Зачем в начале XIX века русские сражались с индейцами: война, о которой знают не все

"Когда вы разговариваете с животными, вы узнаете их. Если вы не поговорите с ними, вы не узнаете их. То, чего ты не знаешь, ты боишься. То, что вы боитесь, вы уничтожаете". Индейский вождь Дэн Джордж.

Современные люди привыкли читать книги и смотреть фильмы, в которых воинственные индейцы Северной Америки вели борьбу с французами, англичанами и гражданами нового государства США. Мало кто знает, но в подобной авантюре успели поучаствовать и представители Российской империи.

В середине XVIII века Российская империя обратила взор на земли, расположенные за Беринговым проливом. Эта территория — Аляска. На огромном полуострове находились богатые природные ресурсы, а главное — здесь ещё не успел обосноваться белый человек.

Русская Аляска. Карта 19 века.

Но, как оказалось, новые земли были населены северными племенами индейцев: чугачами и алеутами. Аборигены сразу же приняли власть русского царя, начали вникать в православную веру и установили крепкие торговые отношения с первопроходцами из России.

Русские исследователи решили не останавливаться на достигнутом. Они продвинулись на юг Аляски, где и столкнулись с воинственными племенами тлинкитов. Это оказался очень суровый народ. Индейские охотники закаляли характер с раннего детства.

Они ныряли в ледяную воду, спали в сугробах и учились неделями обходиться без пищи. Численность народа составляла более 16 000 человек, а основными занятиями мужчин были рыбалка, охота и война с северными соседями.

Первая боевая встреча русских колонистов с тлинкитами состоялась в 1792 году. Она произошла на острове Хинчинбрук и сразу же переросла в вооруженное столкновение. Тогда чуть было не погиб будущий губернатор полуострова Александр Андреевич Баранов (1747 — 1819). Результатом конфликта стало отступление промысловиков на крупный остров Кадьяк.

Вождь северных племён Аляски. Современная реконструкция.

Во время конфликта индейские воины были облачены в лосиные плащи и пуленепробиваемые деревянные куяки. На их головах красовались жуткие шлемы, сделанные из черепов крупных зверей. Поэтому дикари навели леденящий ужас на непрошенных гостей.

Больше колонисты отступать не собирались и продолжили разыскивать новые охотничьи угодья. Тлинкитов уже никто не боялся, но уже в 1794 году у аборигенов появились ружья и боеприпасы. Это неудивительно, ведь Англия и США не хотели терпеть на Аляске кого-то кроме себя.

Местным вождям не нравилось, что на их землях проходит промышленная охота. К тому же появление вместе с русскими их старых врагов алеутов привело воинов в бешенство. Баранов был вынужден запросить в метрополии подкрепление и партию пушек, ружей, доспехов и пороха. Александр Андреевич распорядился возвести на острове Ситка внушительную крепость Новоархангельск (форт Святого Архистратига Михаила), ставшую впоследствии российской столицей на Аляске. Крепость была введена в эксплуатацию в июле 1799 года.

Тлинкиты. Фото конца XIX века.

Эти территории считались родовым владением двух крупнейших кланов аборигенов. В середине зимы 1802 года состоялся совет вождей всех местных племён. Членами этого совета стали также и два морских капитана США. В результате было принято решение изгнать переселенцев любой ценой и топор войны был откопан. Эта затея могла увенчаться успехом, так как у индейцев откуда-то появились сотни ружей и даже несколько пушек.

23 мая 1802 года началась Русско-индейская (тлинкитская) война (1802 — 1805). Новоархангельск был опустошен, а все русские промысловики были изгнаны на север. В то же время вдоль побережья полуострова стали появляться военные корабли янки и англичан. Рассерженный Баранов принял решение нарушить международные правила и, по примеру Англии и США, вооружил огнестрельным оружием дружественных алеутов.

Летом 1804 года Александр Андреевич получил долгожданное подкрепление в лице 1500 солдат и офицеров. Плюс ко всему, в акваторию островов появились 5 военных кораблей: "Александр", "Екатерина", "Ермак", "Ростислав" и, чуть позже, устрашающий врага бриг "Нева". Контроль над островом Ситкой был восстановлен, а 8 октября 1804 года над вновь отстроенным фортом взвился ввысь российский флаг.

Освоение Аляски Барановым.

В рядах восставших произошёл раскол. Половину племён заключили с Россией мир, а борьбу продолжали лишь самые рьяные фанатики. 20 августа 1805 года им удалось захватить форт Якутат, но это уже не могло повлиять на исход войны и сопротивление затихло.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/zachem-v-nachale-xix-veka-russ...

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