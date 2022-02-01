Сокровища Чингисхана: где они спрятаны на самом деле

Любая война это всегда в большом количестве перемещенные ценности, доставшиеся победителю в качестве трофеев. Не удивительно, что клады пиратов и великих завоевателей не перестают тревожить умы их потомков. Пропавшее золото Чингисхана не исключение. Известный писатель, переводчик с мертвых языков Владимир Дегтярев в своих книгах выдвинул теорию о том, где сегодня должно находиться золото «покорителя Вселенной».

Сколько было награблено?

Прежде чем, говорить о месте возможного местонахождения золота Чингисхана, необходимо установить о какой сумме идет речь. Историки называют цифру в пятьсот тонн золота и трех тысячах тон серебра в слитках. Определить даже приблизительную стоимость данного клада практически невозможно. Самое интересное, что наследство Чингисхана не досталось никому. Империю возглавил старший сын завоевателя Угедей, а казна пропала. Об этом с горечью повествуют летописи собранные в Китае, под общим названием «История Монголов».

Куда пропали сокровища

По популярной легенде, будто предчувствуя свою смерть, перед последним походом на тангутов Чингисхан распорядился переплавить драгоценности в слитки и спрятать всю свою казну в семи колодцах. Воинов, которые прятали драгоценности, по традиции тех лет, тут же казнили.

Где искать сокровища Чингисхана в России?

Палачей, тоже казнили, во избежание даже малейшей возможности утечки информации. Более двадцати лет, живя на юге Сибири, В.Н. Дегтярев по крупицам собирал информацию о возможном месте нахождения колодцев Чингисхана. В итоге ученым было установлено, что первые четыре колодца расположены в современном Казахстане на царской дороге: озеро Балхаш – Чикмент – Джамбул – Гурьев – Астрахань. Три остальных находятся на другой дороге в России: Озеро Байкал – Алтай – Челябинск. При этом в работах немецкого историка XVIII века Миллера, больше интересовавшегося древними кладами, чем непосредственно российской историей, можно найти сведения о трех необычных укрепленных пунктах в Забайкалье. Эти небольшие селения были обнесены высокими каменными стенами, разрушенными как раз во время походов Чингисхана. Интересно также и то, что в селениях находилось большое количество древних мастерских для переплавки золота и серебра.

По данным В.Н. Дегтярева один из колодцев, где находилось золото завоевателя Вселенной нужно искать именно здесь в районе бурятского дацана. Казалось бы, можно ехать на поиски? В целом, да! Ведь именно в эти места в поисках золота рвались барон Унгерн и атаман Семенов. Вслед за ними сокровища Чингисхана искали сотрудники ОГПУ и остатки белых офицеров, уходящих в Китай. Нашли они золото или нет, не известно. Скорее всего, нет. Не было оно обнаружено и на Алтае. Здесь клад Чингисхана искал Аркадий Гайдар во время службы в рядах Красной Армии и атаман Кайгородов. Но и они остались не с чем, поскольку искали не совсем там. По мнению В.Н. Дегтярева второй колодец находится на стыке границ России, Казахстана и Монголии. Место третьего «российского колодца» Чингисхана не известно. Предположительно оно находится в окрестностях Челябинска, где по легенде его сторожил от чужаков сибирский хан Чокан. То, что сокровища пока не обнаружены не удивительно — древние умели прятать свое добро. С другой стороны данный факт дает надежду многочисленным кладоискателем России в один счастливый момент обнаружить «клад тысячелетия».

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/172585-sokrovishha-chingiskhan...

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