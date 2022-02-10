Зачем на Украине переводят русские фамилии

В 2019 году официальный Киев сообщил о внесении изменений в правила украинского языка. Согласно поправкам, окончания в некоторых русских фамилиях будут меняться на те, что соответствуют нормам украинского языка. За отказ от следования новым нормативам грозит денежный штраф.

Льва Толстого пощадили

Цель нововведения – «обеспечение конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификация применения норм правописания». Институт языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины разъясняет новые правила так: прилагательные окончания русских фамилий на -ой теперь будут передаваться через -ий: Босой – Босий, Донской – Донский, Луговской – Луговский, Лановой – Лановий.

Для жителей России это выглядит также нелепо, как если бы российские власти решили к украинским фамилиям добавлять букву -в: Порошенков, Шевченков, Тимошенкова. Не пощадило новое правило и русских классиков. Так, фамилия прозаика Бориса Полевого в украинском варианте будет писаться как Полевий, а композитора Василия Соловьева-Седого – как Соловйов-Седий.

Не стали трогать украинские власти лишь фамилию Толстой, однако инициаторы поправок не уточняют, к кому они проявили уважение – ко Льву Николаевичу или Алексею Николаевичу.

Пока украинские законодатели не трогают русские фамилии на -ов, хотя не исключено, что в обозримом будущем вместо Петрова мы увидим Петрiва, а вместо Иванова – Иванiва.

Украинские филологи объясняют новые правила приспособлением к нормам украинского языка. Так, директор Института языкознания имени Александра Потебни Богдан Ажнюк заявил следующее: «Данный проект готовился на основе новейших языковых явлений. А также – на основе украинской языковой системы и обстоятельств, при которых в эту языковую систему попадают элементы из других языковых систем».

Однако со слов украинских политиков можно понять, что такие нововведения не связаны исключительно с языковыми нормами: речь идет о дальнейшем углублении процесса декоммунизации и дерусификации Украины, что, по заявлению официального Киева, «позволит сохранить национальную идентичность страны». Именно по причине «сохранения национальной идентичности» в свое время в Незалежной традиционное для русского языка словосочетание «на Украину» (на окраину) получило форму «в Украину».

Не так давно в официальном твиттере Организации Объединенных Наций появилась заметка, где был использован именно российский вариант правописания – «на Украину». На протесты украинской стороны в Нью-Йорке ответили, что «русский язык – один шести официальных языков ООН, а поэтому в организации руководствуются правилами этого языка».

«Теперь я - Сиськин»

Еще во время президентства Петра Порошенко на его официальном сайте была опубликована петиция, в которой автор, ссылаясь на опыт прибалтийских стран, предлагал переименовать на украинский лад все русские фамилии. Согласно версии автора, Иванов должен был превратиться в Иваненко, а Кузнецов в Коваленко. Тех, кто откажется принимать нововведения, борец за чистоту «мовы» предлагал понижать в правах или даже вовсе лишать украинского гражданства. На счастье граждан Украины, носящих русские фамилии, петиция не набрала достаточного количества голосов для ее рассмотрения.

Что касается Прибалтики, на которую ссылался автор петиции, то там действуют жесткие нормы, на законодательном уровне запрещающие русские имена и фамилии. К примеру, в Латвии фамилия Иванов должна будет писаться, как Ивановс.

В связи с «прибалтизацией» русских фамилий случаются и совершенно анекдотичные истории. Так, некая Галина Шишкина пришла с латвийскими властями к соглашению, что при транслитерации в латышском правописании ее фамилия будет выглядеть как Šiškina. Однако в паспорте, в той строке, которую считывает компьютер (например, при пересечении границы) ее фамилия потеряла диакритический знак (компьютер на распознает знак ˇ) и превратилась в Siskinа. Сын Галины, первым столкнувшись с таким казусом, иронично заметил: «Все, я теперь - Сиськин!». К сожалению, ни в Брюсселе, ни в Страсбурге не пошли навстречу Галине Шишкиной. Тогда она решила взять свою девичью фамилии Осаулко. На Украине такой вариант несомненно прошел бы, но только не в Латвии. Местные власти и здесь заупрямились – ситуацию удалось разрешить лишь после вмешательства руководителя латвийского Бюро по правам человека Олафа Брувериса.

«Чайка», «Репа», «Груша»

Следует ли от Киева ждать таких же перегибов в отношении русских фамилий, как в Прибалтике? Если законопроекты будет писать такие люди как Виктор Ющенко, то все возможно. Следует напомнить, что несколько лет назад бывший президент Незалежной на встрече со студентами Киевского университета культуры заявил об украинских корнях Петра Чайковского и Ильи Репина. По словам Ющенко, настоящая фамилия Петра Ильича «Чайка», а Ильи Ефимовича «Репа». Экс-президент добавил, что «этот список можно пополнить тысячами имен».

Что касается родословной двух прославленных деятелей русской культуры, то здесь Ющенко прав. Репин родился в городе Чугуеве Харьковской губернии, а прадед Чайковского из рода украинских шляхтичей. Но называть Репина и Чайковского украинцами и возвращать им фамилии предков это за гранью здравого смысла. Следуя логике Ющенко, на такой же манер нужно переиначить и фамилию основателя украинской научной историографии Михаила Грушевского. Виктор Ющенко также добавил, что «считает русский язык частью украинской культуры и вне ее он не имеет в себе какой-либо ценности». К сожалению, можно констатировать, пока в украинское законодательство вмешивается политика еще и ангажированная русофобскими идеями, то можно ожидать любых сюрпризов.

Отказываешься – накажем

Новые стандарты украинского языка коснулись не только русских фамилий, но и других слов. Так, на Украине будет допущена вариантность написания слов с чередованием букв «у» и «в» (аудиторія и авдиторія). Тоже самое относится и к буквам «ф» и «т». Однако во втором случае замена для человека, привыкшего к русскому языку, выглядит совершенно несуразно. Речь о словах с буквой «ф», которые имеют греческое происхождение. Ведь в греческом алфавите буква Θ называется «тета», а в кириллической азбуке – «фита».

Теперь, согласно новому правилу, слово «миф» может записываться как «мит», а анафема – как анатема. Здесь украинские власти руководствуются статьей 41 закона «О функционировании украинского языка как государственного», где названия иностранных объектов топонимики не переводятся, а передаются близкими по звучанию буквами украинского алфавита. Это справедливо, к примеру, в отношении названия греческой столицы, которое в подавляющем большинстве иностранных языков звучит не как Афины, а как Атены.

Однако украинские политики видимо решили распространить это правило на все слова иностранного происхождения. Еще одна поправка к правилам украинского языка – введение феминитивов, то есть слов женского рода, обозначающих профессию, род деятельности или статус: поэт – «поетка» (хотя есть красивое русское слово «поэтесса», член (принадлежность к какому-либо обществу) – «членкиня», критик – «критикеса».

Следует отметить, что украинское законодательство предписывает штрафовать тех, кто отказывается подчиняться новым языковым нормам. К примеру, если потомок древнего княжеского рода Трубецких не захочет, чтобы в его паспорте было записано «Трубецький» он должен будет заплатить от 110 до 400 евро штрафа. Но это все же лучше, чем тюремное заключение сроком до шести месяцев, как требовали украинские политики националистического толка.

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