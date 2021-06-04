В Индии умер йог, который не пил и не ел 80 лет

В Индии умер известный йог Прахлад Джани, который, как он сам заявляет, не пил и не ел с 8 лет, сообщает Yugal Sarkar Foundation в Twitter. На момент смерти Джани было 90 лет.Джани родился в штате Гуджарат в 1929 году. В семь лет он ушел из родной деревни в джунгли, в восемь лет перестал есть и пить, в 12 лет пережил необычный духовный опыт и стал последователем культа богини Амба, она же Кали. В ее честь он стал одеваться в красное женское сари. Как утверждает Джани, богиня наделяла его необычной энергией, которая позволяла ему не питаться и не пить, проходить десятки километров и пребывать в медитации по месяцу.

Как сообщают СМИ, ученые и врачи дважды исследовали йога – в 2003 и 2010 годах. Они помещали его в изоляцию на 10 дней и следили за ним. Оказалось, что мужчина и впрямь ничего не ел. Также он не ходил в туалет. Также его изучали индийское военные врачи, которые пришли к аналогичному выводу.

Впрочем, есть и скептики. Некоторые ученые отмечали, что Джани покидал свой номер для встреч с посетителями, а также полоскал горло. И все это из-за недостаточного контроля со стороны персонала. Ранее наблюдали случаи, когда человек вроде бы обходился без воды и еды, но на деле это было мошенничеством.

Источник : https://www.mk.ru/science/2020/05/27/

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