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25 любопытных фактов о Бразилии

Далее вас ждут очень интересные и весьма познавательные факты о самой большой стране Южной Америки — Бразилии.

1.

Слово «Бразилия», которое в переводе означает «красная, как уголёк», происходит от бразильского дерева (цезальпинии). Когда-то эти деревья, которые выделяют тёмно-красный краситель, росли в изобилии вдоль бразильского побережья. Древесина цезальпинии ценилась европейскими торговцами, которые прибыли сюда с португальского побережья в шестнадцатом веке чтобы торговать с индейцами тупи-гуарани (Tupí-Guaraní).

25 любопытных фактов о Бразилии

2.

Португальцы назвали Бразилию «Terra do Santa Cruz» (Земля Святого Креста), но торговцы просто называли её «Terra do Brasil».

25 любопытных фактов о Бразилии

3.

Бразилия является шестой по величине страной в мире с населением в 200 миллионов человек и пятой по площади занимаемой суши. Её площадь составляет с 8 514 877 квадратных километров. Она также является самой большой страной в Южной Америке.

25 любопытных фактов о Бразилии

4.

Тропический лес Амазонки является самым крупным в мире и содержит одну пятую часть мировых запасов пресной воды. Он также производит треть кислорода Земли. Около шестидесяти процентов Амазонки находится в Бразилии.

25 любопытных фактов о Бразилии

5.

Бразилия является самой крупной португалоговорящей страной в мире и единственной в Северной и Южной Америке, так как остальные говорят на испанском.

25 любопытных фактов о Бразилии

6.

Бразилия является родиной самого известного карнавала в мире: Карнавала в Рио-де-Жанейро, который часто называют «самой крупной вечеринкой в мире».

25 любопытных фактов о Бразилии

7.

Национальная футбольная команда Бразилии является одной из самых успешных в мире, когда дело доходит до чемпионатов мира по футболу. Они одерживали победу пять раз: в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.

25 любопытных фактов о Бразилии

8.

В Бразилии находится более чем четыре тысячи аэропортов, что делает её второй страной в мире по количеству аэропортов, уступающей только США.

25 любопытных фактов о Бразилии

9.

Флаг Бразилии является одним из самых хорошо известных, но не многие понимают его значение: зелёный цвет представляет собой леса Бразилии, жёлтый ромб отражает её минеральные богатства, а синий круг и звёзды изображают небо над Рио-де-Жанейро утром 15 ноября 1889 года, когда Бразилия объявила себя республикой.

25 любопытных фактов о Бразилии

10.

Считается, что во времена работорговли из Африки в Бразилию было перевезено около четырёх миллионов рабов, что составляет порядка сорока пяти процентов всех рабов, завезённых в обе Америки. Другими словами, вопреки распространенному мнению, в Бразилии было больше рабов, чем в США.

25 любопытных фактов о Бразилии

11.

В этом году Рио-де-Жанейро войдёт в историю как первый южноамериканский город, в котором будут проводиться Летние Олимпийские игры и вторым городом в Латинской Америке, в котором будет проходить это мероприятие после Мехико в 1968 году.

25 любопытных фактов о Бразилии

12.

Бразилия была первой страной, запретившей солярии, а также покупку или продажу оборудования для загара. Этот закон стал результатом работы Всемирной организации здравоохранения, классифицировавшей горизонтальный солярий как канцероген первого уровня, наравне с плутонием и сигаретами.

25 любопытных фактов о Бразилии

13.

Начиная с 2008 года операции по изменению пола проводятся здесь бесплатно в соответствии с правилами системы общественного здравоохранения Бразилии.

25 любопытных фактов о Бразилии

14.

Самым известным лозунгом страны является «Ordem е Progresso», что означает «порядок и прогресс».

25 любопытных фактов о Бразилии

15.

Босанова — это жанр бразильской музыки, который появился и был популяризирован в 1950-х и 60-х годах. На данный момент он является одним из самых известных бразильских-музыкальных жанров за рубежом. «Девушка из Ипанемы» (The Girl From Ipanema) является самой известной босанова песней: она стала международным хитом в середине 1960-ых годов, завоевав Грэмми в номинации Запись Года в 1965 году.

25 любопытных фактов о Бразилии

16.

Бразильским национальным напитком, ставшим одним из самых знаменитых экзотических коктейлей в большинстве частей Запада за последние несколько лет, является Кайпиринья (caipirinha), которая приставляет собой ликёр из сахарного тростника под названием кашаса (cachaça), смешанный в стакане с сахаром, льдом и выжатыми ломтиками лайма.

25 любопытных фактов о Бразилии

17.

В 1980-ых годах Бразилия стала первой южноамериканской страной, начавшей принимать женщин в вооруженные силы.

25 любопытных фактов о Бразилии

18.

Бразилия может похвастаться самой большой численностью католиков в мире, они составляют шестьдесят шесть процентов населения или 130 миллионов человек.

25 любопытных фактов о Бразилии

19.

Уже в течение 150 лет Бразилия является крупнейшим экспортером кофе в мире. В 1920-е годы она поставляла около восьмидесяти процентов кофе в мире, но в настоящее время эта цифра сократилась примерно до трети.

25 любопытных фактов о Бразилии

20.

Хотите — верьте, хотите — нет, но в Бразилии довольно популярны бары, оформленные на тематику Усамы бен Ладена (Osama Bin Laden). Кстати, там есть бар под названием «Bar do Bin Laden in São Paulo» (Бар Бен Ладена в Сан-Паулу), владельцем которого является двойник Усамы. Есть здесь и бар под названием «Caverna do Bin Laden» (Пещера бен Ладена), который находится в нескольких километрах от Рио-де-Жанейро.

25 любопытных фактов о Бразилии

21.

На выборах городского совета в Сан-Паулу в 1959 году на удивление всем победила Какареко (Cacareco), пятилетняя самка носорога из местного зоопарка. Она не только победила, но и сделала это с большим отрывом, получив 100 000 голосов (пятнадцать процентов от общего числа).

25 любопытных фактов о Бразилии

22.

27 января 1763 года колониальная администрация португальской Америки была перенесена из Сальвадора в Рио-де-Жанейро. Город оставался в основном колониальной столицей до 1808 года, когда королевская семья Португалии и большинство связанных с нею дворян переехали в Рио-де-Жанейро из Лиссабона, спасаясь от вторжения Наполеона в Португалию. Это событие сделало Рио-де-Жанейро единственной европейской столицей в истории, находившейся за пределами Европы.

25 любопытных фактов о Бразилии

23.

Бразилия была единственной независимой южноамериканской страной, которая отправила сухопутные войска для сражений во Второй мировой войне, снарядив более чем 25 000 солдат.

25 любопытных фактов о Бразилии

24.

Бразилия распределяет грудное молоко по всей стране для грудничков чьи матери не могут им его обеспечить.

25 любопытных фактов о Бразилии

25.

Бразильские заключенные могут снизить свой тюремный срок на четыре дня за каждую прочтённую ими книгу, о которой они написали отчёт. Другими словами, пенитенциарная система Бразилии старательно пытается обучить своих заключённых.

25 любопытных фактов о Бразилии
 

 А вы знали об  этом?

В штыковую атаку русские солдаты ходили с незапамятных времен. Чего стоит только знаменитое суворовское высказывание о "штыке-молодце". Оружие в то время и впрямь было ненадежное, а вот штык не давал осечек. В наставлениях 1853 года и более поздних русский штыковой бой отличался от иностранного. Солдат тренировали бить штыком сверху вниз в область живота а потом опускать руками приклад винтовки. Такое наставление было совсем не гуманно по отношению к противнику. И естественно, никто не хотел воевать с таким безжалостным противником. Чтобы "приобщить к цивилизации" непокорных русских в 1864 году была созвана Женевская конвенция, на которой  настояли, чтобы Россия отказалась от своей тактики обучения солдат штыковому бою.                                                                                                                                                           

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