Долго ли душа родного человека летает с нами после смерти?

Потеря родного и любимого человека – это большая трагедия для его родных. Особенно когда человек уходит в мир иной в раннем возрасте, не успев прожить долгую, насыщенную событиями жизнь. Для родных горе от смерти любимого близкого человека с годами может так и не утихнуть.

Им кажется, будто человека не стало навсегда, он остался неподвижно лежать под землей. Однако это совсем не так. Душа родного человека не исчезает и никуда не испаряется, она просто перемещается в другое пространство, в измерение вечности.

Мы задаемся вопросом: долго ли еще после смерти душа человека находится рядом с нами? Это действительно так, потому что некоторое время мы чувствуем теплую энергию рядом, которая исходит от души близкого нам человека.

Есть определенное число дней, когда душа умершего находится еще в нашем измерении. Считается, что на протяжении сорока дней душа близкого человека летает возле нас и смотрит за нами. Однако это мнение иногда бывает ошибочным. Есть способы связаться с умершим даже спустя 40 дней. Могут пройти годы, десятилетия, а душа сможет прийти к вам и поговорить с вами, если вам не удается забыть об умершем и справиться с горем.

Спиритуалисты умеют выходить на связь с душами умерших людей.

Также такой возможность обладают ясновидящие. Помимо этого, часть души человека всегда присутствует рядом с нами, в нашей памяти. Она способна оживлять человека каждый раз, как только вы о нем подумаете. Ведь в нашей голове всегда будет находится четкий образ близкого человека, который отошел в иной мир.

Важно помнить, что ценность человека заключается не только в его теле, его биологической оболочке, а в его душе. Она несет намного больше и ценнее информацию об умершем. А поскольку душа не привязана к одному месту, она сможет находится возле вас долгое время, пока вы ее не отпустите, не проститесь навсегда.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2537873464659806780/

А вы знали об этом?

Когда Бальзак собирался написать новое произведение, он запирался в своей комнате, закрывал ставни так, чтобы они не пропустили ни одного солнечного луча, и приступал к работе в халате при свете нескольких свечей. Как правило, написание занимало несколько месяцев. Каждый день Бальзак уделял ему восемнадцать часов. Однажды Бальзак прочитал книгу в двести страниц всего лишь за тридцать минут. Бальзак пил очень много крепкого турецкого кофе без молока – приблизительно пятьдесят чашек за день. Однажды ночью в дом писателя забрался грабитель и начал переворачивать вверх дном ящики в поисках денег. Через некоторое время он услышал, как из темноты раздался смех: – Дружище, ты напрасно в темноте ищешь то, что я не могу найти днем!

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