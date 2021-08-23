Можно ли крестить незамужним девушкам девочек? Да. Чтобы стать крёстной матерью, нужно иметь твёрдую веру в Бога, исповедовать Православие, любить будущую крестницу, как свою дочь, и доверять её родителям, как себе. Возраст, семейное положение будущей крёстной матери значения не имеют. Ограничение для верующей девушки может быть лишь одно: нельзя крестить ребёнка вместе с будущим мужем. То есть нельзя становиться крёстными для одного и того же ребёнка паре, которая встречается и планирует создать семью.

Суеверия

Часто, выбирая будущих крёстных родителей, мама и папа задаются вопросом: можно ли незамужней девушке крестить первую девочку? Это связано с народными приметами и суевериями, никакого отношения к православному учению не имеющими. Почему-то принято считать, будто незамужняя крёстная мама отдаёт своё счастье крестнице. Это, по-русски говоря, "бабкины сказки". "По вере вашей да будет вам", — вот верное отношение ко всем приметам и суевериям. " А ты не верь и не сбудется", — говорил святой преподобный Серафим Саровский о дурных приметах. Если девушка поверит всей душой, что она и её крестница обретают общее счастье во время Таинства, то именно так и будет. Можно на зло примете сказать себе: " Я таким образом призываю к себе Божье благословение на собственное счастливое замужество и материнство".

Если вместе крестили ребёнка - нельзя вступать в брак

И, поверьте, именно это и сбудется, если поверить по-настоящему. Итак, можно ли крестить незамужним девушкам девочек? И можно, и нужно, если ответственно подойти к своему будущему званию.

Можно ли крестить ребенка незамужней девушке? Девочку крестит крёстная мать, мальчика — крёстный отец. Но при этом часто приглашают для девочки и отца, для мальчика - и мать. Здесь возникает важное условие, которое может стать препятствием для выбора того или иного человека на роль крёстной или крёстного. Очень мило, кажется, когда будущая пара скрепляет свои чувства совместным крещением младенца. Так часто поступают люди, несведущие в церковных канонах. Дело в том, что восприемники (крёстные родители) при совершении Таинства вступают в духовное родство. Это и является препятствием. Если пара впоследствии пожелает венчаться, то получит отказ. Запрещено совершать Таинство Венчания над людьми, находящимися в таком родстве, то есть являющимися духовными родителями одного и того же младенца.

В наше время случаются и такие истории: мама и папа разводятся, затем папа желает вступить в брак с кумой. Такие браки тоже не благословляются. Ответ на вопрос: "можно ли крестить незамужним девушкам девочек?" следующий: можно, если девушка собирается стать монахиней, просто приняла обет безбрачия, а также если крёстный отец не принимает участия в крещении или не является её вероятным женихом.

Что значит быть крёстной

"Нельзя крестить первую девочку незамужней девушке!" — категорически заявляет народная примета. Ответ: неважно какого пола ребёнок, первый он или десятый. Важно ответственно отнестись к предстоящему Таинству. У малышки нет ещё и не может быть своей веры, младенца крестят по вере его или её восприемника (восприемницы). Девушка даёт Богу слово, что приведёт эту кроху к Нему. Духовная мать становится хранительницей веры и благочестия для крестницы. На Страшном Суде крёстные родители дадут ответ за грехи своих крестников, за то, что они провели жизнь вне Церкви, вне Христовой веры. То есть если девушка сама не очень то верит или знает, что родители будущей крестницы не будут воспитывать её в православной вере, лучше отказаться от предложенной роли. Можно крестить дочь неверующих родителей при условии, что крёстная мать будет иметь возможность принимать самое активное участие в воспитании, например, гувернантка или очень близкая родственница. Наглядный пример: верующая девушка крестит малышку из дома ребёнка, в котором работает, твёрдо зная, что воспитание крестницы ляжет на её плечи хотя бы на ближайшие несколько лет. Но ни в коем случае нельзя крестить детей людям, являющимся атеистами, иноверцами (мусульмане, буддисты и т.п.) или невоцерковлённым (тем, кто не посещает церковные службы чаще, чем раз в несколько месяцев, и не причащается хотя бы раз в год).

Как приготовиться

О том, как правильно подготовиться к Таинству Крещения будущей крёстной маме, лучше всего спросить у священника, который будет это Таинство совершать. В большинстве храмов проводятся специальные беседы о том, как подготовиться самим и подготовить ребёнка для родителей и будущих восприемников. Если в храме, где будет происходить Крещение, нет такой возможности, а священник по каким-либо причинам не смог уделить времени будущим крёстным, то можно приобрести соответствующую литературу. Во всяком случае крёстной маме желательно в день совершения Таинства или накануне причаститься, проведя перед этим необходимую подготовку. Хорошо, если удастся в течение недели до крещения найти время для чтения Евангелия. Обязательно всю неделю до и вовремя совершения самого Таинства нужно от всего сердца молиться Богу и Богородице о благословении для себя и крестницы, просить помощи в том, чтобы выполнить возлагаемые на себя обязательства. Можно ли крестить незамужним девушкам девочек? Крестить девочку может любая девушка или женщина, которая серьёзно, ответственно, с благоговением подойдёт к своей роли в Таинстве и всей будущей жизни ребёнка.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2285541215463541472/

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