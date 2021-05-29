10 признаков того, что у вас сильная интуиция

Эти признаки указывают на то, что ваша интуиция достаточно сильна и что вам стоит чаще прислушиваться к внутреннему голосу.

1) Ваше предчувствие относительно какой-то ситуации или человека почти всегда оправдывается

Еще до исхода какого-то дела, до известий у вас портится настроение, действительно, итог в этом деле плохой.

Или, наоборот, вам вдруг становится легко, весело, когда все еще непонятно. И так получается, что скоро узнаете – дело закончилось хорошо.

То же касается предчувствий относительно других людей.

2) Вещие и просто полезные сны

Вам снятся сны, которые сбываются. Не обязательно сбываются конкретные эпизоды. Но и общая энергетика, настрой.

Или сны помогают вам найти ответы на нужные вопросы.

3) К вам приходят нужные ответы из неожиданных источников

К вам вовремя приходят разные знаки, в которых есть ответ или подсказка. Случайная встреча, нужная статья в интернете, строчка из песни, попавшийся на глаза предмет.



4) Вам неожиданно приходят ценные идеи

Спускается озарение.

При чем происходит это тогда, когда вы совсем не думаете на данную тему. Просто отдыхаете или заняты какой-то несложной работой.

Ваше подсознание выходят с вами на контакт именно тогда, когда ваше информационное поле не перегружено, когда вы можете воспринять эту информацию.

5) Вы вовремя уходите от опасности

У вас не раз было такое, когда каким-то чудом вы спасали свою жизнь, здоровье, имущество. Или какая-то негативная ситуация разрешалась сама собой.

6) Вы любите одиночество, стараетесь быть в уединении

Это вам дает успокоение, помогает восстановить силы.



7) Когда вы идете против своих чувств и ощущений – начинаются проблемы

Когда вы действуете, исключительно опираясь на «так надо/так правильно/так логично», но внутри у вас все сопротивляется, вам некомфортно, то дело все равно не клеится.

8) Вы очень эмпатичный человек

Вы видите насквозь других людей, вы понимаете их, их мотивы и чувства.

9) Вы чувствуете уровень своей энергии и знаете способы, как его повысить

Вы в каждом момент достаточно четко осознаете, на каком уровне ваша энергия.

У вас есть свои подходы и способы, как ее восстановить.

10) Вы живете в ладу и гармонии с собой

Вы знаете себя, знаете свои истинные желания. Вы чувствуете свое тело. Вы честны с самим собой.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2223365300826146882/

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