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10 признаков того, что у вас сильная интуиция

 Эти признаки указывают на то, что ваша интуиция достаточно сильна и что вам стоит чаще прислушиваться к внутреннему голосу.

10 признаков того, что у вас сильная интуиция

1) Ваше предчувствие относительно какой-то ситуации или человека почти всегда оправдывается

Еще до исхода какого-то дела, до известий у вас портится настроение, действительно, итог в этом деле плохой.
Или, наоборот, вам вдруг становится легко, весело, когда все еще непонятно. И так получается, что скоро узнаете – дело закончилось хорошо.
То же касается предчувствий относительно других людей.

2) Вещие и просто полезные сны

Вам снятся сны, которые сбываются. Не обязательно сбываются конкретные эпизоды. Но и общая энергетика, настрой.
Или сны помогают вам найти ответы на нужные вопросы.

3) К вам приходят нужные ответы из неожиданных источников

К вам вовремя приходят разные знаки, в которых есть ответ или подсказка. Случайная встреча, нужная статья в интернете, строчка из песни, попавшийся на глаза предмет.

10 признаков того, что у вас сильная интуиция

4) Вам неожиданно приходят ценные идеи

Спускается озарение.
При чем происходит это тогда, когда вы совсем не думаете на данную тему. Просто отдыхаете или заняты какой-то несложной работой.
Ваше подсознание выходят с вами на контакт именно тогда, когда ваше информационное поле не перегружено, когда вы можете воспринять эту информацию.

5) Вы вовремя уходите от опасности

У вас не раз было такое, когда каким-то чудом вы спасали свою жизнь, здоровье, имущество. Или какая-то негативная ситуация разрешалась сама собой.

6) Вы любите одиночество, стараетесь быть в уединении

Это вам дает успокоение, помогает восстановить силы.

10 признаков того, что у вас сильная интуиция

7) Когда вы идете против своих чувств и ощущений – начинаются проблемы

Когда вы действуете, исключительно опираясь на «так надо/так правильно/так логично», но внутри у вас все сопротивляется, вам некомфортно, то дело все равно не клеится.

8) Вы очень эмпатичный человек

Вы видите насквозь других людей, вы понимаете их, их мотивы и чувства.

9) Вы чувствуете уровень своей энергии и знаете способы, как его повысить

Вы в каждом момент достаточно четко осознаете, на каком уровне ваша энергия.
У вас есть свои подходы и способы, как ее восстановить.

10) Вы живете в ладу и гармонии с собой

Вы знаете себя, знаете свои истинные желания. Вы чувствуете свое тело. Вы честны с самим собой.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2223365300826146882/

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