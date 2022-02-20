Секреты долгой и счастливой семейной жизни

Быть эмоционально отзывчивыми и доступными

Быть отзывчивым и доступным партнером — значит, быть тем, с кем легко установить эмоциональный контакт, кто готов «подключиться» к другому, кто откликается на любое обращение, а не игнорирует его, не закрывается, не обвиняет, не высмеивает. Ему не все равно, что происходит с любимым человеком, он вовлечен, он готов потратить на него свое время и постоянно шлет сигнал — «ты для меня имеешь значение». В счастливых отношениях такая эмоциональная отзывчивость и доступность — обоюдная.

Американский профессор Джон Готтман по результатам исследований супружеских пар поделил их на две основные категории: созидатели и разрушители. Созидатели — это те, кто в большинстве случаев поворачиваются к своему партнеру в ответ на его «приглашение» (вопрос, просьбу, желание поделиться чем-то, другое обращение), удовлетворяя таким образом потребность в эмоциональном контакте.

Это также те, кто дорожит отношениями и часто говорит другому «спасибо», выражая признательность. Кто поддерживает и радуется за другого, когда у того все складывается и идет в гору. В таких парах люди чувствуют себя ценными и значимыми.

Разрушители — те, кто по большей части не откликается на «приглашение», не вовлекается в то, что важно другому, не радуется его успехам, часто критикует, обращает большее внимание на недостатки и ошибки своего партнера, заставляя того чувствовать себя неправильным и никчемным.

Принимать различия и видеть другого реальным

Совершенно неудивительно, что любовь в таких парах, какая бы пылкая она вначале ни была, не выживает.

У многих людей любовь ассоциируется с похожестью. Ощущение, что они со своими возлюбленными одинаково думают, чувствуют, смотрят на вещи под одним углом, создает иллюзию близости, единства, безопасности.

И в этом прекрасном слиянии любое различие, непохожесть, несовершенство другого воспринимается очень болезненно: как? у тебя другое мнение? другие реакции? другие настройки нервной системы? тебе не нравится то, что нравится мне? ты не считаешь нужным делать то, что делаю я?

Различия — это не то, что нужно пытаться искоренить и выкорчевать. Это то, что нужно признавать и уважать. Проблемы обычно возникают не оттого, что люди не похожи друг на друга, а оттого, что они не могут свои различия «переработать», не могут согласиться с тем, что любимый человек — не такой, как ты, другой, не могут принять его индивидуальную природу, особенности и взгляды на жизнь. И считают, что он должен соответствовать их представлениям о «настоящем» человеке и сделать их счастье смыслом своей жизни.

Чтобы вам было хорошо друг с другом, нужно понимать, что любимый — не обслуживающий персонал и не набор качеств из жесткой гендерной схемы. Он отдельный, живой человек. У него тоже есть и свои сильные стороны, и ограничения, и тонкие, чувствительные места, и потребности, и они не всегда совпадают с вашими.

Нужно уважать различия между вами и учиться с ними жить. Видеть другого настоящим, реальным, а не придуманным и что-то вам должным. Гармония в отношениях рождается только тогда, когда вы любите друг друга, учитываете свои и чужие интересы и остаетесь при этом самими собой, признавая право другого на то же самое.

Сотрудничать и договариваться

Довольно сложно жить и чувствовать себя счастливым рядом с человеком, который в ответ на твою просьбу или желание что-то сделать выражает несогласие, сопротивляется, но и не предлагает взамен ничего конструктивного.

Кто только себя считает правым и уверен, что все этой правоте должны подчиняться. И наоборот — очень комфортно и радостно живется в семьях, где люди с готовностью идут на сотрудничество, свободно обсуждают планы, понимают, что у каждого может быть свое видение, ищут устраивающие всех способы достижения цели или компромисс, а потом охотно всему этому следуют.

Некоторые считают, что в счастливых союзах партнеры не конфликтуют и не ссорятся. Ссорятся. Но умеют из этих ссор без особых потерь выходить. Как у них это получается? Очень просто — они не прячутся от проблемных тем, открыто и прямо обсуждают то, что действительно волнует обоих, проясняют непонятное, стремятся примирить разногласия, вместе найти решение проблемы, а не обвинить другого («это все из-за тебя!»), посильнее ударить его по больному и одержать над ним верх.

Ссоры — это нестрашно. Главное, чтобы вы могли (стремились) договариваться и соблюдать достигнутые договоренности.

Способствовать саморазвитию каждого

Как говорят психологи, хороший брак — это такой брак, где оба человека понимают, что вместе они расширяют возможности каждого и создают такую жизнь, которую один был бы не в состоянии себе создать. Без взаимной поддержки, включенности в дела партнера, готовности помогать ему реализовывать свои способности и радоваться его успехам этого добиться просто невозможно.

Когда же люди тянут одеяло на себя и считают, что другой лишь отнимает у них ресурсы, обкрадывает их, мешает развиваться, лишает перспектив, отношения вырождаются и становятся сожительством несчастных, едва терпящих друг друга, «загубивших» чужую молодость людей — до тех пор, пока у кого-то не хватит решимости их прекратить.

Относиться ко многому легко и с юмором

Если любую трудность воспринимать как трагедию и «все пропало, шеф», то жизнь, в том числе жизнь семейная, превращается в сплошное преодоление и вечный бой. А умение не драматизировать, не вязнуть в бесплодных «выяснениях отношений», разрядить обстановку шуткой и, никого не задевая, сбросить напряжение заметно эту жизнь облегчает.

Общие приятные эмоции быстро растворяют, «вымывают» все плохое, сближают и сплачивают лучше любых клятв и обязательств. Как говорится: в дом, где смеются, приходит счастье.

Организовать быт

Вроде бы «с милым рай и в шалаше», но в то же время как часто бывает, что «семейная лодка разбилась о быт», не выдержав испытаний. Бытует мнение, что только равное распределение хозяйственных обязанностей может избавить брак от конфликтов.

На самом деле не важно, как вы поделите свои «зоны ответственности», равно или не равно, по «гендерному» признаку (муж заколачивает гвозди, жена варит борщи) или исходя из принципа, что каждый делает то, что у него лучше всего получается.

Главное, чтобы эти зоны ответственности не вызывали споров и сопротивления, чтобы вы оба были внутренне согласны с тем, что такой договор — справедливый и для вашей пары правильный, и его в любой момент можно пересмотреть.

Желание каждого участвовать в домашних делах, добровольно вносить в них свой вклад, не переваливать все на другого, не подсчитывать заслуги каждого, готовность благодарить за любой жест и ничто не воспринимать как должное — вот тот идеальный вариант, который делает совместную жизнь комфортной и счастливой.