Интересные факты о татуировках

Татуировками сегодня уже никого не удивишь. Однако они по-прежнему вызывают смешанные чувства. Что о них только ни говорят! Мы расскажем самое интересное.

1.



Украшать свое тело перманентными изображениями люди начали более 4 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют раскопки египетских пирамид. Однако использовалась татуировка и раньше – в первобытном обществе для обозначения племени, рода, социальной принадлежности, а также в качестве тотемного оберега. Первые официальные источники о татуировках описывали рисунки Полинезии, отсюда и название, «тату» от слова «тату», что обозначает «рисунок». Джеймс Кук указал на существование татуировок в кругосветных заметках 1773 года. Примечательно, что в Европе татуировка существовала и до этого момента, но не имела признанного наименования и широкого распространения. Кстати, в России первым известным ценителем тату бы дядя Льва Толстого Федор Толстой-Американец.

2.

Татуировки на Руси



Арабский дипломат Ибн-Фадлан в сообщении 921-922 гг. писал о русах «И от края ногтя (ногтей) кого-либо из них (русов) до его шеи (имеется) собрание деревьев и изображений (вещей, людей?) и тому подобного…». Правда, его «русы» скорее скандинавы. Примечательно, что татуировки на Руси чаще носили женщины.

На их тела наносили изображения оберегов.

Корни русской татуировки уходят в языческие времена, когда нанесение рисунка на тело было своего рода ритуалом и неотъемлемой частью магических обрядов. После образования Киевской Руси татуировка потеряла свой первоначальный смысл, а с момента Крещения и вовсе была запрещена как атрибут языческой веры. Лишь во времена Петра I искусство татуировки стало возрождаться как художественная практика.

3.

Японские гейши



Изначально татуировка японской гейши выполняла практическую функцию обход запрета оголенного тела. Витиеватые узоры создавали иллюзию покрытия тканью с разноцветными рисунками. Оголенными оставались лишь ладони, лицо, шея и ступни. Особой разновидностью японских татуировок были какуси-боро, созданные посредством втирания в надрезы рисовой пудры. Такие татуировки проявлялись на разгоряченном теле, в то время как в обычном состоянии и при нормальной температуре были едва заметны. Кроме того, татуировка гейши могла быть одним из пяти доказательств любви (четыре других обрезание волос, ногтей, написание клятвы о любви и верности и даже отрезание мизинца).

4.

Известные татуированные



Вопреки мнению о татуировке, как атрибуте субкультуры, рисунками свое тело украшали многие известные личности. У императора Николая II на груди красовались меч и дракон, в дальнейшем к ним добавилось имя супруги. Уинстон Черчилль носил на теле рисунок якоря, а его мать набила изображение узкого браслета на запястье, который можно было скрыть за более массивным аксессуаром. У Теодора Рузвельта, 26-го президента США, на груди и вовсе была большая татуировка с изображением семейного герба (на фото).

А вот у нашего современника, Иосифа Кобзона, на плече синими чернилами некогда было выведено «Не забуду мать родную», позже артист избавился от этой надписи. По неподтвержденным данным, татуировки красовались на телах Альберта Эйнштейна, Екатерины II, Петра I и Иосифа Сталина.

5.

Самые татуированные



На настоящий момент в мире зафиксированы несколько случаев фанатичного украшения тела татуировками. Самым известным фанатом тату признан австралиец Лаки Даймонд Рич, который потратил около 1000 часов на покрытие своего тела татуировками (на фото).

Рик Дженест, он же человек-зомби, выдержал 24-часовой сеанс нанесения рисунков на тело. Денис Авнер, человек-кот, пошел еще дальше, помимо татуировок украсив тело и лицо пирсингом и множественными имплантами. Среди приверженцев перевоплощений также отметились человек-леопард Том Леппард, человек-ящерица Эрик Спраг и человек-зебра Хорас Ридлер. А самой татуированной леди считают Джулию Гнусе, причем женщина начала покрывать свое тело рисунками не из прихоти, а из-за редкого кожного заболевания, которое травмировало кожные покровы, оставив шрамы по всему телу Джулии.

6.

Татуировка и церковь



Сведения о негативном отношении христианской церкви к татуировке не всегда правдивы. Например, принимая в свою религию туземцев, католики наносили на их тела изображения крестов. Считалось, что, имея татуировку, человек уже не сможет перейти в другую веру. Католическая церковь не только не запрещает, но и способствует нанесению религиозных татуировок с церковным уклоном на данный момент в мире насчитывается около ста официально зарегистрированных ассоциаций, где вы можете сделать церковную татуировку и даже освятить её сразу после нанесения. Православная церковь все же классифицирует татуировку как уход в язычество и относится к такого рода украшениям негативно. Если тело храм Божий, то надписи и рисунки на нем могут трактоваться как глумление.

7.

Магнитно резонансная томография



Часто приходится слышать о том, что МРТ противопоказана при наличии татуировки на теле. Это актуально в случае использования чернил с содержанием ферментов металла. Дело в том, что магнитные лучи томографа притягивают частицы металла в краске, что вызывает неприятные болезненные ощущения. К тому же эти частицы способны спровоцировать искажение артефактов и повлиять на результаты сканирования.

В современных салонах краску с металлическими ферментами используют крайне редко. Если вашей татуировке более 20 лет, то частицы металлов в ней уже отсутствуют. Но если есть сомнения и опасения, выбирайте альтернативу ультразвуковое исследование или компьютерную томографию. Их советуют пациентам при наличии металлических имплантантов или кардиостимуляторов.

8.

Спонсорские татуировки



Этот маркетинговый ход распространился относительно недавно с момента, когда татуировки уже были приняты широкими массами граждан. В 2013 году руководство компании Rapid Realty, занимающейся недвижимостью, предложило своим сотрудникам беспрецедентную сделку повышение заработной платы на 15% тем, кто осмелится вытатуировать на своем теле логотип фирмы.

Некоторые любители легкого заработка зарабатывают на жизнь таким нехитрым способом. Например, боксер-любитель Билли Джибби имеет больше двух десятков татуировок на теле и лице, которые позволяют ему оплачивать счета без дополнительной работы. Кроме логотипа Свободной налоговой службы на теле Билли изображены несколько ссылок на порно-сайты и логотип компании Host Gator.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2552539234440579727

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