 А вы знали об этом?(Статья 59)

1.

В ноябре 1836 года Пушкин получил по почте анонимный пасквиль на французском языке, который присваивал ему звание рогоносца. При чем, намекали не только на связь Натальи Николаевны с Дантесом, но и на ухаживания со стороны императора. Позже экспертиза установила, что автором записки был князь Петр Долгорукий, но вызов на дуэль получил Жорж Дантес. Тогда поэта удалось отговорить; Дантес даже женился на сестре Натальи Николаевны Екатерины Гончаровой, но его отношения с Александром Сергеевичем оставались натянутыми. Зимой 1837 года Пушкин вновь получил письмо, в котором сообщалось, что его супруга встречалась с кавалергардом (подумать только!) в казармах, но сама Наталья связь с Дантесом отрицала. Жоржу и его «отцу» барону Геккерну отказали от посещения дома Пушкиных. И Дантес вызвал поэта на дуэль.

27 января 1837 года под Петербургом у Черной речки прозвучали два выстрела. Пушкин тоже успел выстрелить в своего соперника, причем пуля попала в грудь и задела в руку. Тот факт, что Дантес выжил, исследователи объясняют особым панцирем, защищавшим тогда барона. Кстати, были собраны абсолютно все предметы, относящиеся к дуэли кроме того самого пистолета, из которого убили Александра Сергеевича.

Дуэльный гарнитур Дантеса впервые был представлен публике в 1937 году, в Париже. Пушкин умер через два дня после того рокового выстрела. Современники вспоминали, что поэт был полон планов и идей, но его боль была настолько невыносимой, что несчастный даже хотел застрелиться. «Ах, какая тоска! Сердце изнывает!» – жаловался Александр Сергеевич. Писателя не стало днем 29 января. Его вдова позже вновь вышла замуж, родив еще троих детей, и даже хотела сменить фамилию детей – Николай I запретил.

2.

Употреблением в пищу коров на Руси было запрещено, потому что они давали молоко, и каждый год рожали телят. До 19 века мясо в российских семьях появлялось только на праздники и обычно это было мясо самых старых животных, которые не приносили больше пользы. Убийство теленка было преступлением. Иностранные гости России говорили о том, что русские не едят телятину из-за убеждений и есть мясо теленка для них, как мясо человека. В свое время Иван Грозный приказал казнить трех рабочих, которые съели теленка.

3.

Сергей Есенин всегда был импульсивен и эмоционально неустойчив. В 17 лет он решил покончить с жизнью, о чем писал потом Марии Бальзамовой, другу юности. В 18 лет поэт писал, что окружающие стали просить его сходить к психиатру, но он «послал всех к сатане».Когда же Есенин переехал в Москву, он стал известен не только как поэт, но и как пьяница. В 1924 году он «обладал» уже всеми симптомами алкоголизма: белая горячка, провалы в памяти и «видения».Врач-современник поэта писал, что Сергей стал скандалистом потому, что в пьяном угаре действительно совершал скандальные поступки.

Он пил, чтобы побороть уныние и меланхолию, и в итоге пропил всю жизнь.Есенина пытались лечить в санатории для душевнобольных на Большой Полянке в Москве. Но без толку. Поэту мерещились преследователи, он всегда носил с собой длинную веревку, чтобы, в случае чего, убежать через окно.Современные исследователи нашли у Есенина все признаки расстройства, называемого «психический инфантилизм», на фоне которого развился алкоголизм. К концу 1925 года Есенин несколько раз пытался покончить с жизнью. И в итоге 24 декабря очередная попытка удалась.

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