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Деревенская магия и колдовство: мощь древних заклинаний и обрядов

Магические представления о мире зародились задолго до возникновения городов и продолжали развиваться в маленьких поселениях. Знахарка или ведьма были в древности единственными людьми, которым жители поручали свои хвори и прочие беды. Деревенская магия и колдовство были направлены на исцеление, улучшение благополучия и единение с природными стихиями. Большая часть древних ритуалов сохранилась до наших дней.

Деревенское колдовство: источник силы

С приходом христианства авторитет ведьм как носителей мудрости и полезных знаний начал падать. Им приписывали сделки с Сатаной, продажу души и много других грехов. Не исключено, что среди носителей магической силы встречались и такие люди. Однако многие знахарки несли облегчение и заботились об окружающих. Откуда же они получили свой дар?

Деревенская магия
  • Деревенские ведьмы учились у своих предков. Призвание помогать людям возникало не на пустом месте: с детства девочка или мальчик знали, что в них горит огонёк магической силы.
  • Знахарки изучали целебные травы и плоды, готовили снадобья. При состоянии медицины того времени они были единственным спасением болящих.
  • С приходом христианства в атрибутику ведьм добавились иконы, кресты и святая вода. Они поняли, что молитва Создателю обладает большим могуществом.
  • Современные настоящие знахарки, обитающие в деревнях, являются посредниками между человеком, Богом и природой. Они не ищут славы на телевидении, не требуют больших денег в награду.
  • Источник силы у всех ведьм – один. Важно то, как они распорядятся полученным даром: на благо или во зло человечеству.

Главные атрибуты деревенской магии

Существуют компоненты, без которых не обходится ни один колдовской обряд. Будь-то лечебная терапия или приворот. Для ритуалов древние ведьмы брали те предметы и вещества, которые подсказывала им сила.

Атрибуты деревенской магии
  • Соль издавна считалась проводником энергии. На неё «записывали» духовную информацию и активно использовали в обрядах.
  • Знахарки как никто другой знали истинную силу слова. Издав звуки с определённой интонацией, можно было навести порчу, а с другой – снять её. Особенное значение в этом случае имел душевный посыл ведьмы.
  • Личный оберег – обязательный атрибут любой колдуньи. Он защищает не только клиентов, но и её саму. Во время проведения сложных ритуалов, носитель магической силы подвергается страшной опасности.
  • Вода – основа многих обрядов благодаря сходным с солью энергопроводящим свойствам.

Деревенская магия: требования к преемнице

Современных знахарок, обладающих большими познаниями, становится всё меньше. Обучение может проходить только у более сильной ведьмы, а к характеристикам кандидатки в колдуньи подходят очень строго.

  • Тайные знания не передают женщинам, которые делали аборт. Даже если операцию проводили не себе.
  • Должны совпадать энергетические вибрации, которые знахарка может почувствовать даже через несколько поколений.

Молодёжь уезжает в города, сёла вымирают. По этим причинам настоящая деревенская магия и колдовство почти исчезли. Человечество теряет связь с природой и перестаёт осознавать красоту окружающего мира. Ведьм превращают в антагонистов добра и света, тогда как знахарки всегда сохраняли единство с той таинственной силой, которая пронизывает всю Вселенную. Возродить древние знания ещё не поздно – стоит только прекратить суетиться в больших городах и уделить время самосовершенствованию и духовному преобразованию мыслей. Черпайте великую силу из Вечного Источника: молитесь каждое утро со всей искренностью. Тогда Господь пошлёт вам мудрость и возможность помогать людям.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2350675780762864107

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