Тёмные духовные силы сделают всё возможное, чтобы завладеть душой, вышедшей из мёртвого тела. Серафим Роуз напоминает, что князя тёмных сил называют отцом лжи и что его слуги, а не только светлые духи, встречают душу у порога загробного мира. Тёмные силы могут принимать любой облик. Они могут явиться как светлые Ангелы и постараться внушить душе любые мысли.

Последние минуты земной жизни могут быть решающими. Отчаяние, отказ от покаяния, умирание без обращения к Богу могут тяжело отразиться на будущей судьбе души. Зная это, Отцы Церкви учат верить не всякому духу и при жизни, а особенно при близости смерти. Святой апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они… дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога» (1Ин.4:1). Чрезмерный оптимизм может обмануть, христианство учит о разной судьбе праведников и нераскаянных грешников.

Свидетельства врачей-реаниматоров тоже не всегда светлые. Есть описания серой тьмы, страданий и даже ада. Думая о том, что ждёт нас после перехода, хочется, конечно, верить тому светлому, что открыла нам наука о смерти. Эти открытия, однако, говорят только о самом начале жизни за гробом. Видимо, Господь сделал так, что сам переход безболезнен и не страшен, но что ждёт нас во второй части нашей жизни, в жизни духовной, наука не знает, известно только, что у каждого из нас будет своя, индивидуальная судьба. Зато об этом знает и учит христианство. То, что известно о загробной жизни, дано нам Божественным откровением.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2386296935738509792/

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