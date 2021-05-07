10 интересных находок, сделанных внутри статуй

Скульптуры, созданные настоящими мастерами, представляют если не художественную, то наверняка историческую ценность. Несмотря на это, ученым иногда приходится нарушать целостность фигур, так как внутри может быть скрыто нечто более ценное, чем само произведение. Такие находки происходят нечасто, но они почти всегда несут важные открытия.

1.Свитки в статуе Иисуса

Неожиданную находку сделали реставраторы из городка Сент-Агеда, Испания. Внутри одной из статуй, украшавшей 240 лет местный храм, обнаружили старинные свитки с записями. Располагались они в необычном для артефактов месте – в ягодицах Спасителя.

На двух пергаментных свитках были записи некоего Хоакина Мингеса, священника, служившего в соборе Бурго-де-Осма во второй половине XVIII столетия. В 1777 году святой отец решил описать историю создания фигуры, а также некоторые события из жизни горожан.

Из свитков ученые узнали, что статуя распятого Иисуса была создана мастером Мануэлем Балом, который делал фигуры для многих храмов Испании. Также Мингес рассказывает о хорошем урожае пшеницы, ржи, овса и ячменя, а также об обилии вин в епископских погребах.

Были описаны и некоторые невзгоды. В частности, священник сообщил про эпидемию тифа, охватившую провинцию, из-за которой священнослужители были вынуждены сидеть в монастырях и коротать время за игрой в мяч и карты.

В заключение автор напоминает, что пишет он в период правления короля Карлоса III, резиденция которого находится в Мадриде.

После проверки церковных архивов выяснилось, что подобные записи хранятся в храме среди других свитков разных эпох. Почему автор решил спрятать дополнительные экземпляры в таком необычном месте, история умалчивает. После того, как свитки были тщательно исследованы, их копии вернули в ягодицы статуи, а оригиналы передали архиепископу города Бурго-де-Осма.

2. Старинная банкнота в голове Будды

В 2016 году, при осмотре одного из экспонатов аукциона – 645-летней деревянной головы Будды, искусствоведы из Австралии обнаружили внутри полость, в которой находилась денежная купюра. Она была гораздо больше современных банкнот – почти со стандартный лист А4.

На купюре было указано, что ее выпустили в 1371 году, во времена правления Чжу Юаньчжана, первого императора династии Мин. Ее номинал – 1 гуань, был равен 1000 медным монетам или 28 граммам (1 унции) чистого серебра. Интересно, то, что вместе с номиналом и другими важными сведениями, на банкноте была надпись, призывающая сообщать властям о случаях подделки денежных знаков и напоминающая, что это преступление карается обезглавливанием.

Эта находка стала настоящим событием в археологии, так как банкноту признали самым первым известным образцом бумажных денег в истории. Известно, что в Европе деньги из бумаги начали появляться на 300 лет позже, в XVII столетии. Удивительно, что за шесть веков ни один владелец предмета не нашел в нем тайник. Банкноту выставили на аукцион отдельным лотом и успешно продали.

3. Статуя с человеческими зубами

В 2014 году, при реставрации деревянной статуи «Смирение Христа», изображающей ожидающего распятия Иисуса, были обнаружены человеческие зубы. Тот факт, что 300-летнюю фигуру оснастили настоящими зубами не стал открытием, так как в Мексике любят крепить на культовых скульптурах когти, зубы и волосы. Но все эти детали, кроме волос, принадлежали животным: собакам, кроликам и лисицам. В этом же случае использовались части человеческого тела.

Удивило ученых и то, что находка не несла никакой эстетической функции, так как находилась за плотно сомкнутыми губами фигуры. Зубы находились в идеальном состоянии – их взяли у живого или мертвого человека, который пожелал вот так вот себя увековечить в статуе Спасителя. В XVII и XVIII веках среди мексиканцев было модно завещать части своего тела церкви.

4. Статуя из золота внутри статуи

Находящаяся в одном из храмов Бангкока статуя Будды высотой 2,7 метра, носящая мудреное имя Phra Phuttha Maha Suwan Patimakon, известна многим тайцам. Она никогда не считалась ценной, так как ее поверхность представляла собой обычную штукатурку. Изготовили Будду в Индии в XIII или XIV веке и в столицу Таиланда она попала в 1801 году.

Сначала фигура находилась в храме Ват Чотанарам, а затем, в 1935 году, ее передали в Ват Траймит. Там большой статуе не нашлось места под крышей и она долгие годы стояла во дворе, под специально изготовленным навесом. В 1955 году Будду снова хотели перевезти на новое место, но при погрузке случайно уронили. Под древней треснувшей штукатуркой изумленные рабочие и монахи увидели 18-каратное золото.

Все это время под слоем глины скрывалась статуя из драгоценного металла. Фигура состояла из 9 частей и к ней прилагался ключ, при помощи которого она легко разбиралась и собиралась. Историки предполагают, что Будда был оштукатурен с целью скрыть его настоящую ценность в XVII веке, когда в Индию вторглись бирманцы.

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5. Тайник со свитками

В 2018 году в храме Хоккедзи в японском городе Нара, была найдена статуя бодхисаттвы высотой 76 см. Находке было около 700 лет и она изображала Мондзю Босацу, бодхисаттву мудрости. Традиционно его изображают сидящим на льве, олицетворяющем обузданный разум, с книгой в одной руке и мечом в другой.

При исследовании томографом в относительно небольшой фигуре был обнаружен тайник с 180 предметами. 150 из них находились в теле бодхисаттвы, а 30 – в его голове. В числе находок оказались свитки с текстами, ритуальные предметы и другие артефакты. Пока находки не извлекались, поэтому никто не знает, о чем написано в найденных старинных документах.

6. Джульетта с письмами и ключами

В итальянском городе Верона, где происходили действия шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», в 1969 году была установлена статуя героине печальной истории. Эта фигура стала местом паломничества туристов, которые прикасаясь к ней, просят ее подарить им счастье в личной жизни. Постоянный контакт с руками привел к значительному износу поверхности, что потребовало вмешательства специалистов.

В 2015 году девушку забрали на реставрацию и с удивлением обнаружили, что она наполнена письмами и ключами от замков. Как оказалось, фигура, отлитая из бронзы, давно уже дала несколько трещин и в них гости Джульетты начали бросать письма с желаниями и ключи от навесных замков, олицетворяющих нерушимость семейных уз.

7. Фигуры из кокаина

Всем известно, что наркокартели проявляются завидную изобретательность, придумывая новые способы транспортировки наркотиков. В 2010 году полиция Колумбии изъяла копии Кубка мира по футболу, изготовленные из 11 кг кокаина. Умельцы смешали порошок с ацетоном и бензином, а затем отлили изделие в форме и покрыли краской.

Повезло и американским таможенникам, перехватившим статую Иисуса из 3 кг кокаина, следовавшую из Мексики в Даллас. Как в первом, так и во втором случае обнаружить запрещенные вещества в составе поделок помогли служебные собаки.

8. Скелет внутри Будды

В 1990‑х годах в Китае была найдена древняя статуя Будды, внутри которой оказался скелет монаха. Исследования показали, что тело мумифицировалось в X веке, а в статую его поместили несколько позднее. Буддийские монахи использовали особый способ мумификации, начиная готовиться к смерти заранее.

За три года до выбранной даты, монах переходил на особую диету из растительной пищи: ягод, орехов и древесной коры. Незадолго до погребения монах полностью отказывался от пищи, употребляя лишь соленую воду и непрерывно медитируя. Так человек медленно угасал и когда его собратья видели, что он находится на грани жизни и смерти, его еще живого хоронили.

Спустя определенные промежутки времени тело извлекали и проверяли его сохранность. Далеко не каждый раз удавалось получить мумию, поэтому сохранившиеся тела встречаются редко. Что касается мумии в статуе, то это случай и вовсе можно считать уникальным.

9. Флаги, вырезки и старые деньги в статуе солдата

В американском городе Орландо, штат Флорида, стоял 363-килограммовый памятник Джонни Ребу – солдату Конфедерации. Фигура бойца постоянно вызывала недовольство темнокожего населения, так как по мнению местных афроамериканцев она напоминала о рабовладельцах и расовой дискриминации.

В 2017 году скандалы и судебные иски надоели местным властям и статую решили демонтировать. У основания фигуры был обнаружен металлический ящик, в котором находились флаги и банкноты Конфедерации, а также вырезки из газет второй половины XIX столетия. Находку передали в музей, а памятник установили на местном кладбище у могилы 37 солдат-конфедератов.

10. Капсула времени внутри фигуры льва

В 2014 году, при реконструкции Старого капитолия в Бостоне, в позолоченной фигуре льва, украшавшей крышу здания, обнаружили капсулу времени, заложенную на рубеже XIX и XX столетий. Исследователям не составило труда найти в городских архивах упоминание об этом тайнике.

В газете «Бостонский глобус» в 1901 году описывалась капсула и процесс ее закладки для будущих поколений бостонцев. Создатель льва и его помощники скрыли в голове фигуры емкость, в которой были запаяны вырезки из газет, автографы известных в городе персон, фотографии и даже несколько писем потомкам от жителей города.

После ознакомления с содержимым капсулы, ее дополнили новыми материалами XXI века и снова заложили в голову статуи, на этот раз для жителей города из XXII столетия.

Источник : https://bigpicture.ru/10-interesnyx-naxodok-sdelannyx-vnutri...

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