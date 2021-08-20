Малоизвестные факты о военных традициях Киевской Руси

В эпоху укрепления древнерусского государства велись не только наступательные, но и оборонительные войны. Битвы, осады и штурмы – всё это было на счету князей и преданных дружин.

Военное мастерство оттачивалось веками, а кровопролитные схватки заставляли воевод развивать средства защиты. Облик воина Руси эволюционировал в тесной связи с развитием экономической базой о освоением технологий. Примитивные сегодня защитные инструменты когда-то были венцом ремесленного искусства.

Славянские разведчики и пехотинцы

Помимо оружейного оснащения славянский воин уделял внимание защите.

Археологические раскопки позволяют утверждать, что защитное вооружение и военная стратегия использовались даже древними людьми. Достаточно информативны в этом плане и византийские летописцы, ведь Русь являлась частым противником для ромеев. Византийская империя тщательно фиксировала свои сражения. Конечно, подобные тексты могут характеризоваться субъективностью, но общие черты дают представление о ситуации. Так, Прокопий Кесарийский в своих записях замечал, что военная стратегия славян 6-7 веков склонялась к «партизанской», диверсионной войне.

Жилье славянские воины возводили в удаленных, неприступных местах, окруженных лесами, реками и болотами.

Внезапные удары наносились из засады, в атаках применялись всяческие военные хитрости. Славяне отлично плавали, умело форсируя водоемы. Разведчики укрывались под водой, дыша при помощи полого тростника. Вооружаясь метательными копьями и луками, защищались славяне щитами в виде простейших деревянных полотен. Первые доспехи изготавливались из кожи, костяных пластинок.

При Святославе в 10 веке армия опиралась на пехоту, в пешем строю сражался и сам князь. В тот период русы бились «стеной», строй которой по фронту растягивался до 300 м, достигая в глубину 10-12 шеренг. Наиболее тщательно защищался первый ряд, принимавший на себя основной удар. Авангард составляли тяжеловооруженные воины в кольчугах и пластинчатых доспехах. Дополнительно они прикрывались щитами, нанося удары копьями и мечами.

Полный защитный комплект тогда был дорогостоящим и редким. Массово металлическая амуниция стала использоваться позже, с развитием ремесленного промысла. Долгое время защитное вооружение было доступно лишь воинской элите – князьям, боярам и дружинникам высокопоставленных особ. Ополченцы довольствовались деревянными щитами.

В последующие века сложившийся комплекс боевых средств совершенствовался. На полях сражений появлялись полки, подчиненные боевому порядку по единым тактическим правилам. Усиливающееся давление на Русь кочевников выдвинуло на первый план конницу, что подразумевало новые подходы к вооружению.

Откуда на Руси появились богатыри

Кузнецы слыли истинными богатырями.

Древняя Русь известна плеядой богатырей. Летописцы обрисовывали этих воинов могучими, высокорослыми мужчинами крепкого телосложения. Кольчуга в десяток килограммов, увесистый щит, поножи, массивный меч – воин шел в бой, в среднем, с 30 кг дополнительного веса. Древние битвы нередко продолжались сутками, так что несложно предположить, что защитник Руси должен был обладать огромной силой и выносливостью.

Мальчиков с первых лет жизни приучали к серьезным физическим нагрузкам, а в подростковом возрасте они уже входили в дружины. Юноши тренировались днями напролет, чистили оружие, учились орудовать мечами при полном облачении, плавали в кольчугах. Даже рядовые детские забавы той эпохи сводились к боеподобным подвижным играм: стенка на стенку, масленичные состязания на меткость и ловкость, кулачные бои. На традиционных ярмарках мужчины развлекались сгибанием пальцами монет, скручиванием чугунных прутьев в узел. Мастера кузнечного дела поколениями выделялись из общей массы сильными руками.

Первая серьезная боевая одежда

Кольчуга с пластинами.

В летописном сказе о приходе в 968 году печенегов на Русскую землю сообщалось, что в числе русских даров были доспехи. После Великой Отечественной в Новгороде были найдены датированные 11 веком стальные пластинки, признанные фрагментами пластинчатой нательной защиты. Позже подобные находки сделаны и на территориях других древнерусских городов. С 9 века в защитном славянском снаряжении преобладала кольчуга. Изготовление этого доспеха было очень трудоемким процессом. Из металлической проволоки скручивалось до 50 тыс. колец, из которых по сложной схеме сплеталось готовое изделие. Плетеная броня эволюционировала, пройдя путь от простых круглых колец к плоским, от сварных к клепаным. Лингвисты отмечают, что словом панцирь (пансырь) назывался поздний русский кольчужный доспех.

Воины в доспехах.

Для максимальной эффективности защиты использовались крайне мелкие кольца диаметром до 10 мм. Готовая кольчужная рубашка надевалась через голову. Вес такой защиты мог достигать 11 килограммов. Кольчуга не сковывала движения воинов и использовалась вместе с поддоспешником, смягчающим удар. Защитные качества отражали режущие удары, спасали от скользящих попаданий, но направленным рубящим и колющим ударам рубашка противостояла слабо. Эти недостатки частично решал более поздний усовершенствованный доспех – кольчато-пластинчатая кольчуга. Эта защита представляла собой комбинацию кольчуги с цельными металлическими пластинами. Пластины связывались между собой кожаными ремешками, продетыми через отверстия в краях пластин. Металлические чешуйки заходили одна за другую, и в области наложения защита оказывалась двойной. Благодаря изогнутой форме пластины лучше отводили или смягчали удары.

Щит и шлем Древней Руси

Шлем с личиной повышенной степени защиты.

Престижным вооружением Древней Руси был щит. Солнце у славян-язычников (Даждьбог Сварожич) изображалось в виде огненно-золотого щита. Еще Вещий Олег оставил на воротах Царьграда в знак покровительства свой щит. На щите русы клялись, щитами скреплялись договоры. На человека, укравшего щит, испортившего его, накладывался значительный штраф. Потерянный в бою щит символизировал поражение.

С XII века постепенно утяжелялось вооружение пехоты и всадников. Появился усиленный шлем с полумаской и дополнительной круговой сетчатой защитой, полностью закрывавший лицо. Усилению защитной одежды способствовал зародившийся в XII веке таранный удар копьем. В то же время распространились и другие детали, усиливающие защиту тела: поножи, нагрудные бляхи, наколенники, наручи.

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