Сокровища Чингисхана: где они спрятаны на самом деле

Любая война это всегда в большом количестве перемещенные ценности, доставшиеся победителю в качестве трофеев. Не удивительно, что клады пиратов и великих завоевателей не перестают тревожить умы их потомков. Пропавшее золото Чингисхана не исключение. Известный писатель, переводчик с мертвых языков Владимир Дегтярев в своих книгах выдвинул теорию о том, где сегодня должно находиться золото «покорителя Вселенной».
Сколько было награблено?
Прежде чем, говорить о месте возможного местонахождения золота Чингисхана, необходимо установить о какой сумме идет речь. Историки называют цифру в пятьсот тонн золота и трех тысячах тон серебра в слитках. Определить даже приблизительную стоимость данного клада практически невозможно. Самое интересное, что наследство Чингисхана не досталось никому. Империю возглавил старший сын завоевателя Угедей, а казна пропала. Об этом с горечью повествуют летописи собранные в Китае, под общим названием «История Монголов».
Куда пропали сокровища
По популярной легенде, будто предчувствуя свою смерть, перед последним походом на тангутов Чингисхан распорядился переплавить драгоценности в слитки и спрятать всю свою казну в семи колодцах. Воинов, которые прятали драгоценности, по традиции тех лет, тут же казнили.Палачей, тоже казнили, во избежание даже малейшей возможности утечки информации. Более двадцати лет, живя на юге Сибири, В.Н. Дегтярев по крупицам собирал информацию о возможном месте нахождения колодцев Чингисхана. В итоге ученым было установлено, что первые четыре колодца расположены в современном Казахстане на царской дороге: озеро Балхаш – Чикмент – Джамбул – Гурьев – Астрахань. Три остальных находятся на другой дороге в России: Озеро Байкал – Алтай – Челябинск. При этом в работах немецкого историка XVIII века Миллера, больше интересовавшегося древними кладами, чем непосредственно российской историей, можно найти сведения о трех необычных укрепленных пунктах в Забайкалье. Эти небольшие селения были обнесены высокими каменными стенами, разрушенными как раз во время походов Чингисхана. Интересно также и то, что в селениях находилось большое количество древних мастерских для переплавки золота и серебра.
Где искать сокровища Чингисхана в России?
По данным В.Н. Дегтярева один из колодцев, где находилось золото завоевателя Вселенной нужно искать именно здесь в районе бурятского дацана. Казалось бы, можно ехать на поиски? В целом, да! Ведь именно в эти места в поисках золота рвались барон Унгерн и атаман Семенов. Вслед за ними сокровища Чингисхана искали сотрудники ОГПУ и остатки белых офицеров, уходящих в Китай. Нашли они золото или нет, не известно. Скорее всего, нет. Не было оно обнаружено и на Алтае. Здесь клад Чингисхана искал Аркадий Гайдар во время службы в рядах Красной Армии и атаман Кайгородов. Но и они остались не с чем, поскольку искали не совсем там. По мнению В.Н. Дегтярева второй колодец находится на стыке границ России, Казахстана и Монголии. Место третьего «российского колодца» Чингисхана не известно. Предположительно оно находится в окрестностях Челябинска, где по легенде его сторожил от чужаков сибирский хан Чокан. То, что сокровища пока не обнаружены не удивительно — древние умели прятать свое добро. С другой стороны данный факт дает надежду многочисленным кладоискателем России в один счастливый момент обнаружить «клад тысячелетия».
Источник : https://cyrillitsa.ru/history/172585-sokrovishha-chingiskhan...
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