Как запечь рыбу с овощами в духовке

Приветствую вас, уважаемые читатели, вы на канале "Начинающему рыболову". Сегодня поговорим о том, как готовится рыба с овощами в духовке, рецепты, которые вы увидите, помогут вам быстро и просто приготовить легкое и полезное блюдо.

Более того, оно будет еще и диетическим, благодаря правильному способу приготовления. Времени на это уходит минимум, а результат получается просто восхитительный. Вкусную рыбку можно подавать на праздничный стол, а также на ужин или обед в будний день.

Самое приятное, что вы можете использовать любую рыбу, какую любите. Овощи тоже можно смело миксовать, это будет гарниром. Даже если у вас нет времени или скоро должны прийти гости, всего 20 минут подготовки и ваше блюдо уже в духовом шкафу. Можно постоянно менять ингредиенты, так у вас и вкус будет меняться.

В фольге

Очень легкое, невероятно вкусное и полезное блюдо, в котором сохраняются все полезные свойства и соки. Можно использовать даже для пикников, готовить на мангале. Из указанного количества продуктов получается 4 полноценных порции.

Нам понадобится:

0,5 кг рыбного филе (рыбу можно брать любую. на ваш вкус);

4 картошки;

головка лука;

средняя морковь;

перец болгарский;

обычный помидор (или по 4 шт. черри на порцию);

4 зубчика чеснока (по желанию);

специи и приправы «для рыбных блюд», перчик, соль.

Нарезаем рыбное филе квадратными кусками, где-то по 4 сантиметра, перчим, солим, досыпаем приправу. Картошку – кубиками, морковь – колечками, лук, перчик – полукольцами. Если взяли большой помидор, необходимо порезать его небольшими кубиками, а если черри – половинками. Чеснок не трогаем, пусть будет целым.

Отрываем кусок фольги (25-30 см) выкладываем филе, потом лук, картошку, помидорки, перчик и последним слоем морковь. Каждый слой следует подсолить и поперчить. Теперь делаем конвертик: фольгу начинаем заворачивать от уголков к центру, хорошо защепляем наш сверток, слегка сдавливаем, чтобы получилось плотно.

Закрываем вторым листиком фольги, защепляем так, чтобы стыки на двух листах не совпадали, так сок весь останется внутри. Отправляем в духовку на час, если готовите на углях, то на 30 минут.

Для того чтобы содержимое нашего конверта стало румяным, а не тушеным, за 10 минут до конца приготовления достаем противень, немножко раскрываем фольгу, ставим дальше зарумяниваться. Сок лишний испарится, а блюдо станет румяным. Можно подавать сразу в фольге.

Рыба, запеченная с картофелем

Здесь тоже вы можете взять абсолютно любую рыбу, как белую, так и красную. Пожалуй, самый бюджетный вариант – минтай. Он всегда есть в магазинах по доступной цене.

Нам понадобится:

700 г филе рыбы; 7 картофелин; 2 головки лука; 1 морковь; укроп, соль и специи. Как приготовить? Все довольно просто: заранее размороженное филе нарезаем средними кусочками, выкладываем в чашку. Морковку моем, очищаем, нарезаем кружками или кубиком и отправляем к рыбке. Очищенный лук режем крупными дольками, если мелкий – просто делим пополам и тоже в чашку. Картошку – крупными дольками и к остальным компонентам. Добавляем рубленую зелень, солим, досыпаем специи по вкусу. Перекладываем рыбные кусочки и овощи в пакет, завязываем и делаем на пленке несколько проколов, чтобы пар выходил. Ставим в духовку на 40-45 минут. Получается основное блюдо сразу с гарниром. На этом у меня все, друзья. Делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на мой канал.