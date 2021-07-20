Совместим ли расизм с верой в Бога?

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один (Быт. 1:3-5).

Христианская церковь до разделения была этнически разнообразна. Разнородность была ключевым компонентом в развитии христианского богословия, начиная от самых ранних христианских общин в Палестине (Деяния, гл. 6) до основанных по всей Римской империи. Римская империя в момент зарождения христианства была чрезвычайно разнородна, ее населяли люди со всех уголков мира, прибывая в качестве воинов или иммигрантов. Краткий обзор этнических групп, указанный в Деяниях, гл. 2, это подтверждает.

Только начиная с XIX века, когда православный мир начал выползать из-под завалов распада империализма, различные национальности, которые составляют православное население, начали приобретать отчетливые черты национальной идентичности. Сейчас сложилась настолько неестественная ситуация, что я решил рассмотреть некоторые богословские принципы, которые отсылают нас к молитве Христа, сказавшего «да будут все едино».

Святость в Писании

Некоторые библеисты считают, что Книга Бытия была составлена автором-священником, который написал знаменитую главу, описывающую сотворение мира, именно как священник.

Некоторые видят в семидневном творении описание храмовой архитектуры, с намерением представить акт сотворения мира как храм Божий. Другие выводят в качестве основного смысла семидневного творения соблюдение Шаббата.

Каким бы ни было истинное значение священнического замысла при описании творения, мы можем увидеть, как левиты-священники Ветхого Завета понимали суть священства, вписанного в самую ткань космоса, и через это понимание четко определить, какова сегодня роль священства в Православной Церкви, а главное – его ответственность по отношению к внешнему миру.

В рассказе о сотворении мира в Книге Бытия автор неоднократно использует определенное еврейское слово, чтобы описать, как Бог творит мир. Это слово wayyaḇdēl («и отделил») происходит от корня BDL, приблизительно означающего «отделять, отличать, быть разделенным», и находится в каузативной основе, означающей «вызвать разногласие, вызвать/сделать различие». Неоднократно на протяжении Книги Бытия Бог делит и делает отличие между разного рода вещами, главным образом разделяя свет от тьмы (стихи 4, 14, 18) и «воду от воды» (ст. 6-7). Кроме того, каждое творение наделяется силой самопроизводиться «по роду своему».

Согласно священническому, еврейскому закону смешения, разного рода вещи существуют отдельно, без смешения. Лен и шерсть не следует смешивать в одежде (Втор. 22:11), скот не должно сводить со скотом другой породы, поле – засеваться разного рода семенами (Лев. 19:19), и израильтянин не должен соединяться с не израильтянином во избежание ритуальной нечистоты. Кроме того, задачей священника в Ветхом Завете было отличить язвы проказы на коже от доброкачественных пятен (Лев. 13). Священник также должен был засвидетельствовать очищение прокаженного и следить, чтобы зараза не распространилась на весь народ (Лев. 14).

Концепция святости описывается через действия Бога Творца и священнические обязанности при диагностике кожных болезней. Святость – это свойство быть отличным, избранным Богом в соответствии с Его замыслом и целью. В Книге Левит 10:10 Господь наставляет первосвященника Аарона «отличать священное от несвященного и нечистое от чистого различать». Поэтому быть священником и действовать как священник – значит выполнить этот долг, долг, который Сам Бог выполнил в творении Вселенной, тем самым показывая, что святость является частью самой структуры реальности.

Интерпретация святости

Итак, существует два способа толкования и применения святости и разделения. Одна интерпретация дана в Новом Завете, другая – искривленная и сатанинская ложь.

Первое послание апостола Петра в значительной степени опирается на это понятие святости и разделения, как написано: «Но вы – род (γένος) избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (2:9).

К какому «роду» он обращается? Роду христиан, которые были призваны из каждой нации и расы, чтобы стать Новым Израилем, Телом Христовым. И здесь виден тот же мотив тьма/свет, что и в описании творения. Быть святым, быть частью Божьего рода значит отличать тьму от света, то есть различать добро и зло. В этом роде, как утверждает апостол Павел, «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). В новом роде христиан нет расовых различий, потому что мы едины во Христе, Истинный Израиль.

Другой способ интерпретировать понятие святости – сатанинский обман, что человеческие расы необходимо отличать и не смешивать. Мысль такова: так как еврей не должен был смешиваться с язычником в Ветхом Завете, народы нельзя смешивать и сегодня. Но это настолько далеко от истины Евангелия, в котором тень старого закона Моисеева осуществилась во Христе.

Разделение между евреем и язычником было сделано не с целью сохранения человеческого этнического разделения, но для создания особого, духовного христианского рода, народа Божьего, который святой и избранный от рода Адама, поврежденного грехом и склонного ко злу. Поэтому пропаганда расовой чистоты и этнического национализма противоречит Евангелию.

Призвание к святости



Представив роль священства и показав «различение» между библейским и небиблейским толкованием закона смешения, мы видим, что священство Христа, священство Православной Церкви, начиная от епископов и заканчивая пресвитерами и диаконами, и, наконец, «царское священство» всех христиан несет ответственность за поддержание чистоты Церкви. Это обязанность священства – различать, что свято, а что скверно, что такое добро и что такое зло, где доброкачественные пятна, а где злокачественные, что чисто, а что заразно. Расизм и этнический национализм – это злокачественные опухоли и инфекционные заболевания, которым нет места среди святого народа Божьего.

А значит, задача православного священства – уметь разделять, чтобы сохранить святость Церкви. Не дайте нам убедиться, что мир святее Христовой Церкви, что мир отделяет и очищает себя от расизма и этнического национализма в большей степени, чем святой народ Божий.

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