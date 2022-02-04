Согласно исследованию, проведенному в 2006 году исследователями из колледжа Лафейетт и Университета Джонса Хопкинса, левши с высшим образованием получают на 10-15% больше, чем их коллеги правши. Будучи всего около 10% от общей численности населения, в них есть что-то исключительное — удивительные люди, такие как Леонардо да Винчи, Билл Гейтс, Аристотель и Мария Кюри, все были левшами.

Мы обнаружили некоторые удивительные факты о левшах и что делает их действительно особенными.

1.

Гений, скорее всего, левша.



Левши, скорее всего, будут гениями. Неудивительно, что Альберт Эйнштейн был левшой. Хотя левши составляют всего 10% всего населения, 20% всех членов MENSA — крупнейшего в мире и старейшего общества людей с высоким IQ — оказались левшами.

2.

Левши – лучшие художники.



Исследования, опубликованные в Американском журнале психологии, показывают, что левши имеют преимущество в творчестве. Исследование показывает, что они лучше разбираются в различных решениях проблемы. Исследование, проведенное Клубом с более чем 2000 левшами, правшами и амбициозными участниками, обнаружило, что левши больше склонны к карьере в области искусства, музыки, спорта и информационных технологий.

3.

Левши – президенты.



3 из 5 последних президентов были левшами. Президент Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-старший были все левши, как и президенты Джеральд Форд, Джеймс Гарфилд и Гарри Трумэн. Недавно опубликованный голландский отчет предполагает, что левши политики имеют преимущество в телевизионных дебатах. Это связано с тем, что жесты правой рукой обычно ассоциируются с позитивом, а жесты левой рукой с негативом. А поскольку на самом деле телевидение показывает зеркальное отображение, левши, похоже, правши.

4.

У них есть преимущество в спорте.



Левши имеют преимущество в таких видах спорта, как теннис, бадминтон и бокс. В своей книге «Загадка левши» лингвист Рик Смитс объясняет, что как левши, так и правши, обычно тренируются против правшей. Поэтому, когда правши сталкиваются с левшой, они не готовы. С другой стороны, левша подготовлен для правши.