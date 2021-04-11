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Как в СССР людей за пару лет приучили носить трусы?

Как в СССР людей за пару лет приучили носить трусы?

Сегодня белье , которое носили дамы в СССР, вызывает если не смех, то снисходительную улыбку. Но для женщин того времени переход от исподнего к трусикам, как к повседневной части гардероба, был настоящим прорывом. Модный приговор советских властей изменил отношение к нижнему белью и сделал привычным то, что долгое время считалось неприличным.

Трусы: история одной вещи

Такая пикантная деталь гардероба как трусики не всегда выглядела столь изящно. То, как невзрачные и безразмерные панталоны неожиданно превратились в «элегантные шорты», можно отследить на примере белья советского периода.

С наступлением 20-х годов XX века пышные панталоны уходят в прошлое. Длинные юбки стали короче, поэтому носить такое белье было «не комильфо». На смену этому предмету туалета пришли трусики длиной до середины бедра, больше напоминающие пляжные шорты. Женщинам того времени предлагалось 2 варианта белья: летний и зимний из более плотной ткани. Эта модель белья просуществовала до конца 50-х. С этими «трусиками» связана интересная история, когда актер Ив Монтан в 1956 году решил удивить французскую общественность выставкой советских голубых панталон. Иностранцы, мягко говоря, были шокированы бельем гражданок СССР.

Такая необычная модель оправдывалась отсутствием на тот момент в продаже колготок.

Трусы-слипы более привычной формы с вырезом до середины бедра появились только в 60-х, и постепенно сменили укороченные панталоны.

Ближе к 70-м годам советская промышленность начинает выпускать синтетические трусики и купальники, которые по-прежнему остаются невзрачными и повседневными. Люди, у которых был «блат», стремились достать заграничное белье, отличающееся красочностью и носкостью. Находчивые гражданки заказывали пошив в ателье. Имея красивый материал и кружево, можно было стать обладательницей комплектов ничуть не хуже западных.

Как трусики стали униформой?

Утонченный образ советской женщины далек от современного представления этого термина. И причина этому – идеологическая направленность государства. Женщина в СССР должна была совмещать сразу несколько ролей: рабочей, верной соратницы, спортсменки-комсомолки, матери и хозяйки. О том, что она также могла быть объектом вожделения, не шло и речи, о чем напоминал ассортимент продукции магазинов.

Эволюция в советской женской моде произошла вместе со становлением культа здорового образа жизни и сменой приоритетов. В дореволюционном периоде основными задачами женщины были ведение быта и забота о семье. Исключения, конечно, существовали, но были редкостью. Чаще хозяйки выбирали простую и удобную одежду. Наши бабушки еще помнят комбинации разной длины, которые носили под повседневными платьями поверх трусов и лифчика. Кстати, такое белье производилось вплоть до начала 90-х годов.

Как в СССР людей за пару лет приучили носить трусы?

Социалистический строй требовал от женщин большего. Помимо ключевых функций, особое значение отводилось их физической культуре. Промышленность СССР не сразу сориентировалась в изменившихся модных тенденциях и сильно отставала от западного производства. У девушек и женщин, желавших заниматься спортом, попросту не осталось другого выхода, как раздеться. Так спортивной формой унисекс стали обычные трусы-шортики и майки. Популяризация ЗОЖ в стране сделала нормой присутствие людей в такой одежде на улицах. Позднее в городах Советского Союза шествия физкультурниц, гордо шагающих в белье, призывали населения следовать их примеру.

Правительственная пропаганда культивировала совсем иные идеалы, поэтому советские граждане просто не видели смысла в красивом белье. Воспитанием эстетического вкуса люди озаботились гораздо позже. Поэтому эпоха СССР запомнилась многим как период настоящих, пусть и не всегда красивых, вещей. А одежда – это и есть отражение эпохи.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

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