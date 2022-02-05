Главные фальсификации в русской истории

Любая история полна мифов. Но наряду с ними (без мифов в истории не обойтись), в русской истории много сознательных фальсификаций, внесённых в неё с политическими целями. Из-за ограниченности места расскажем только о двух, самых древних.

Скандинавское происхождение русской государственности

Эта так называемая «норманнская теория» развивается уже три столетия, вопреки очевидным фактам. Из наличия в древней Руси четырёх правителей со скандинавскими именами (Рюрик, Олег, Игорь, Ольга) и некоторого числа соответствующей знати строят версию, будто политические институты «диким восточным славянам» принесли «цивилизованные» скандинавы. В самом мягком варианте – восточные славяне одно время были завоёваны норманнами.

Между тем, само понятие «норманны» в 9-10 веках не имело этнического значения, а означало просто «северные люди», как об этом писал Лиутпранд Кремонский. Для Западной Европы норманнами были и восточные славяне тоже. В скандинавских сагах нигде не говорится, что восточные славяне были когда-то завоёваны скандинавами. Наоборот, скандинавские конунги приходили со своими дружинами служить славянским князьям.

Можно полагать, что Рюрик, Олег и Игорь и были такими служилыми предводителями.

Скандинавы называли страну восточных славян Гардарикой, то есть Страной Городов, что указывает на цивилизационное превосходство славян над скандинавами в то время.

Наконец, нет ни одного источника, в котором в Скандинавии отмечалось бы племя Русь. Название области Швеции – Рослаген – с которым Н.М. Карамзин связывал происхождение Руси – впервые упоминается в 1296 году, то есть почти через пять веков после первого упоминания Древнерусского государства. Логичнее полагать, что Рослаген произошло от Руси, а не наоборот. В то же время на юге Восточной Европы уже в 839 году существует Русский каганат.

В самом происхождении Руси ещё много непонятного. Но версию её скандинавского происхождения можно считать окончательно опровергнутой и сфальсифицированной.

«Национально-освободительная борьба против монголо-татарского ига»

Эта версия явилась модернизацией русской истории, возникшей на волне романтического национализма начала 19 века. Тогда один из современников Карамзина впервые употребил термин «монголо-татарское иго» применительно к отношениям между Русью и Золотой Ордой. Карамзин развил из этого целую теорию сознательной многовековой борьбы за «освобождение» русских земель.

Фрагмент картины Павла Рыженко "Битва на калке"

Правда, эта теория опиралась на ряд писаний конца 15 века, которые тоже можно считать фальсифицированными – под влиянием византийской жены Ивана III. Польский историк Михаил Длугош ещё до «стояния на Угре» в 1480 году писал, что Иван III сбросил «иго варваров». Сложенные тогда же на Руси поэмы «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище» рассказывали о событии столетней давности – Куликовской битве – как о славном боевом подвиге московского князя, попытке сбросить власть «безбожных агарян».

Как показывают более ранние источники, между русскими и татарами в системе Золотой Орды не наблюдалось религиозного антагонизма. Следовательно, не могла возникнуть и идея национального освобождения Руси. Ревностно насаждавший ислам в Золотой Орде хан Узбек почему-то не препятствует своей сестре Кончаке в 1317 году выйти замуж за тверского князя Михаила Ярославича. Никаких проблем со сменой веры при этом браке не возникает. Как нет проблем в разнице вер, когда в 1357 году мать мусульманского хана Джанибека Тайдула приглашает русского митрополита Алексия, чтобы тот совершил православные молитвы ради исцеления её сына.

Когда Дмитрий Донской воевал против Мамая, единственными суверенными политическими субъектами Восточной Европы были Литва и Золотая Орда. Дмитрий только потому выступил против Мамая, что тот был союзником литовского князя Ягайло. Одновременно противником Мамая был законный хан Тохтамыш. Следовательно, Дмитрий был союзником Тохтамыша. Совершенно понятно, почему Москва избрала сторону Золотой Орды против Литвы. В составе Литвы Москве грозило полное поглощение, как и другим русским землям. А опираясь на Орду, Москва могла остаться альтернативным центром притяжения Руси.

разорил Москву? Здесь примечательно прежде всего то, что Дмитрий Донской не оказал никакого сопротивления походу Тохтамыша. Как будто Тохтамыш, на самом деле, наказал противников Дмитрия, временно отстранивших его от власти в Москве, и снова возвратил его на княжий стол.

Москва не боролась за свержение «ига», а старалась занять место распадающейся Золотой Орды, а потом подчинить её земли. Что ей и удалось. В середине 16 века царь Иван Грозный (царями на Руси прежде называли татарских ханов, а теперь этот титул взял на себя московский государь) заново объединил Золотую Орду, только теперь уже под властью Москвы.

При этом славяно-тюркский симбиотический характер государственности не менялся с середины 13 века, со времён Александра Невского.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, лживая советская пропаганда, которая в свое время развела многих советских людей как лохов, является главным фальсификатором русской истории, часто превознося мнимых исторических героев !Например,благодаря советской пропаганде величайшим россиянином всех времен и народов признан психически больной педофил,стукач царской охранки, обыкновенный вор и грабитель, серийный государственный убийца,устроивший к тому же геноцид своему народу, необразованный человек неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище) !

Кроме того, несмотря на то, что многие именитые российские историки Ледовое побоище считают самым известным и самым мифологизированным событием русского Средневековья, Александр Невский был причислен к лику святых, а в 2008-м по данным интернет-опроса признан величайшим россиянином всех времен.И что особенно абсурдно, так это то, что он как ,ни странно,считается небесным покровителем российской дипломатии и спецслужб.Что поделаешь, остается только пожалеть эти ведомства !

Однозначно не надо забывать , что анализ источников показывает, что личность Александра Невского не лишена противоречий! В критических голосах по поводу Александра Невского больше всего места занимают упрёки в том, что он способствовал установлению монголо-татарского ига на Руси. Считается ,что после Батыева нашествия Русь ещё могла воспрянуть духом и соединёнными усилиями свергнуть только что установившийся гнёт ,однако этому противостоял именно Александр Невский!

Историки обычно оправдывают это тем, что-де Александр Невский тем самым якобы избавил Русь от новых татарских набегов и опустошений. Однако то, как он это осуществил и вместе с татарами участвовал в погромах и нашествий на своих же соотечественников , до сих пор вызывает недоумение у многих историков!

Как известно, Батый поставил отца Александра Невского Ярослава Всеволодича старшим над всеми русскими князьями, однако в летописях есть намёки на то, что Александр не подчинялся и противостоял своему отцу.После же смерти Ярослава Всеволодича на престол претендовали два его сына — Александр и Андрей. Традиция считает Александра старшим из братьев, однако точно это неизвестно, и дата рождения Андрея не сохранилась.

По апокрифической версии, опирающейся на Василия Татищева, Александр Невский сам выпросил у хана войско и с его помощью сверг брата и вокняжился на Руси, окончательно утвердив тем самым в ней ордынское иго и похоронив надежды на освобождение. Таким образом, Александр Невский предательски воспользовался могуществом Орды для утверждения своего единовластия в Руси.

На этом сомнительные деяния Александра Невского не закончились и он решил положить конец тому , что Великий Новгород не участвовал в выплате дани монголам, для чего опять воспользовался военной мощью Орды. В это время в Новгороде правил сын Александра Василий. Устрашённый тем, что отец идёт на него с татарами, он бежал. Невский вступил в Новгород и учинил там жестокую расправу над боярами — советниками своего мятежного сына.

Одним, по свидетельству летописи, резали носы, других ослепляли. После чего ордынские баскаки стали переписывать жителей для уплаты подушной подати. Между тем, в самом Новгороде начался разброд. Любопытно, что дань, накладываемая татарами по настоянию Александра Невского, была одинаковой для всех. Поэтому недовольными ею были в основном бедные, для богатых же новгородцев она была необременительна.

Что касается Ледового побоища над шведами, то, опираясь на сведения «Старшей Ливонской рифмованной хроники», многие историки говорят о незначительном масштабе Невской битвы, в которой погибло всего 20 рыцарей. Правда , по мнению историка Дмитрия Володихина, в «Хронике» не учитывались потери среди участвовавших в сражении датских наемников, балтийских племен, а также ополченцев, которые составляли костяк армии. Именно этого "героя" и кровавого деятеля ,которого Лев Гумилев считал подлинным архитектором русско-ордынского альянса, россияне ошибочно считают величайшим россиянином всех времен?

Дорогие россияне !Опомнитесь и хорошо подумайте перед тем , как делать опрометчивые шаги! Мне искренне вас жаль и обидно, что в стране величайших гениев и благородных героев не нашлось достойных кандидатур, чтобы не позорить на весь мир Великую российскую державу , выбирая деятелей , которые ,на мой взгляд,не достойны столь почетного звания !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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