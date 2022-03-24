Почему Мать Терезу считали «одержимой дьяволом»

Чистое сердце

В 1952 году мать Тереза открыла первый приют для безнадежно больных «Чистое сердце». В него принимали тех, кого не брали ни больницы, ни ночлежки, ни приюты. Всем им предстояло умирать в одиночестве в какой-нибудь зловонной канаве калькуттских трущоб, не имея возможности выпить последний стакан воды или отогнать чующих смерть крыс. В «Чистом сердце» они получали чистую постель и одежду, горячую еду и слова утешения.

Как говорила сама мать Тереза, каждый, кто был одинок, «получал возможность умереть достойно». Противников подобного подхода было предостаточно. Зачем тратить время, силы и деньги на тех, от кого даже родственники отказались, а общество «списало» со счетов? мать Тереза приложила немало усилий, чтобы доказать необходимость помощи отверженным. Она утверждала, что самой тяжелой болезнью – и богатых, и бедных – является ситуация, когда они становятся никому не нужными.

И от этого недуга нет лекарства. Исцелиться от него помогает лишь милосердие ближнего.