Бог не приходит к лентяям

Один знакомый мне священник рассказал эту анекдотичную историю. Приходит к нему женщина и говорит: – Батюшка, у меня кран течет, помолитесь.

Он отвечает:

– А чего тут молиться, тут нужно… Муж есть?

– Я вдова.

– Нужно сантехника вызвать, мы вам можем помочь деньгами. Ну какая молитва тут над краном? Нужно, чтобы пришел сантехник и исправил, отремонтировал этот кран!



Анекдот, да и только. Но на самом деле не такой уж анекдот. Это, знаете ли, такое типичное явление – попытки решать одни вопросы с помощью влияния из другой сферы. Вот об этом я и хотел сказать несколько слов.

Человек – многоликое существо. У него есть невидимое и видимое, нетленное и тленное, вечное и временное. Есть в нем и скотоподобное, и богоподобное. Вот такая жуткая смесь рождает ту странность, с которой мы смотрим сами на себя и друг на друга. Если глубже вникать, то мы найдем в человеке три части, а именно дух, душу и тело. Апостол Павел говорит: ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа (1 Фес. 5:23). Ну телесное – это понятно. А душевное и духовное? Как их разделить?

Духовное – это то, что рвет нас к Небу, то, что заставляет нас прощать, терпеть, смиряться, молиться, любить и преодолевать себя.

А вот душевное – это то, что не заставляет нас преодолевать себя, оно призвано больше ублажать себя. Это попеть, почитать, поплясать, одеться, покушать, разнообразить свой быт, эстетически оформить интерьер своего дома. Это душевное. Это не животное, это не телесное, а душевное, но не духовное.

Ошибаются те, кто называет духовными проявлениями человека, например, посещение театра, любовь к оперному пению… Это не духовные вещи, они к Небу нас не тянут и лучше нас не делают. Они утончают душевное восприятие, помогают задуматься иногда о чем-то, дают пищу для размышлений, где-то подталкивают человека к чему-то, к решению каких-то вопросов, но ответы на эти вопросы находятся как раз в сфере духовного, а не душевного. Так вот, мы, люди, будучи троякими (духовно-душевно-телесными), постоянно путаем, какие болезни чем лечить.

Вот пример из психиатрии, когда всех людей, которые имели какие-то психические отклонения, лечили таблетками, электрошоком, различными зондами и т. д. Это теперь мы знаем, что есть проблемы психосоматические, то есть телесные болезни, отразившиеся на психике. А есть вещи абсолютно телесного измерения. Раньше этого не понимали, а еще раньше не понимали другого и всех психически больных считали бесноватыми – раз он ненормальный, значит, в нем бес. Надо надеть ему на шею цепь и привязать к стенке, затем читать по нему Псалтирь. Это вторая крайность.

Вот сегодня мы немножко поумнели и понимаем, что это разные вещи. А вот лечить несвойственным лекарством болезнь из другой сферы – это очень опасно, неприятно, глупо и досадно. Если вернуться к примеру, когда женщина хотела, чтобы батюшка молился над ее текущим краном, то мы тоже так часто поступаем.

Вы знаете, человеку нужно свою часть работы сделать, а потом ждать милости от Бога, но не раньше. Свое сделай, а потом жди милости. Если ты свое не сделал, а милости уже ждешь, то даром ты ее ждешь, Бог к лентяям не приходит.

Суворов, например, молился перед боем, перед какой-либо важной битвой, такой, что у него там сил было раз в пять меньше, чем у противника. При этом он не ранее на молитву становился, нежели все войска осмотрит. Сначала всем даст конкретную задачу, всех научит, всех подбодрит, все, что нужно, спросит, проверит, сух ли порох, наточен ли штык, хорошо ли укреплены флеши. Только после этого, за пятнадцать минут до боя, он уходил в свою палаточную церковь, становился на колени и усердно молился Богу – Дарователю побед – о ниспослании победы, но не прежде того.

То есть ты свое сделай, а потом уже жди милости от Бога. Мы же поступаем иначе, мы пренебрегаем душевным и сразу рвемся в духовное. Мы и телесным пренебрегаем, а сразу рвемся в духовное.

Взять, к примеру, воспитание детей. Мы молимся. Сколько наших бедных мамочек стоят на коленках перед Богом, и дома, и в церкви молятся. А ведь воспитание – это же не только духовный процесс, это процесс духовно-телесно-душевный. Нужно общаться с детьми, разговаривать с ними. Нужно, чтобы они выговаривали свое сердечное тебе, а ты давала им с высоты своего житейского опыта мудрые, тихие и кроткие советы.

Это касается и супружеской жизни. Что толку, например, жене молиться о муже или мужу о жене, если рвутся отношения, и рвутся серьезно, так страшно рвутся, раскалываются?! Что толку молиться тогда, когда многие вещи до этого не сделаны? Получается, люди долгое время не общались, у него свои интересы, у нее свои, у нее свои мухи в котлетах, у него свои. Они как-то охладели, разошлись далеко, а когда разрыв вдруг обозначился, стало страшно, тогда стали молиться. А нужно еще до того как молиться, многие вещи сделать.

Потому что Бог вместо нас эти вещи делать не будет, братья и сестры, это очень важно понять. Он всесилен, но не насилен, Он делает все, что в Его власти, что Он захочет, но только то, что не нарушает нашей свободы. Поэтому мы должны с вами краны ремонтировать сами, дороги мостить сами, бордюры красить сами и многое другое делать сами, и в отношениях между людьми мы должны делать сами многое.

Лишь когда мы сами сделали все, что могли, только потом можем сказать: «Все, Господи, дальше я уже не могу, дальше уже Твое дело, потому что это уже не в моей власти!» – вот тогда молись Богу, и Бог добавит тебе, покроет крышей построенный дом, закончит то, что ты начал. И это будет правильно.

В нашем народе есть прекрасная мудрая пословица: «Береженого Бог бережет». Это не значит, что надо лезть напропалую, очертя голову, перекрестившись, куда попало, нет. Ты берегись, и береженого Бог сбережет. Есть много других подобных пословиц, скажем: «На Бога надейся и сам не плошай». То есть ты делай, а Господь поможет.

Мне кажется это очень важным, потому что мы делимся на два лагеря, противоположных друг другу. Есть одни очень активные люди, которые никогда не молятся. Они думают: «Это мои мозги, мои деньги, мои связи сделали это». Как царь Навуходоносор ходил по палатам своего дворца и говорил: «Я сделал это!» Господь наказал его за гордость – он упал на коленки и ел солому, как вол, и три года не разговаривал. Я бы поостерег людей, которые думают: «Я это сделал!» Вот такие слишком активные, не молящиеся Богу люди – это первая крайность: «Это мое, это я сделал…» Это очень страшное, опасное состояние.

Существует и другая крайность. Есть такие богомольцы, считающие: «Я помолюсь, и яичница сама изжарится. Я буду молиться, значит, будет то-то, то-то и то-то». Это обидная вторая крайность, тем более опасная, что такому богомольцу можно еще и веру потерять: если вдруг его планы с Божиими планами не совпадут, то он начнет обижаться на Господа. «Я так молился, а Господь не дал мне того, что я просил!» Начнет такой человек обижаться и от веры отпадет. Такие случаи бывают во множестве.

Рассказывал мне один благочестивый человек про женщину, которая в советские годы пела в хоре, на старости лет заболела раком и обиделась на Бога. Мол, как это так? Я всю жизнь молилась… Она прямо так и говорила: «Я всю жизнь была такая хорошая, только мужа своего знала, в церкви работала. Это за что мне рак теперь?» И вы знаете, умерла она без молитвы, без сознательного ухода в вечность на встречу с воскресшим Господом Иисусом. Какая-то гордость в ней, как гниль, затаилась и потом пробилась, прорвала ее на старости лет, невинного, святого человека, казалось бы.

Так что, дорогие христиане, надо разбираться в нашей жизни, знаете ли. Надо делать, как говорила черепаха Тортилла. Помните: «Драться нужно? Так дерись… Строить надо? Строй! Болеешь? Так лечись! Терпеть надо? Терпи!» Ты дело свое делай и не думай, что Бог за тебя все сделает. Он нам дал много задач.



У Лескова есть интересный рассказ, где генерал приходит для инспекции в кавалерийскую часть, а там фураж плохой у лошадей. Он говорит:

– Почему фураж плохой?

– Да вот… интенданты не поспешили, – отвечает лейтенант, – эти не подвезли да вот те…

– Сейчас начнете валить, – ответил генерал, – интенданты на прапорщиков, прапорщики на командиров, командиры на Господа Бога! А Господь Бог вам не конюх, чтобы фуражом заниматься!

Так, несколько дерзко сказано, по-военному, но очень правильно, братья и сестры. Потому что все, что вокруг нас, Бог нам подарил под нашу ответственность, и если что-нибудь ломается, течет, гниет, валится, хлюпает, чавкает, не едет… Это мы виноваты, и нужно закатать рукава, а потом уже молиться. А мы этого часто не понимаем и поэтому страдаем. Надо это понять и исправляться, вразумляться. И дай нам Бог, чтобы мы пожили еще хоть немножко, чтобы хоть чему-то доброму научиться!

Протоиерей Андрей Ткачёв

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