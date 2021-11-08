10 древних рунических памятников, которые и сегодня ставят учёных в тупик

Руны - это письменность скандинавских народов, возникшая в древнейшие времена. Само слово «руна», переводится как «тайна», и долгое время их использовали только в качестве магических символов и для совершения ритуалов, а совсем не для письменности.

И основная цель их создания до сих пор окончательно не ясна. Алфавит, созданный на основе рун у скандинавов, называется Футарк. Но, с распространением христианства на скандинавских землях, Футарк постепенно был вытеснен латиницей, ритуальные обряды также практически исчезли.

1. Костяной гребень из Вимоса

Рунический памятник: костяной гребень из Вимоса.

Дания

Одной из наиболее древних считается руническая надпись, обнаруженная на гребне из оленьего рога, найденном в Вимосе на острове Фюн в Дании. Надпись рунами на нем гласит "Harja", что может означать имя. Древний гребень сейчас хранится в Дании, в Национальном музее. Специалисты полагают, что он мог принадлежать скандинавскому воину, который носил его, скорее всего, в специальном кожаном кошельке, прикрепленном к поясному ремню.

2. Рунический камень из Рёка

Рунический памятник: камень из Рёка.

Швеция

Рунические камни являют собой следы пребывания викингов, и больше всего таких камней найдено в Швеции.

3. Брактеат из Ванстена

Один из таких камней был обнаружен в Рёке в Эстеръётланде. Этот камень знаменит своей рунической надписью IX века, которая состоит их 762 рун и пока является самой длинной из найденных. Рунический текст расположен по всему камню. Расшифрованное начало текста: «О Вемуде говорят эти руны. Варин сложил их в честь павшего сына» свидетельствует о том, что этот камень относится к категории поминальных, их было немало в местах обитания викингов.

Рунический памятник: брактеат из Ванстена.

Швеция

Брактеатом называют и старинную денежную единицу, и нашейное украшение. В Швеции в 1774 году был найден золотой брактет с рунами и богатым орнаментом, сделанный в виде монеты. По всей видимости, он использовался в качестве амулета. К сожалению, эту ценную находку из Эстергетланда похитили прямо из музея в Стокгольме, и о ее местонахождении пока ничего не известно.

4. Кодекс Рун

Рунический памятник: Кодекс Рун.

Дания

Среди рунических рукописей одной из наиболее известных считается древний Кодекс Рун, датируемый концом XIII века. Этот кодекс представляет собой юридический текст, описывающий старейшие средневековые законы Датского королевства. Написанный с помощью рун, он был составлен для поддержания исконных ценностей коренных народов региона в период становления христианства и его письменности в Скандинавии. В конце его с помощью нот записана одна из старинных народных песен, мелодия которой долгое время использовалась в качестве звона на датском радио.

5. Дощечка с рунами из Оденсе

Рунический памятник: дощечка из Оденсе.

Дания

При раскопках в городе Оденсе, в Дании, на территории древнего рыбного рынка, была найдена средневековая дощечка с рунами, возраст которой составляет около 800 лет. Прочитать то, что написано на этой очень хрупкой дощечке, пока не удалось, поскольку многие руны видны очень плохо. Из написанного на ней понятными пока остаются лишь два словосочетания: «крепкое здоровье» и «Томме, его слуга». Вполне вероятно, что эта дощечка с рунами использовалась ее владельцем в качестве амулета или талисмана.

6. Амулет с Одином «Высоким»

Рунический памятник: Амулет с Одином «Высоким».

Дания

В 2016 году в Дании обнаружили редкий золотой амулет в виде подвески. По мнению специалистов, возраст находки на острове Лолланн может составлять более 1,5 тысяч лет. На одной стороне его изображен бог Один, верховный бог скандинавского пантеона. Ранее изображения этого бога с надписью «Высокий», что является также одним из его имен, уже находили на нескольких амулетах. Поэтому сомнений в том, что на найденной золотой подвеске изображен именно Один, не возникло.

7. Утраченный шедевр Фота

Рунический памятник: утраченный шедевр Фота.

Швеция

В шведской деревне Хагбю, неподалеку от города Упсала, около местной церкви был найден считавшийся пропавшим из этой церкви более 200 лет назад рунический камень, размеры его составляют 180х120 см. На нем изображено существо в виде змея с рунической надписью по всему телу. Восстановить полностью, что на нем написано, не представляется возможным из-за частичного повреждения камня. Возможно, утраченная часть надписи содержала имена людей, захороненных под этим камнем.

По характеру вырезания рун специалистами было установлено, что их автором является знаменитый в середине XI века мастер Фот, Камень пропал после разрушения церкви в 1830 году. Как оказалось, его просто засыпали землей при возведении на этом же месте новой церкви. Сейчас проводятся работы по реставрации, по окончании которых этот камень опять планируется вернуть на старое место.

8. Камень Ybdy

Рунический памятник: Камень Ybdy.

Дания

На севере Дании недавно при раскопках среди руин старой фермы обнаружили утраченный более 250 лет назад камень. Экспонат был назван камень ”Ybdy” на основе остатков рунической надписи на нем. В дальнейшем были найдены еще две части от этого камня. Один содержал основную часть рун, а другой – лишь фрагментарную - “nsi”. Считается, что весь камень был разломан на восемь частей.

9. Рунический камень из Наррагансетта

Рунический памятник: камень из Наррагансетта.

США

Камень-скала весом 6 тонн, привлек внимание археологов из-за двух линий вырезанных на нем символов, напоминающих руны. В США его называют "рунический камень из Наррагансетта", “Рунических” камней в США находят немало, но практически все они в результате оказываются подделками. Но насчет данного камня вопрос окончательно еще не решен. Существует гипотеза, что надписи на нем были выбиты более 1000 лет назад именно викингами, поскольку имеются археологические доказательства того, что место раннего поселения викингов в Америке, знаменитый Винланд, находился именно здесь, на берегах залива Наррагансетт.

И теоретически пока нельзя исключить гипотезу, что руническая надпись на камне сделана ими. Надпись обнаружили лишь в 80-х годах прошлого века, до этого она была скрыта под слоем грязи и различных наносов. В октябре 2015 года камень был помещен для долгосрочного общественного просмотра в Викфорде для привлечения туристов.

10. Бьоркеторпский камень проклятия

Рунический памятник: Бьоркеторпский камень проклятия.

Швеция

Бьоркеторпский камень, датированный 6-7 веком, - самый высокий рунический камень в мире, высота которого достигает 4.2 метра. Камень этот является также и одним из самых пугающих камней, камней проклятия. Короткая надпись на нем гласит: ”Я предвижу погибель”, а более длинная - обещает наслать чуму смерти и разрушения на любого, кто осмелится сломать этот камень.

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