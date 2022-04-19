Как русский полковник стал бригадным генералом и национальным героем в США?

История цивилизации насчитывает немалое количество примеров авантюрных людей, которые бросали всё и начинали новую жизнь где-нибудь на другом континенте. В XIX в. всё, что находилось за пределами Европы, считалось чем-то таинственным и неизвестным, в том числе и Соединенные Штаты, куда в поисках "лучшей жизни" съезжались миллионы людей.

Среди них был и русский офицер Иван Васильевич Турчанинов, у которого была блестящая карьера на Родине, однако он решил попытать счастья и начать новую главу своей жизненной истории в молодой республике Северной Америки.

В связи с чем Иван Васильевич переехал в США, по какому поводу он стал национальным героем страны и как сложилась его дальнейшая судьба? Обо всём по порядку!

Иван Васильевич Турчанинов. Источник фото: Русская Семёрка (https://clck.ru/emSND).

Иван Васильевич родился в феврале 1822 г. в семье донских казаков станицы Константиновская. Окончив с отличием гимназию, молодой Иван поступает в Михайловское артиллерийское училище, откуда получил направление в Донскую конно-артиллерийскую 5-ю батарею.

Отлично проявив себя на военной службе, уже спустя два года Иван Васильевич был зачислен в ряды русской военной элиты - Императорской гвардии. В 1848-1849 гг. в составе экспедиционного корпуса И. Паскевича участвовал в подавлении венгерского восстания в Австрии.

Уже в 1855 г., пройдя через тяжёлые бои Крымской кампании, полковнику Турчанинову было поручено специальное задание от императора Николая I: обследовать побережье Балтийского моря и подготовить проект создания укреплений от Нарвы до Петербурга для защиты от иностранного вторжения.

И.В. Турчанинов (в центре). Источник фото: Культурология (https://clck.ru/emSRS).

Казалось бы, карьера молодого полковника шла в гору. Однако многое в устройстве России не устраивало Турчанинова. Так, он был ярым сторонником реформирования государства и отмены крепостного права. В тайной переписке с А. Герценом Иван Васильевич писал:

«Я не мог оставаться в Европе… потому, что мне хотелось приглядеться к единственной существующей в наш век республике и удостовериться на деле и своими глазами в так превозносимой ее стоимости». И.В. Турчанинов в письме А.И. Герцену в 1855 г.

В 1856 г. под предлогом лечения за границей, Иван Васильевич Турчанинов эмигрировал в Соединённые Штаты вместе со своей молодой женой, променяв блестящие перспективы в русской армии на полную неизвестность в США, подпитываемую духом авантюризма.

А.И. Герцен, с которым тайно переписывался И.В. Турчанинов. Источник фото: Lenta.ru (https://clck.ru/emSS3).

Некоторое время семейство Турчаниновых (в Америке офицер взял себе имя - Джон Бэйзил Турчин) занималось сельским хозяйством, однако доходы домохозяйства оставляли желать лучшего. Спустя несколько лет Иван Васильевич понял, что в США хватает своих проблем, как и в России. В 1859 г. А. Герцену он писал:

«Разочарование мое полное; я не вижу действительной свободы здесь ни на волос… Эта республика — рай для богатых; они здесь истинно независимы… Что касается до меня лично, то я за одно благодарю Америку: она помогла мне убить наповал барские предрассудки и низвела меня на степень обыкновенного смертного; …никакой труд для меня не страшен». И.В. Турчанинов в письме А.И. Герцену в 1859 г.

Не страшась никакого труда, Иван устроился работать инженером на железную дорогу в штате Иллинойс. Именно здесь предприимчивый русский офицер познакомился с известным адвокатом Авраамом Линкольном, будущим Президентом США, а также с предпринимателем Джорджем Маккленанном, будущим главнокомандующим армией северян в годы Гражданской войны.

Одним из покровителей русского офицера был Президент США А. Линкольн. Источник фото: Аргументы и факты (https://clck.ru/emSTx).

Когда весной 1861 г. началась Гражданская война в США, бывший полковник русской армии, имевший боевой опыт и военные навыки, без раздумий согласился участвовать в ней на стороне северян. В американских газетах тогда писали, что русский офицер сочетал в себе "полученное в России военное образование с американским патриотизмом".

Турчин возглавил одну из бригад Огайской армии, которой командовал Дон Карлос Бьюэлл. Будучи генералом-северянином, имевшем в своём подчинении немалое количество темнокожих рабов, между ним и свободолюбивым Турчиным возникла взаимная неприязнь.

Так, в 1862 г. самовольно Иван Васильевич направил свою бригаду на захват города Афины в штате Алабама. Поскольку в городе начались мародёрства со стороны армии северян, их командующего, Ивана Турчанинова, в американской прессе тут же нарекли "Русским Громом" и "Безумным казаком". Лишь личное вмешательство А. Линкольна и повышение Турчанинова до генерала позволило ему избежать суда за вероятные преступления в городе Афины, поскольку полковники не могли судить старшего по званию.

Битва при Чикамоге. Фото в общественном достоянии.

Особо отличиться Ивану Турчанинову довелось в 1863 г. В битве при Чикамоге, когда армия северян потерпела серьезное поражение, генерал Турчин смог вывести свою бригаду из окружения и захватить в плен около 300 южан и несколько их пушек. В школьных учебниках США по истории этот подвиг описан как «Турчинская атака в тылу врага».

Спустя два месяца в битве при Чаттануге бригада Турчина первой достигла вершину Миссионерского хребта, ликвидировав господствовавшую на высоте артиллерию южан.

К сожалению, боевому генералу не суждено было проявить себя героически в последующих сражениях. В июле 1864 г. героя сразил сердечный приступ, в связи с чем он был вынужден оставить военную службу и вернуться в уже родной для него Чикаго, заниматься строительством и торговлей недвижимостью.

Сослуживцы Ивана Васильевича, благодаря которым он смог получить персональную пенсию от Конгресса США, отмечали:

Он был одним из самых образованных и осведомленных солдат, что знали Соединенные Штаты. Нашу страну он любил больше, чем многие из тех, кто в ней родился. Воспоминания сослуживцев И.В. Турчанинова

Штурм Миссионерского хребта в ноябре 1863 г. Фото в общественном достоянии.

Иван Васильевич скончался в 1901 г., прочно закрепившись в новой истории Соединённых Штатов, а его наследие - книги о Гражданской войне, о военной тактике - пользуется и сегодня огромной популярностью среди американских историков.

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