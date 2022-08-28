Икона Веры, Надежды, Любви Православные иконы

Среди многообразия православных икон есть одна, на которой представлены фигуры святых дев, олицетворяющих собой три главные христианские добродетели.

Это икона Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. В их именах сконцентрировано всё главное, что принёс людям Спаситель, ради чего Он претерпел крестные муки.

История благочестивой вдовы

Чтобы понять смысл, заложенный в их образы, следует обратиться к житию этих угодниц Божьих и постараться понять значение, которое имеют сегодня для всех приверженцев христианства Вера, Надежда, Любовь и матерь их София. Эти символы, пришедшие из глубины веков, как нельзя более актуальны в наши дни, когда материальные ценности зачастую превалируют над духовными.

Житие повествует о том, что во II веке, в период правления императора Адриана - одного из наиболее ярых гонителей христиан, жила в Риме глубоко верующая вдова София. В самом её имени, переводимом как «премудрость», содержалось предназначение, данное ей от Всевышнего. С детства проводя свою жизнь среди язычников, она сердцем сумела постичь истинность учения Иисуса Христа и исповедовала его со всем жаром души.

Находясь в браке, она родила трёх девочек, которым дала имена основных христианских добродетелей.

Путь духовного возрастания

После рождения младшей дочери её супруг умер, и, овдовев, благочестивая женщина всю себя посвятила воспитанию детей. Вера, Надежда, Любовь и матерь их София проводили все дни в постах, молитвах и чтении Священного Писания. С ранних лет девочки привыкали творить милостыню, сознавая, что тем они исполняют заповедь Иисуса, призывавшего к состраданию и любви к ближним.

Шли годы, и по мере того, как девочки росли, они всё больше и больше укреплялись в добродетелях, названия которых были заложены в их именах. Этому способствовало чтение книг, написанных святыми апостолами и пророками древности, а также занятия с учителями и домашние труды. Руководствуясь наставлениями своей премудрой матери, они вершили путь духовного подвига.

Хорошо известная всем икона Веры, Надежды, Любви и их матери Софии представляет девочек уже в том возрасте, когда слух об их мудрости и красоте стал достоянием всего Рима. Достиг он и слуха начальника области - фанатичного язычника Антиоха. Возбуждаемый любопытством, он пожелал встретиться с ними и побеседовать. Однако с первых же слов разговора ему стало ясно, что он видит перед собой христианок. Особенно же прогневало его то, что те вовсе не пытаются скрыть свою принадлежность к последователям Христа, а, наоборот, открыто проповедуют его учение.

Перед троном повелителя Рима

С трудом сдерживая ярость, Антиох направился к императору Адриану и рассказал тому о дерзких христианках. Незамедлительно были посланы слуги с приказом доставить во дворец Софию и её детей. Приказ был выполнен, и вдова со своими дочерьми предстала пред разгневанным правителем Рима. Покидая свой дом и сознавая, что ждёт их впереди, они вознесли Господу молитву, прося у Него укрепить их сердца и ниспослать силы и мужество для того, чтобы не дрогнуть перед лицом палачей.

Стоя перед троном земного владыки, они мысленным взором были обращены к Царю Небесному. Именно это дало им силы смотреть на императора спокойным и полным величия взором. Икона Веры, Надежды, Любви и матери их Софии передаёт зрителю облик четырёх женщин исполненных неземной сила духа и готовых, очистившись мучениями, принести себя в жертву Творцу.

Допрос у императора

Поразившись благородству и бесстрашию их лиц, Адриан стал расспрашивать пришедших, кто они такие и к какому роду принадлежат. Отвечала императору София, так как была старшая и, сообразно своему имени, исполнена Божественной премудрости. Рассказав о себе и своих дочерях, она перешла к главной теме разговора - к тому, ради чего они и были доставлены во дворец.

София открыто и бесстрашно сообщила Адриану о той истинной вере, в которой выросла сама и воспитала своих дочерей. Она говорила о Христе, Которого исповедовала всю жизнь, Чьё учение считает единственно верным. Кроме этого, она заявила, что своих дочерей посвятила служению Богу, чтобы те свою нетленную чистоту принесли в дар Небесному Жениху. Явленное в тот момент величие бесстрашных подвижниц во всей полноте передаёт написанная впоследствии икона. София, Вера, Надежда, Любовь на ней уже не земные женщины, а символы святости.

Непоколебимость перед соблазнами и угрозами

Слыша её слова и не желая вступать в спор с мудрой женщиной, император пожелал отложить своё решение на три дня и отослал её и дочерей в дом к одной знатной римлянке по имени Палладия, чтобы та попыталась каким-то образом поколебать их столь твёрдые убеждения. Однако достигнуть желаемого ему не удалось, и по прошествии назначенного срока христианки вновь предстали перед ним, ещё более укреплённые молитвами и духовными беседами, совершёнными в эти дни.

Грозный правитель начал с того, что описал им картину счастливой и беспечной жизни, которая ожидает их в том случае, если они согласятся отречься от столь ненавидимой им христианской веры и поклониться рукотворным языческим богам. От описания земных радостей, ожидающих их в лоне язычества, он перешёл к описанию тех мучений, которые их ожидают в случае отказа. Однако ни соблазн земного счастья, ни страх перед палачами не поколебали их решимости.

Готовность умереть за христианскую веру

Они вновь отвечали твёрдо и неуклонно, что их истинный Бог ? Творец всего сущего, и только Ему одному они готовы поклоняться и ради Него готовы принять муки и смерть, чтобы в будущей жизни навеки соединиться с Ним. Эту их решимость не могут поколебать ни угрозы, ни соблазны.

Говоря это, женщины взялись за руки, как бы образуя собой венок, сплетённый во имя Единого и Безначального Господа Бога. Исчерпав все средства убеждения, Адриан, наконец, приказал отдать христианок в руки палачам. Однако, укреплённые силой молитвы, они исполнились Благодати Божьей и сносили мучения со словами хвалы Господу на устах.

Конец земного пути

Когда же три сестры, претерпев страдания, отошли ко Господу, их тела были отданы матери, принесшей столь многоценную жертву Иисусу Христу. Она положила их в дорогие гробы и, исполнив всё, что следовало свершать над усопшим, похоронила дочерей за городом на высоком холме. Предав их останки земле, София провела три дня в непрерывной молитве и также почила. Её прах был погребён на холме рядом с могилами дочерей.

Икона Веры, Надежды, Любви и матери их Софии появилась на Руси вскоре после крещения киевлян святым князем Владимиром. Тогда же был сделан и славянский перевод их жития. На этом стоит остановиться подробнее, так как с ним связан один весьма любопытный факт. Дело в том, что в греческом оригинале имена святых мучениц звучат иначе и не имеют того перевода, который дали им составители славянского жития. Единственное исключение составило имя их матери - София. Переводчики, вопреки традиции, не стали делать точную «кальку» с их имён, а дали им имена, соответствующие главным христианским добродетелям.

Это один из немногих подобных случаев за всю историю христианства. Как правило, составляя жития святых, их имена записывали без изменений. История иконы «Вера, Надежда, Любовь и матерь их София» интересна ещё и тем, что вплоть до середины XVIII века на Руси было не принято давать новорождённым имена изображённых на ней святых, так как они считались сугубо нарицательными символами добродетелей. Несмотря на то что они упоминались в святцах, только в период царствования Елизаветы Петровны эти имена вошли во всеобщее употребление. Получила в связи с этим широкое распространение и семейная икона «Вера, Надежда, Любовь и матерь их София», так как во множестве появились носительницы этих имён, для которых данные святые стали ангелами-хранителями. В их честь был установлен праздник 30 сентября.

«Вера, Надежда, Любовь» - икона, значение которой выражено в молитве

И в заключение ещё одна важная деталь. Едва ли можно с определённой точностью установить, когда была составлена молитва иконе «Вера, Надежда, Любовь и матерь их София». В ней содержатся проникновенные слова, обращённые, прежде всего, к матери юных великомучениц - Софии. Ей воздаётся хвала как женщине, воспитавшей своих дочерей достойными «уневеститься Спасителю». Молитвенное славословие заключается прошением о ниспослании всем людям премудрости и сохранения таких добродетелей, как вера, надежда и любовь, ведь именно на них держится этот мир. В этих словах молитвы выражен глубинный смысл самой иконы.

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