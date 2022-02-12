Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mullonen
    Как я понимаю, всё шло через МО, а там не совсем понимали, зачем космос вообще нужен. В итоге всю работу курировали н...Владимир Комаров:...
  • Отари Хидирбегишвили
    Уважаемый Андрей!Спасибо за интересный и правдивый комментарий и хотелось бы предложить Вам мою статью о мифическом п...Владимир Комаров:...
  • Олег Самойлов
    Великолепная зарплата была! Неделю моно было прожить, а дальше - слава партии родной! И всё было бесплатно! Хоть элек...Какая была зарпла...

Как украинцы называли себя до того, как появилась Украина

Как украинцы называли себя до того, как появилась Украина

Современная Украина занимает территории ряда княжеств, на которые распалась Киевская Русь в XII веке – Киевского, Волынского, Галицкого, Переяславского, Черниговского, Новгород-Северского, а также часть Дикого поля. Само слово "украина" появляется в письменных источниках в конце XII века и применяется к окраинам ряда названных княжеств, граничащих с Диким полем.

«Украйны»

В XIV веке эти земли входят в состав Великого княжества Литовского и также становятся «украйной» по отношению к нему (а после польско-литовской унии 1569 года – по отношению к Речи Посполитой). Летописи XV-XVI вв. знают «украйны» не только в нынешней Украине. Были, например, Рязанская Украйна, Псковская Украйна и др. Длительное время слова "Украина", "украинец" имели не этническое, а чисто географическое значение.

Православные жители Украины продолжали именовать себя русинами по меньшей мере до XVIII века, а в Западной Украине – до начала ХХ столетия. В договоре гетмана Выговского с Польшей от 1658 года, по которому Украина становилась самостоятельным государством в унии с Речью Посполитой, украинское государство официально названо «гетманство Русское Украинское».

Малая Русь

В XIV же веке в Византии возник термин «Малая Русь», которым константинопольские патриархи обозначили для отличия от Московской митрополии новую митрополию с центром в Галиче, созданную для православных на землях нынешней Украины.

Название "Малая Русь" употребляют время от времени в своём титуле последние независимые галицкие князья («короли Руси» или «Малой Руси»).

Впоследствии противопоставление Малой и Великой Руси получило политическое обоснование: первая была под властью Польши и Литвы, а вторая – независимой. Однако пошли эти названия от того, что Малая Русь была историческим ядром Киевской Руси, а Великая Русь – территорией позднейшего расселения древнерусской народности (ср. в античности: Малая Греция – собственно Греция, Великая Греция – юг Италии и Сицилия).

Название "Малая Русь" (в Российской империи – Малороссия) для нынешней Украины было усвоено и царями. При этом сами жители Украины никогда себя малороссами не именовали. Это было определение, данное им российской администрацией. У них уживались два самоназвания – русины и украинцы (со временем предпочтение стали отдавать второму), хотя в XIX веке правительство активно насаждало мнение о том, что они – часть единого русского народа.

Казачий народ

Было ещё одно название для части украинцев – черкасы. По поводу его происхождения существуют противоречивые гипотезы. Относилось оно не ко всем украинцам, а только к казакам. Первые сведения об украинских казаках относятся к концу XV века. Это были вольные люди, не подчинявшиеся господам и селившиеся на территориях Дикого поля. Черкасы совершали набеги на становища татар в степи, и сами порой подвергались нападению с их стороны. Но степная вольница манила в ряды казаков всё больше людей из поместий польских и литовских панов. Черкасами назывались не любые казаки, а только днепровские (тогда же были известны рязанские казаки, а в XVI веке – донские, терские и т.д.).

Украинская историография сделала казачество основой национального мифа. Однако на самом деле казакам долгое время было всё равно, кого грабить. Их нашествиям в XVI веке подвергались и Крымское ханство, и города Речи Посполитой, где жили православные украинцы.

Только с начала XVII века в движении казаков против Речи Посполитой стали появляться проблески стремлений к независимости для всей Украины. Казаки часто и охотно мирились с польскими королями, если те предоставляли им больше льгот. Основную массу польско-литовских войск, наводнивших Московское государство в Смутное время начала XVII века, составляли черкасы. Польша стремилась поставить казачество под свой контроль и включала часть казаков в т.н. реестр, которому платила жалованье за службу на границе с землями крымских татар. Большинство казаков при этом ставилось вне закона, что не останавливало желавших «казаковать» в независимой военной республике, основанной в Запорожской Сечи.

Союз с Россией

Богдан Хмельницкий, поднявший запорожцев в середине XVII столетия на освободительную войну, оказался не на высоте своей исторической задачи. Он больше рассчитывал на соглашение с королём, чем на украинское крестьянство, которое было готово выступить против польских панов, но так и не дождалось от казаков Хмельницкого поддержки. В результате Богдан не смог сохранить за собой большей части украинских земель и попросил покровительства у московского царя. Различие в политических понятиях двух частей Руси выявилось сразу же, как только московское правительство взяло Хмельницкого (1653 г.) под свое начало. Казаки понимали союз с Москвой как двусторонний союз, при котором Украина не только сохраняет свои органы управления, финансы и войско, но и свободу внешних отношений, а Москва не вправе ставить на Украине своих наместников и воевод. Кроме того, казаки настаивали на том, чтобы царь лично присягнул в исполнении договора, как Хмельницкий присягнул царю. Но бояре отвечали, что у них того не водится, чтобы царь кому-то клялся.

Они рассматривали шаг Хмельницкого только как переход в подданство самодержцу, а оставленные Украине некоторые автономные права – как дарованную ей милость. Вслед за тем, пользуясь войною с Польшей, Москва назначила в главнейшие города Украины своих воевод, начавших творить суд и расправу, и разместила там гарнизоны. Это охладило рвение казаков к единоверной Москве. Уже сам Богдан Хмельницкий фактически отклонился от Москвы, завязав отношения с Швецией и Крымом против как Польши, так и России. При его преемниках измена части казацкой верхушки Москве стала явной.

Катастрофа Руины

На долгие годы Украина стала ареной борьбы России и Польши, а также самих казаков, поддерживавших ту или другую сторону. Это время получило в истории Украины название Руина. Наконец в 1667 году между Россией и Польшей было подписано перемирие, по которому Левобережная Украина и Киев отходили к России. В эпоху Руины сотни тысяч людей бежали из Правобережной Украины на российский берег Днепра. Правобережная Украина, оставшаяся за Польшей, лишилась всякой тени автономии.

Иначе обстояли дела в Левобережной Украине. Малороссийское гетманство было автономией в составе России до измены Мазепы в 1708 году. Там действовали свои законы и суд (в городах сохранялось самоуправление по магдебургскому праву), у гетманства была своя казна и ведомства. В мирное время цари не имели права посылать казаков служить за пределы Украины. В 1727 году правительство князей Долгоруких при юном царе Петре II восстановило гетманство, но в 1737 году, в период бироновщины, оно снова было упразднено. Повторно гетманство было возрождено Елизаветой Петровной в 1750 году, а в 1764 году Екатерина II окончательно его ликвидировала.

Источник

 Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:   

Теории, предполагающие, что мы живем в мультивселенной https://otari.mirtesen.ru/blog/43105307688/

Элемент декора или вынужденная санитарная мера: зачем средневековые кружки снабжали крышками? https://otari.mirtesen.ru/blog/43835771363/

5 способов отличить успешного мужчину от нищего обманщика https://otari.mirtesen.ru/blog/43581016690/

Обсудить

Картина дня

наверх