Он не простит: 6 женских поступков, которые разрушают отношения

Какие поступки могут раз и навсегда подорвать доверие партнера и разрушить даже самые крепкие отношения?
Смотрим!
Эмоциональные качели
Когда человек не умеет управлять собственными эмоциями и брать их под контроль, партнер обычно от этого страдает. Будь то женщина или мужчина, в обоих случаях подобное поведение губительно для второй стороны — постоянная эмоциональная нестабильность не может стать прочным фундаментом для доверительного союза, а потому этот аспект рано или поздно может привести к разрыву.
Замалчивание проблем
Некоторые женщины хотят, чтобы окружающие умели читать их мысли, самостоятельно выстраивали логические цепочки, догадывались и предвосхищали события и эмоции. К сожалению, все мы — обычные люди, а мужчины часто менее эмпатичны, чем их партнерши, поэтому им нужно обо всем говорить прямо. Но некоторые женщины все равно отказываются принимать реальность и живут надеждой, что когда-нибудь их партнер прозреет и догадается, что он делает не так. И пока женщина молча копит в себе негатив до наступления просветления, мужчина, как правило, теряет терпение и уходит.
Установление тотального контроля
Некоторые женщины в целях получить превосходный результат постоянно контролируют партнера, чтобы быть уверенными, что порученное ему он сделает так, как надо.Попытки контроля не могут не раздражать взрослого человека, ведь мы даже детей стараемся приучить к ответственности и самостоятельности. Еще хуже, когда контроль приобретает тотальный характер: начинает проверяться переписка в соцсетях и мессенджерах, происходит изучение, кому поставлен лайк, оставлен комментарий. В итоге мужчина, не выдержав такого прицельного контроля за собой, может уйти.
Сравнение с другими
У каждого мужчины есть чувство собственного достоинства, поэтому ему очень неприятно слышать в свой адрес любые сравнения как с предыдущим партнером, так и с другими малоизвестными ему субъектами — коллегами, родственниками, артистами кино и так далее. Подобные сравнения не свидетельствуют о мудрости женщины, крайне обидны и вполне могут стать причиной расставания.
Попытки изменить мужчину
Нам всем свойственно стремиться к идеалу, причем сами мы порой не дотягиваем, но страстно желаем, чтобы дотянул партнер. Раз он рядом с нами, то обязан соответствовать нашим представлениям об идеале — так думаем мы. Мужчина, в свою очередь, и не представляет, какой там идеал у нас в голове: ведь вы вместе, и ему кажется, что он уже достаточно хорош. Но женщина хочет мужчине только лучшего, поэтому начинает предпринимать попытки переделать его под себя. В ход идут разные способы: недовольство, упреки, игнорирование, насмешки, скандалы и так далее. Естественно, мужчину такая ситуация напрягает — он хочет находиться в комфортных отношениях, где его любят и принимаю таким, какой он есть.
Желание раствориться в отношениях
Еще одна ошибка, которую совершают многие женщины — это потеря интереса к себе, своему развитию и тому, что делало вас индивидуальностью до начала отношений. Такие женщины начинают жить интересами мужа, детей, родственников, забывая о том, что они — личности, и у них могут быть свои увлечения, хобби, реализация и карьера. Часто такое растворение в браке заканчивается плачевно — разводом, после которого женщина, безусловно, вспоминает, кто она такая, и очень сильно меняется (в лучшую сторону). Но если всегда помнить о том, что вы не только жена и мама, но и женщина, брак удастся сохранить, а заодно и саму себя. Во всяком случае, в такой ситуации уже вы будете решать, какой исход ждет вашу историю.
А вы знали об этом?
В битве при Плесси 1757-о года англичанами была одержана решающая победа, несмотря на огромное численное преимущество французов и бенгальцев. Причиной этого был как ливень, намочивший артиллерию и порох индусов, так и предательство ведущих военачальников, которые надеялись сместить своего правителя. После этого соперников в Европе у Англии не было, и британцы всемерно начали расширять свои владения. Их успеху сильно способствовало то, что они не торопились и действовали постепенно. К тому же, простой народ и знать Индии весьма устали от правления Великих Моголов, а индуисты и мусульмане испытывали серьезное недоверие друг к другу. Политика разделяй и властвуй в очередной раз дала свой результат. Но на это ушло много времени, была потрачена куча денег и устроено несколько долговременных интриг.
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