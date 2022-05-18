РУССКИЙ ПОЗОР: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» ВОЙНА 1812 ГОДА

Мифологи России всегда и везде указывали, что войну 1812 года против России развязал Наполеон. Что на самом деле является ложью!

Первая война, которую на России называют Отечественной, случилась вовсе не в 1941 году как думают многие. Первой войной получившей статус "Отечественная" стала война 1812 года.

Для начала давайте разберемся, что такое "Отечественная война". Отечественная война – это такая война, когда речь идет о защите страны – отечества. За всю историю России таких войн было две: 1812 года и 1941.

Все остальные войны Россия развязывала сама и вела их на территории стран, которые впоследствии оккупировала.

Что касается войны 1812 года, то мифологи России всегда и везде указывали, что ее против России развязал Наполеон. Что на самом деле является ложью!

На самом деле все было с точностью наоборот!

Войну с Наполеоном к нашему удивлению развязал именно российский император Александр I, но давайте обо всем и по порядку.

Наполеон Бонапарт

Для начала давайте поймем, кто же такой Наполеон?

Наполеон был избран и провозглашен императором Франции волей Сената 18 марта 1804 года!

Подчёркиваю: Наполеон был избран народным голосованием, причем практически единогласно, против его кандидатуры проголосовало всего 0,07%!

Мало того, 2 декабря Наполеон был коронован самим Папой Римским!

То и есть, Наполеон был и народным любимцем, и избранником, обладающим всей полнотой юридической и религиозной власти.

Заслужено ли Наполеона считали лидером нации?

Более чем да! Наполеон был великим реформатором, и именно ему обязана Франция за такие великие преобразования как:

Гражданский кодекс, "Кодекса Наполеона", по которому живет сегодня вся Европа

Французский банк, который спас Францию от инфляции

Реформа всех сфер управления

Юридические документы на права собственности, выданные всем гражданам

Десятки шоссейных дорог

Оздоровление всех сфер жизнедеятельности

Новая административная система

Новая система всеобщего образования

А также он ввел в моду стиль ампир. Разработал вменяемую систему нумерации домов с разделением на четную и нечетную стороны! Отменял внутренние таможенные пошлины, ввел местное самоуправление в отсталых крепостнических странах, упразднил инквизицию! И многое, многое другое!

Пушкин так сформулировал историческую роль Наполеона:

…"И миру вечную свободу из мрака ссылки завещал"!

Александр I

Кем же был Александр, царь российский? И российский ли? Родителями этого "русского душой и православного царя Александра" были: его отец Павел – сын немки Екатерины Второй, в девичестве: София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербст-Дорнбург и немца Петра Третьего, он же: Петер Карл Ульрих герцог Гольштейн-Готторпский, мать Мария Федоровна, в девичестве: София Мария Доротея Августа Луиза фон Вюртемберг.

Даже супруга Александра – Луиза Мария Августа Баденская, была "русская" до потери пульса.

Александр пришел к власти в результате государственного переворота. Переворота, профинансированного вражеским государством – Великобританией! В частности, достоверно известно, что деньги на подготовку переворота передавались послом лордом Уитвортом через его любовницу светскую львицу Жеребцову – родственницу заговорщиков Зубовых.

Позже декабрист Никита Муравьев писал без обиняков: "В 1801 году заговор под руководством Александра лишает Павла престола и жизни без пользы для России".

Достижения Александра феноменальны:

втягивание России в кровавый и бесполезный для нее военный конфликт

полный провал реформ, Аракчеевщина

Причины войны

На самом деле у России с Францией не могло быть, да и не было ни геополитических, ни исторических, ни экономических претензий друг к другу.

Александр I развязал войну против Наполеона, даже не из идеологических соображений, а исключительно исходя из меркантильный соображений. Войну с Францией Александру отлично оплачивали!

За каждые 100 000 солдат континентальных войск Великобритания платила России огромную сумму в 1 250 000 фунтов стерлингов или 8 000 000 рублей, что для России неспособной к эффективному экономическому развитию в силу рабского крепостнического режима, было спасением.

Англия же, в свою очередь, вела активную войну против Франции и на суше, и на море, и агентами-провокаторами в Испании

Великобритания не только платила России за гибель ее сынов, но и:

отправила по Ленд-лизу (пиши даром) 150 000 ружей (не было в России производства оружейного)

отправила военных специалистов

списала все российские кредиты, в том числе огромный голландский займ в 87 000 000 гульденов!

Во многом, если не целиком, все победы России как в кампании 1812 года так, и в заграничных походах 1813–1814 годов были одержаны благодаря своевременным поставкам военных материалов: пороха, свинца и ружей, а также прямой британской помощи деньгами.

Россия импортировала из Англии:

порох – за 1811-1813 годы его было ввезено 1100 тонн

свинец – только летом 1811 года англичане по особому секретному договору поставили в Россию 1000 тонн свинца после длительного перерыва подобного рода поставок из-за континентальной блокады.

Этого свинца должно было хватить для ведения боевых действий шестью русскими корпусами в течение нескольких месяцев.

Надо сказать, что поставка 1000 тонн свинца в 1811 году спасла Россию от разгрома в 1812 году.

Помимо всего этого Англия фактически оплатила всю военную кампанию России!

В 1812–1814 годах Англия предоставила России субсидии на общую сумму 165 000 000 рублей, что с лихвой покрыло все военные расходы.

Так, согласно отчета министра финансов Канкрина, российская казна в 1812–1814 годах потратила на войну 157 000 000 рублей. Отсюда чистый "доход" 8 000 000 рублей!

И это все без учета британской "гуманитарной" помощи.

Только на восстановление сожженной Москвы:

английское купечество безвозмездно передало России 200 000 фунтов стерлингов, а это примерно 1,8 000 000 рублей

частные пожертвования английского общества составили около 700 000 фунтов, а это более 6 000 000 рублей

Война

В 1804 году Александр уговорил Австрийского императора вступить с ним в коалицию, и уже в 1805 году он направился интервенцией во Францию через Австрию, но французы прогнали российскую армию от своих границ, а затем 2 декабря 1805 года разгромили россиян и австрийцев под Аустерлицем.

Битва под Аустерлицем

Союзная армия под общим командованием генерала Кутузова численностью около 85 000 человек, из них 60 000 российская армия, 25-тысячная австрийская армия с 278 орудиями превосходила армию Наполеона в 73 500 человек.

Российская армия впервые со времен Петра Великого проиграла генеральное сражение, и победоносный угар российского императора сменился полным отчаянием:

"Смятение, охватившее союзный олимп, было так велико, что вся свита Александра I рассеялась в разные стороны и присоединилась к нему только ночью и даже наутро. В первые же часы после катастрофы царь скакал несколько верст лишь с врачом, берейтором, конюшим и двумя лейб-гусарами, а когда при нём остался лейб-гусар, царь, по словам гусара, слез с лошади, сел под деревом и заплакал".

Позорный разгром не остановил Александра и уже 30 ноября 1806 года Александр объявил созыв ополчения, при этом он потребовал в рекруты ни много ни мало, а 612 000 человек! Помещиков обязали выделить крестьян сверх рекрутского набора не для того, чтобы защищать свои избы и поля, а для нового похода через всю Европу очередной интервенцией во Францию из-за параноидных амбиций царя!

Также и в 1806 году, он убедил прусского короля Фридриха-Вильгельма III вновь объединиться в коалицию и объявить войну Франции.

Войну объявили. Наполеон снова был вынужден защищать свою страну. Благодаря своему гению французский император сумел разгромить превосходящие по численности прусские и российские армии.

2 июня 1807 года войска коалиции были разгромлены – под Фридландом.

Битва под Фридландом

Но и на этот раз Наполеон не стал преследовать вероломных россиян!

Он даже не перешел границы России, и зря! Страна была абсолютно никем не защищена.

Но Наполеона не интересовала победа над Россией, он преследовал другую цель – союз!

Ради этого он обмундировал за счет французской казны 6732 солдат и 130 генералов и штаб-офицеров пленных российской армии. Тех самых, которых привел Суворов. И 18 июля 1800 года отправил их безвозмездно и без взаимообмена домой, на родину.

Мало того, ради союза с Россией Наполеон не стал требовать в Тильзите контрибуции с дважды разгромленной им России. Более того, от щедрот его России была подарена Белостокская область! Наполеон делал все, чтобы остановить агрессию России.

Как повел себя Александр?

Православный царь повел себя как политик, во время многочисленных свиданий в Тильзите он целовался и обнимался с "антихристом" Наполеоном, а затем пять лет регулярно писал ему письма, начинающиеся словами: "Государь, брат мой"… Не забывая параллельно отправлять матери, Марии Федоровне, в девичестве – София Мария Доротея Августа Луиза фон Вюртемберг, письма следующего содержания: "Тильзит – это временная передышка для того, чтобы собрать еще более многочисленную армию и снова начать войну"!

После заключения мира Александр пошел на беспрецедентный по подлости шаг, только на следующий год он увеличил расходы на военную промышленность в два раза: с 63 400 000 рублей в 1807 году до 118 500 000 рублей в 1808 году! После этого военный бюджет увеличивался еще не раз, что дало возможность Александру уже в 1810 году развернуть еще более огромную армию.

В 1810 года армии Александра уже развернулись на границах Герцогства Варшавского.

Разведка докладывала Наполеону о необычной активности россиян, но тот упорно отказывался верить в вероломство Александра и не слушал своих советников, которые утверждали, что верить тому нельзя.

А все потому, что Наполеон жил по логике: если союз выгоден обеим державам, значит, обе державы его будут сохранять!

Мало того, чтобы показать свою лояльность России французский полководец начал выводить свои войска из немецких земель!

Надо отдать должное Александр, опять же за Британские деньги, сколачивает шестую антифранцузскую коалицию, и к середине 1811 года уговаривает прусского и шведского правителей начать войну с Францией!

27 и 29 октября 1811 года был подписан ряд "высочайших повелений" корпусным начальникам, в которых приказывалось готовиться к операции аж на реке Висла!

Но после того как в коалицию не вошел император Австрии, с которым велись тайные переговоры, из нее вышел король Пруссии, который отказался открыто воевать с Наполеоном и согласились лишь на условия, что в случае войны не станут серьезно действовать против России.

Надо сказать, что против Наполеона сыграл его бывший маршал Ж.Б. Бернадотт, который посоветовал Александру ввиду неспособности драться с французами использовать пространство и климат.

26 апреля 1812 года Наполеон все еще находился в Париже, а Александр уже гарцевал при армии в Вильно, выехав из Петербурга 20-го числа.

Наполеон послал парламентера с предложением не вступать в войну, Александр не согласился.

Дипломатическое объявление войны произошло, причем, по всем правилам.

16 июня 1812 года глава французского МИДа герцог де Бассано заверил ноту о прекращении дипломатических сношений с Россией, уведомив об этом официально европейские правительства.

22 июня 1812 года французский посол Ж. А. Лористон информировал главу российского внешнеполитического ведомства о следующем: "Моя миссия окончилась, поскольку просьба князя А.Б. Куракина о выдаче ему паспортов означала разрыв, и его императорское и королевское величество с этого времени считает себя в состоянии войны с Россией".

Другими словам: Россия первой объявила войну Франции, Наполеон вызов принял.

Вы можете без труда найти огромное количество неоспоримых доказательств того, что Наполеон не только не собирался переходить границу, мало того, он даже готовился к обороне от агрессии Александра, как делал это все предыдущие годы.

Мало того, Наполеон России войну не объявлял, а потому никаких планов ни захвата, ни вторжения в Россию у Наполеона не было и быть не могло.

И перешли французы Неман только потому, что больше стоять друг напротив друга и ждать "у моря погоды" не могли. Не могли и потому что этакое повторение стояния на Угре не играло на руку Франции, у которой в тылу оставались неопределившиеся со своей позицией Австрия и Пруссия.

Данную смену позиции в своих мемуарах достаточно интересно изложил польский генерал Дезидерий Хлаповский:

"Столь позднее выступление в поход и все расположение войск ясно показывали, что Наполеон хотел только запугать императора Александра".

То и есть, французская военная кампания 1812 года есть классическим примером самообороны, и вся гениальность плана рухнула исключительно из-за плохой разведки.

Наполеон во многом рассчитывал на психологический эффект который произведет его наступающая армия, но он просто не был готов к такому повороту событий!

Как только французская армия перешла в наступление, нервы у "Православного Императора" сдали, и он бежал! А как только Александр покинул армию, та начала хаотично отступать, если не сказать "драпать"!

Наполеон просто не мог даже предположить, что россияне, напавшие на него, на момент начала боевых действий, не имели ни стратегического плана, ни даже главнокомандующего!

Французы просто шли по пятам, не поднимается рука написать отступающей, бегущей российской армии! Именно этим и объясняется факт того, почему Наполеон не пошел на столицу, на Петербург.

Наполеон был мастером контратаки, он мастерски научился отбиваться от идущих на Францию одна за другой агрессий, в этом он был непревзойденным мастером.

Именно поэтому в 1805 году Наполеон не ждал россиян и австрийцев в Париже, а разгромил агрессоров-коалиционеров в Австрии!

Именно поэтому Наполеон не ждал русских, пруссаков, шведов, англичан и австрийцев в Париже в 1812 году!

При этом, все это время Наполеон строил Францию! Провести реформы, равных по значимости которым не сделал за все время никто больше! Он сумел сделать из Франции новую, самую передовую страну мира!

Наполеон все делал правильно. Вот только он представить не мог себе адских нечеловеческих условий, в которых жили российский люд, он просто даже не подразумевал, что вечный голод и бесконечная нищета, а не мороз могли спасти Россию!

Вступая на ее территорию Наполеон, столкнулся с тем, что он не мог обеспечить своих солдат провиантом, потому как он и не собирался подтягивать обозы, думая, что сможет купить еду у местных крестьян за деньги! Именно купить, а не отобрать, так как грабить крестьян – это истинно российская – московская традиция.

Так вот на территории России Наполеону противостояла не армия и не погода, а нищета народа, не способного прокормить даже себя!

Нищета в союзе с разрухой стали страшными врагами, остановившими самую сильную на тот момент армию мира!

Не готовность понимать, что люди на России живут в скотских условиях победила. Наполеон был вынужден отступать. Его войска попросту не были готовы есть кору с деревьев, да и какой генерал (в отличии от российских) не любит своих солдат, которых, напомню, Наполеон знал поименно!

Так что миф о победе российского оружия, о партизанском сопротивлении, о том, что россияне могут или умеют воевать – остался мифом. Россияне проиграли все битвы с Наполеоном, и корень их "силы" кроется вовсе не в тактике или стратегии, а уж тем более в благородном духе православного воинства, а в нищете, голоде, разрухе и разрушенных дорогах, не столкнись с которыми французская армия, потеряла бы Британия своего самого исполнительного слугу.

Бородинское сражение

С военной точки зрения в 1812 году победили французы – ибо нанесли русским поражение во всех главных битвах (Смоленск, Бородино, Малоярославец), с точки зрения политической и экономической выгоды победила Англия. Для России это катастрофическое поражение по всем статьям: в зоне военных действий помещики лишились усадеб, крестьяне – домов.

Тактика бездарного русского командования была такова: если сражаться не умеем, всё уничтожим! Торговля остановилась, что означало крах купечества. Выиграли от войны, возможно, только православные священники: они вдруг вошли в моду… А непосредственно на территории, занятой наполеоновской армией, большинство священников присягнули Наполеону. Ровно так же они себя вели во время ордынского ига (молились за хана 300лет).

Крестьяне Волоколамского, Серпуховского, Коломенского, Покровского уездов Московской губернии заявили, что «Бонапарт – в Москве, стало быть, он наш государь». У них не было не то что понятия родины (они с географией незнакомы), но и понятия «малая родина» – их ведь часто продавали без земли и отдельно от семьи! Потому никто и не встал «на защиту царя и Отечества». Вдумайтесь: на исконно русскую территорию вступили всего 160 000 французов – два раза по митингу на Болотной площади! Где же «дубина народной войны»?

Байку про «отечественную войну» придумал Николай Палкин к 25-летнему юбилею: реформы буксовали, и ему была необходима патриотическая атака на население.

Вот такая она, "первая отечественная"… да и вторая..., сценарий до боли, до нашей боли, боли и крови народной, похожий…

Ничего не напоминает!?

Так как же, после второй, "отечественной", тоже 15 годков молчали, побед не праздновали, глаза прятали, ждали пока настоящие ветераны и увечные сгниют на соловках, а уж затем устроили, когда настоящие победители и настоящая память-то ушла..., устроили победобесие, типа – ничто не забыто, никто не забыт… себя, трофейных шакалов, пересидевших за спинами тех, кто отдал жизнь и загнулся от увечий не забыли, уж точно…

Срамота… всей российской лживой истории и позорной московской власти.

Источник: https://awoxx.blogspot.com/2018/01/1812.html

А вы знали об этом?

Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки, обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором привели фактически тезисы Понасенкова, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин того, чтобы ставить ему памятник и назвать проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43559868588/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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