10 самых необычных и фантастических голубей со всего света

Все мы привыкли к сизым голубям на улицах наших городов. Также нам известно о множестве причудливых пород голубей, выведенных селекционерами. А каких необычных птиц семейства голубиных создала природа?

Гривистый голубь

Гривистый голубь — птица живущая в джунглях, чаще всего на необитаемых Никобарских и Андаманских островах, а также на небольших островах Индонезии, Мьянмы, Филиппин, Малайзии и Таиланда. Предпочитают селиться, вдали от населённых пунктов и хищников. Длина тела взрослого Гривистого голубя составляет около 40 см. Питается в основном семенами, плодами и мелкими беспозвоночными. Они часто летают между соседними островами, способствуя распространению некоторых видов плодовых деревьев. Ведут в основном наземный образ жизни. Летает довольно плохо. Этот вид включён в список «под угрозой исчезновения».



Зеленый голубь

Зелёный голубь обитает в Южной Азии и Африке. Этот голубь с акробатической ловкостью лазает среди ветвей в древесных кронах, в поисках разнообразных плодов и семян. Чтобы дотянуться до лакомства, птица способна даже повиснуть вниз головой. Окраска оперения варьирует от насыщенной темно-зеленой у голубей, обитающих в лесных районах, до более бледной желтовато-зеленой у птиц, населяющих более засушливые территории.

Размеры взрослой птицы до 30 см.



Острохохлый каменный голубь

Острохохлый каменный голубь обитает в самых жарких и засушливых районах Австралии. Размер взрослой особи составляет не более 23 см. Эти птицы настолько выносливы, что выходят на поиски семян в самые жаркие часы, когда их конкуренты и хищники спасаются от палящих лучей солнца.



Веероносный венценосный голубь

Веероносный венценосный голубь — довольно крупная птица из семейства голубиных, обитающая парами или небольшими группами в заболоченных лесах и лесах из саговых пальм в северной части Новой Гвинеи и близлежащих островах. Как правило, длина их тела не превышает 73–75 см, а вес 2,5 кг. Однако некоторые экземпляры могут превышать длину в 80 см и весить 3,5 кг. Питаются опавшими плодами, семенами и ягодами. Вид относится к редким и уязвимым из-за неумеренной охоты ради их перьев и разрушения природных мест обитания.



Двуцветный фруктовый голубь

Двуцветный фруктовый голубь — относительно крупный вид голубя, обитающий в лесах, манграх и кустарниках в Юго-Восточной Азии преимущественно на небольших островах и в прибрежных районах. Длина их тела достигает 38–42 см, размах крыльев 45 сантиметров, вес от 365 до 510 г. В природе питается фруктами и орехами.



Розовоголовый пестрый голубь

Розовоголовый пестрый голубь распространён от южной оконечности Таиланда через Малайзию до Борнео и Суматры вплоть до запада Явы. Длина тела взрослой особи до 24 см. Хотя первую пару этих птиц привезли в Европу еще в далеком 1870 году, до сегодняшнего дня еще никому не удалось заставить их принести потомство в неволе.



Оранжевый пестрый голубь

Оранжевый пестрый голубь обитает на островах Тихого океана, является эндемиком о. Фижди. Эти небольшие птицы с длиной тела около 20 см обитают в горных и равнинных тропических лесах. Питаются фруктами, ягодами, насекомыми.



Красношейный пестрый голубь

Красношейный пестрый голубь обитает в первичных горных лесах на высоте от 1 400 до 2 200м. над уровнем моря. Это эндемичный вид островов Суматра, Бали и Ява. Очень тихий голубь, его мягкий призыв «хо» можно услышать лишь изредка. Достигает длины 28 см.



Чубатый плодоядный голубь

Чубатый плодоядный голубь обитает в Австралии, включая Тасманию. Населяет тропические лесистые местности с эвкалиптовыми, пальмовыми и фиговыми насаждениями. Размер взрослой особи 40-46 см. Питаются в основном семенами и фруктами. Часто срывают фрукты, опираясь на ветки, находящиеся выше, вниз головой. Используют при питье капли от дождя скопившиеся на деревьях. В поисках пищи посещают поля и луга.



Фазановый голубь

Фазановый голубь обитает в лесах Новой Гвинеи и близлежащих островов. Размер взрослой особи до 46см. Этот голубь внешне и поведением напоминает фазана. Ходит он высоко подняв голову и ритмично покачивая хвостом, словно маленький фазан. Чаще всего фазановые голуби встречаются парами, либо поодиночке. Этих пугливых, осторожных птиц очень сложно наблюдать в природе, и сделать это можно только из хорошего укрытия. Ухаживая за самкой, самец фазанового голубя падает перед ней с ветки на землю и начинает издавать необычные, напоминающие выстрелы ружья звуки, взмахивая при этом своими короткими крыльями.