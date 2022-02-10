Почему китайцы просили Хрущёва отдать им мумию Сталина

После XX съезда КПСС, состоявшегося в 1956 году, целесообразность пребывания тела Иосифа Сталина в Мавзолее была поставлена под сомнение. Тем не менее, только в 1961 году, после новой волны хрущёвской критики в адрес покойного вождя, мумия «отца народов» была захоронена в могиле у Кремлёвской стены. Однако мало кто знает, что тело Сталина готовы были вывезти из Советского Союза его верные последователи в других странах.

«Хотите эту дохлую клячу? Заберите!»

Разоблачение Никитой Хрущёвым «культа личности» привело к расколу между СССР и социалистическими режимами, не принявшими критики Сталина. В первую очередь это были Китай и Албания, собственная политика которых оставалась в 1950-60-х годах ортодоксально сталинистской. Один из наиболее ожесточённых споров по поводу политического наследия диктатора произошёл в 1960 году на III съезде компартии Румынии. Присутствовавший там Никита Хрущёв в сердцах заявил своим противникам: «Если Вам так нужен Сталин, то забирайте у нас его гроб! Мы пришлём его в специальном вагоне!»

По версии американского публициста-международника Фредерика Кемпа, данную фразу Никита Хрущёв произнёс не в Бухаресте, а в Георгиевском зале Кремля, во время переговоров с представителем компартии Китая Дэн Сяопином. Одним из самых ярых заграничных поклонников Сталина был албанский лидер Энвер Ходжа, посвятивший своему кумиру книги воспоминаний «Со Сталиным» и «Хрущёвцы». Своим советским идейным противникам Ходжа приписывал более грубый вариант вышеуказанной фразы: «Хотите эту дохлую клячу? Заберите её!» Зная невоздержанность Хрущёва на язык, данная версия выглядит вполне правдоподобной. Так или иначе, Пекин и Тирана заинтересовались – нельзя ли действительно вывезти усатую мумию из Москвы? Представителям советской делегации пришлось объяснять, что высказывание Хрущёва было не более, чем риторической фигурой речи.

После выноса Сталина из Мавзолея

Вторично вопрос о теле Сталина был поднят в 1961 году. Как известно, «операция» по захоронению мумии вождя была стремительной, и осуществлена она была сразу же по завершении XXII съёзда партии. Политические противники Хрущева при всём желании не успели бы ему в этом помешать. Однако судьбу тела они не считали окончательной. Журналист «Московского Комсомольца» Александр Добровольский со ссылкой на историка Альфреда Мирека утверждает, что после перезахоронения Сталина из Тираны и Пекина, как минимум дважды, поступали запросы о возможности передачи его саркофага. С аналогичными предложениями, по некоторым данным, выступали власти Северной Кореи и Румынии.

Почему же для Хрущёва данные инициативы оказались неприемлемы? Одна из версий заключается в том, что советский лидер мог бояться нового муссирования темы смерти Сталина. Тот же Энвер Ходжа считал, что Сталин был убит, и обвинял в этом преступлении как раз «хрущёвцев». Посмертная экспертиза мумии могла обнаружить реальные или мнимые факты в пользу этой версии – и тогда весь мир ждали бы весьма серьёзные политические последствия. Эксперты могли выявить и возможный факт подмены тела – среди сталинистов ходили слухи и об этом.

Однако главная причина отказа заключалась в другом. Если бы Хрущёв отдал своим политическим противникам их «святыню», те построили бы для «отца народов» новый мавзолей в Пекине или Тиране. Для Хрущёва это означало бы косвенное признание права Сталина на посмертные почести и поклонение. С этим разоблачитель «культа личности» смириться никак не мог. Лишенные сталинской мумии, его последователи занялись увековечиванием памяти вождя. В Албании статуи Сталина высились на улицах и площадях до момента падения коммунистического режима. В Китае же памятники, обелиски и бюсты-портреты советского лидера сохраняются по сей день.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Многие историки утверждают, что якобы останки Сталина перед захоронением у Кремлевской стены были кремированы, чтобы навсегда скрыть правду о подлинной смерти злодея !Правда, остались удаленные при вскрытии трупа Сталина его мозги, которые до сих пор не подверглись экспертизе, видимо, для того, чтобы скрыть факт убийства диктатора!

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего злодея и авантюриста человечества! Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим. Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д...

Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!

Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер! И даже подохнуть этот изверг не смог без жертв ,поскольку в результате давки на его похоронах погибло большое количество людей !

К сожалению , единственным «наказанием» Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными. Кроме того, у него на родине , в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»! К счастью, на родине тирана, в Грузии, мы, «благодарные» соотечественники, полностью разобравшись в преступной деятельности тирана , уничтожившего весь цвет грузинской интеллигенции, снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!

И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ?

Несомненно, Сталин создал Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Безусловно , все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул как карточный домик. Само собой , сторонники Сталина однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их выбирал непосредственно советский народ.

На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа ! Ленин и Сталин без жесткой опоры на однопартийную диктаторскую систему, не допускающей даже малейшей оппозиции власти, были НИКТО!

Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили

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