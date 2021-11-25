Деревенская магия и колдовство: мощь древних заклинаний и обрядов

Магические представления о мире зародились задолго до возникновения городов и продолжали развиваться в маленьких поселениях. Знахарка или ведьма были в древности единственными людьми, которым жители поручали свои хвори и прочие беды. Деревенская магия и колдовство были направлены на исцеление, улучшение благополучия и единение с природными стихиями. Большая часть древних ритуалов сохранилась до наших дней.

Деревенское колдовство: источник силы

С приходом христианства авторитет ведьм как носителей мудрости и полезных знаний начал падать. Им приписывали сделки с Сатаной, продажу души и много других грехов. Не исключено, что среди носителей магической силы встречались и такие люди. Однако многие знахарки несли облегчение и заботились об окружающих. Откуда же они получили свой дар?

Деревенские ведьмы учились у своих предков. Призвание помогать людям возникало не на пустом месте: с детства девочка или мальчик знали, что в них горит огонёк магической силы.

Знахарки изучали целебные травы и плоды, готовили снадобья. При состоянии медицины того времени они были единственным спасением болящих.

С приходом христианства в атрибутику ведьм добавились иконы, кресты и святая вода. Они поняли, что молитва Создателю обладает большим могуществом.

Современные настоящие знахарки, обитающие в деревнях, являются посредниками между человеком, Богом и природой. Они не ищут славы на телевидении, не требуют больших денег в награду.

Источник силы у всех ведьм – один. Важно то, как они распорядятся полученным даром: на благо или во зло человечеству.

Главные атрибуты деревенской магии

Существуют компоненты, без которых не обходится ни один колдовской обряд. Будь-то лечебная терапия или приворот. Для ритуалов древние ведьмы брали те предметы и вещества, которые подсказывала им сила.

Соль издавна считалась проводником энергии. На неё «записывали» духовную информацию и активно использовали в обрядах.

Знахарки как никто другой знали истинную силу слова. Издав звуки с определённой интонацией, можно было навести порчу, а с другой – снять её. Особенное значение в этом случае имел душевный посыл ведьмы.

Личный оберег – обязательный атрибут любой колдуньи. Он защищает не только клиентов, но и её саму. Во время проведения сложных ритуалов, носитель магической силы подвергается страшной опасности.

Вода – основа многих обрядов благодаря сходным с солью энергопроводящим свойствам.

Деревенская магия: требования к преемнице

Современных знахарок, обладающих большими познаниями, становится всё меньше. Обучение может проходить только у более сильной ведьмы, а к характеристикам кандидатки в колдуньи подходят очень строго.

Тайные знания не передают женщинам, которые делали аборт. Даже если операцию проводили не себе.

Должны совпадать энергетические вибрации, которые знахарка может почувствовать даже через несколько поколений.

Молодёжь уезжает в города, сёла вымирают. По этим причинам настоящая деревенская магия и колдовство почти исчезли. Человечество теряет связь с природой и перестаёт осознавать красоту окружающего мира. Ведьм превращают в антагонистов добра и света, тогда как знахарки всегда сохраняли единство с той таинственной силой, которая пронизывает всю Вселенную. Возродить древние знания ещё не поздно – стоит только прекратить суетиться в больших городах и уделить время самосовершенствованию и духовному преобразованию мыслей. Черпайте великую силу из Вечного Источника: молитесь каждое утро со всей искренностью. Тогда Господь пошлёт вам мудрость и возможность помогать людям.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2350675780762864107

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему Карл Маркс ненавидел Россию и русских? https://otari.mirtesen.ru/blog/43150913388

Почему русских не брали в руководство партией и правительством https://otari.mirtesen.ru/blog/43146578610

Путин - правнук Распутина? Тайны переписанных биографий https://otari.mirtesen.ru/blog/43743236966