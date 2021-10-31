«Сделай мне предложение!»

Сегодня все больше пар не спешат регистрировать свои отношения. И все же фраза «Выходи за меня замуж» продолжает завораживать женщин и волновать воображение мужчин. Почему этот ритуал все еще не лишился своего смысла?

Казалось, в вольные 90-е институт брака пошатнулся. Но в 2019 году, по данным Росстата, в России было заключено почти 917 тыс. браков. Число новых семейных союзов впечатляет. Между тем на смену традиционному свадебному тамаде пришли организаторы свадеб, которые обещают незабываемые торжества «под ключ». Планируется даже такой интимный момент, как предложение. Десятки сайтов публикуют сценарии предложения руки и сердца.

Один из них, например, рекомендует совместный прыжок с парашютом. Мужчина при этом должен решительно сказать, что не дернет за кольцо (парашюта), пока его избранница не ответит «да». На запрос «как сделать предложение мужчине» поисковик также выдает пару страниц ссылок. Но есть существенное отличие. Женщинам описывают не столько антураж, в котором следует делать предложение, сколько действия, которые они должны предпринять, чтобы сподвигнуть избранника на произнесение заветных слов. Неужели предложение руки и сердца до сих пор остается женской мечтой?

Кто о чем мечтает

«Современная женщина озабочена поиском потенциального мужа куда меньше, чем нас хотят убедить журналы и кино, — уверена психоаналитик Наталья Кигай. — Она экономически независима, на ее положение в обществе гораздо больше влияют ее образование, работа, опыт, личные качества, нежели то, за кем она замужем».

«И все же во многих девушках живет не всегда осознанное представление о том, что она становится настоящей женщиной лишь с того момента, когда мужчина просит ее принадлежать ему», — возражает семейный психотерапевт Серж Эфез. Но остается неясность: а что же заставляет мужчин делать предложение?

Видя мужчину буквально у своих ног, женщина особенно глубоко чувствует свою силу

Разумеется, у мужчин есть свои резоны. Предложение руки и сердца свидетельствует о желании вступить в брак, заключить его официально. «Это попытка мужчины занять положенное ему место родоначальника и носителя закона — для начала в своей семье, — утверждает юнгианский аналитик Всеволод Калиненко. — В традиционных культурах мальчик проходил обряд инициации — посвящения во взрослые. Только после этого он мог жениться.

Обычай похищения невесты, который до сих пор существует у некоторых народов, — также подтверждение мужской состоятельности, силы, способности быть мужем. В современном обществе западного типа аналога инициации не существует. Но, похоже, инициация скрытым образом включается в брачные ритуалы. Мы берем на себя серьезные обязательства и заявляем о своей способности и готовности их выполнять. Так мы подтверждаем свой статус взрослого мужчины». Сделать предложение — первый шаг к этому.

Принц из детства

Однако избранницы, получившие предложение руки и сердца, в глубине души бывают разочарованы тем, как оно было сделано. Наверное, дело в том, что наша память хранит картинку из любимой детской книжки: прекрасная принцесса и принц на белом коне — и на меньшее эта детская память не согласна. Чтобы возлюбленная могла оказаться в сказке, побыть принцессой, и нужны необычные сценарии: предложение, сделанное на воздушном шаре, кольцо в бокале шампанского, дождь из роз...

«Мы были бедными студентами, — говорит 28-летняя Анна. — В один прекрасный день мой друг пригласил меня в пиццерию. А по дороге он вдруг заходит в дорогущий ресторан. Я опешила. А мой принц говорит: «Пойдем посмотрим, как там…» Зашли... и закрутилось. Он забронировал кабинет, нам принесли шампанское, фахитос. Он на одном колене... коробочка... кольцо... Я жутко испугалась... Да! Ну конечно да! Как же приятно вспоминать день нашей помолвки! Буду рассказывать эту историю дочкам, когда подрастут. Неожиданно красиво… и правильно!»

Видя мужчину буквально у своих ног, женщина особенно глубоко чувствует свою силу. Это еще раз убеждает ее в собственной ценности и значимости. Но и мужчинам приятно ощутить себя рыцарями, достойными любви прекрасной дамы. Игровые формы предложения осуществляют древнюю мечту о перевоплощении в прекрасного принца, спасителя, преданного своей красавице. В них разворачивается сюжет, который воспевали еще трубадуры Средневековья.

Замок от замка

Сегодня мечта о свадьбе с принцем — как у Золушки или Спящей красавицы – может показаться наивной, а то и навести на мысль о незрелости мечтательницы. «Массмедиа создают гламурный миф о том, как выглядит успешная жизнь, — считает Наталья Кигай. — Прежняя культурная норма оперировала понятиями доблести и благородства, силы, знания, власти. Сейчас о жизненном успехе говорят в терминах богатства, светского успеха, актуальности, моды. Кто не выработал собственных ориентиров — стремится соответствовать общим представлениям о том, «как положено», руководствуется желанием быть «не хуже других».

Сказки тоже слагались в те времена, когда браки заключались в основном в соответствии с обычаем и доводами разума и соединяли скорее два родовых поместья, чем две души. Но некоторые все-таки выбирали любовь! Когда принц увозит красавицу на пресловутом коне, он ни о чем не просит ни своих родителей, ни родителей невесты. И красавица слушает лишь голос своего сердца.

Говорят, браки заключаются на небесах: это значит, что у отношений в паре появляется некое новое измерение

Всеволод Калиненко раскрывает глубинный смысл ритуалов: «Они направлены на то, чтобы вывести отношения двоих на уровень идеального. Говорят, браки заключаются на небесах: это значит, что у отношений в паре появляется некое новое измерение, они становятся чем-то большим, чем просто отношения на уровне «человек — человек».

Все эти ленточки, кукла на бампере или замок, который вешают на мосту, могут показаться смешными. Но с их помощью мужчины и женщины пытаются создать это новое измерение, засвидетельствовать: как скрепляется этот замок, так скрепляются наши отношения. Однако все это работает только в том случае, если прожито на глубинном уровне, сопровождается работой души. Если это имитация, игра, в которой нет ничего кроме формы, пользы не будет».

«Нам нужно понимать, что именно мы чувствуем, чтобы действовать сознательно»

Андрей Кончаловский — режиссер театра и кино, сценарист

«Само понимание слова «любовь», на мой взгляд, очень зависит от мировоззрения человека. Есть мировоззрение диалектическое, свойственное европейцу. А есть мировоззрение конфуцианское, где вообще нет такого понятия — «любовь». Например, индийцы, при всей своей изумительной сексуальной мифологии, сексуально очень сдержанные люди. Любовь настолько разнообразна! Как и красота. Для одного «красиво» — это длинные ноги, а для другого — широкое лицо с маленьким носиком... А для третьего — это положенная в чью-то протянутую руку трешка. Он положил, и никто этого не заметил — и это тоже красота! Мы не можем просто следовать своим чувствам — нам нужно понимать, что именно мы чувствуем, чтобы действовать сознательно, делать свой, осознанный выбор. И возлагать на себя определенные обязательства. С этого момента мы можем говорить о внутренней свободе».

«Только ты»

У предложения руки и сердца есть несколько существенных отличий от последующего свадебного обряда. Во-первых, это момент только для двоих. Даже если предложение делается среди скопления народа — со сцены театра или с помощью билборда в центре города.

Во-вторых, этот удивительный миг обычно запечатлевает лишь память. Трудно отыскать человека, у которого осталась бы фотография в семейном альбоме: «Смотри, внучек, вот здесь я делаю предложение твоей бабушке…»

А в-третьих, предложение — миг решимости и вместе с тем страха даже у тех, кто уверен в положительном ответе. Замирает сердце: ведь она может и отказать в последнюю минуту! Но если ответ положительный, то это переживание взаимной радости, доверия к будущему и такой открытости и готовности к счастью… которое, может, и есть само счастье чистейшей пробы.

Чего хочет женщина

Ольга, 34 года: «Я получила то, что хотела»

«Мы с Валерой были знакомы полгода. Честно говоря, я не ждала, что он сделает мне предложение. Догадывалась, что это возможно, но все равно это оказалось сюрпризом. Валера пришел в офис, где я работала. С таким огромным букетом роз, что еле протиснулся в двери. Все взгляды, конечно, сразу обратились к нему. А он подошел ко мне, встал на одно колено, протянул мне кольцо и задал сакраментальный вопрос. Как же я была счастлива! Мы поцеловались, обнялись... Мне казалось, что я ответила. Но когда минут через двадцать мы вдвоем спускались в метро, он спросил: «Так ты согласилась или нет?» А ведь я была в полной уверенности, что сказала «да». Оказывается, я забыла произнести это вслух!

Разумеется, там, в метро, я подтвердила: «Да, да, конечно!» В тот момент для меня изменилась вся жизнь. Появилась осознанность. Уточнились жизненные цели. Пришло понимание того, что именно это и было мне нужно. Я поняла, что это — мое. И почувствовала себя счастливой — может быть, первый раз в жизни. Ведь важен не сам факт предложения, а то, что за этим стоит. Мне хотелось быть именно с Валерой. Если бы он сделал предложение как-то по-другому, я бы не расстроилась».

Валерий, 27 лет: «Я увидел другое будущее»

«Я проснулся утром и понял: все, не хочу больше откладывать. Хочу сделать это сегодня, а не завтра. Стал думать, как это красиво преподнести… что сказать… Я знал, что ей нравятся белые розы, поэтому решил подарить букет. Огромный букет. В ответе я был скорее уверен. Но не на сто процентов. Поэтому когда услышал «да», я был счастлив. Я помню тот момент — радость, смех, объятия, поцелуи… Что это значило для меня? Я нашел свою единственную, с которой собираюсь прожить всю жизнь и построить дом под названием «счастье». В тот момент я уже чувствовал, что моя жизнь меняется. Я увидел другое будущее — в первую очередь это, конечно, дети. Сейчас у нас уже есть ребенок, и еще планируем».

Лариса, 35 лет: «Я сама сделала предложение»

Мой случай, конечно, особенный. Сейчас, оглядываясь назад, я и восхищаюсь своим нахальством, и ужасаюсь. Представьте: середина 90-х. Я — дочь известного человека, чью фамилию знают все. Недавно поступила на филфак МГУ, причем сама. Отец купил мне квартиру. Я встречалась с несколькими парнями. Сначала мне это нравилось. Но отношения развивались. И я почувствовала, что во мне словно живут несколько разных женщин. Меня буквально разрывало изнутри. Я поняла, что пора делать выбор.

Я была уверена на все сто, что никто из бойфрендов не откажется от предложения стать моим супругом. И вот я выбрала, как сказал отец, «самого перспективного». Но на самом деле просто он нравился мне больше всех. У Максима была атлетическая фигура, рост под два метра, сильный, умный… Прихожу я однажды на свидание, и происходит у нас такой разговор: «Тебе девушки когда-нибудь делали предложение?» «Нет», — отвечает, и я вижу, что он очень заинтригован. «А как ты к этому относишься?» — «От ситуации зависит… Смотря кто делает… и как…» — «А если это я тебе сейчас делаю предложение?» «Тогда положительно», — говорит. «Значит, ты согласен?» — «Конечно!» Когда много лет спустя мы вспоминали об этом, Максим сказал, что мои слова для него стали подарком судьбы».

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