Он не простит: 6 женских поступков, которые разрушают отношения

Какие поступки могут раз и навсегда подорвать доверие партнера и разрушить даже самые крепкие отношения?

Смотрим!

Эмоциональные качели

Когда человек не умеет управлять собственными эмоциями и брать их под контроль, партнер обычно от этого страдает. Будь то женщина или мужчина, в обоих случаях подобное поведение губительно для второй стороны — постоянная эмоциональная нестабильность не может стать прочным фундаментом для доверительного союза, а потому этот аспект рано или поздно может привести к разрыву.

Замалчивание проблем

Некоторые женщины хотят, чтобы окружающие умели читать их мысли, самостоятельно выстраивали логические цепочки, догадывались и предвосхищали события и эмоции. К сожалению, все мы — обычные люди, а мужчины часто менее эмпатичны, чем их партнерши, поэтому им нужно обо всем говорить прямо. Но некоторые женщины все равно отказываются принимать реальность и живут надеждой, что когда-нибудь их партнер прозреет и догадается, что он делает не так. И пока женщина молча копит в себе негатив до наступления просветления, мужчина, как правило, теряет терпение и уходит.

Установление тотального контроля

Некоторые женщины в целях получить превосходный результат постоянно контролируют партнера, чтобы быть уверенными, что порученное ему он сделает так, как надо.

Сравнение с другими

Попытки контроля не могут не раздражать взрослого человека, ведь мы даже детей стараемся приучить к ответственности и самостоятельности. Еще хуже, когда контроль приобретает тотальный характер: начинает проверяться переписка в соцсетях и мессенджерах, происходит изучение, кому поставлен лайк, оставлен комментарий. В итоге мужчина, не выдержав такого прицельного контроля за собой, может уйти.

У каждого мужчины есть чувство собственного достоинства, поэтому ему очень неприятно слышать в свой адрес любые сравнения как с предыдущим партнером, так и с другими малоизвестными ему субъектами — коллегами, родственниками, артистами кино и так далее. Подобные сравнения не свидетельствуют о мудрости женщины, крайне обидны и вполне могут стать причиной расставания.

Попытки изменить мужчину

Нам всем свойственно стремиться к идеалу, причем сами мы порой не дотягиваем, но страстно желаем, чтобы дотянул партнер. Раз он рядом с нами, то обязан соответствовать нашим представлениям об идеале — так думаем мы. Мужчина, в свою очередь, и не представляет, какой там идеал у нас в голове: ведь вы вместе, и ему кажется, что он уже достаточно хорош. Но женщина хочет мужчине только лучшего, поэтому начинает предпринимать попытки переделать его под себя. В ход идут разные способы: недовольство, упреки, игнорирование, насмешки, скандалы и так далее. Естественно, мужчину такая ситуация напрягает — он хочет находиться в комфортных отношениях, где его любят и принимаю таким, какой он есть.

Желание раствориться в отношениях

Еще одна ошибка, которую совершают многие женщины — это потеря интереса к себе, своему развитию и тому, что делало вас индивидуальностью до начала отношений. Такие женщины начинают жить интересами мужа, детей, родственников, забывая о том, что они — личности, и у них могут быть свои увлечения, хобби, реализация и карьера. Часто такое растворение в браке заканчивается плачевно — разводом, после которого женщина, безусловно, вспоминает, кто она такая, и очень сильно меняется (в лучшую сторону). Но если всегда помнить о том, что вы не только жена и мама, но и женщина, брак удастся сохранить, а заодно и саму себя. Во всяком случае, в такой ситуации уже вы будете решать, какой исход ждет вашу историю.

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А вы знали об этом?

В битве при Плесси 1757-о года англичанами была одержана решающая победа, несмотря на огромное численное преимущество французов и бенгальцев. Причиной этого был как ливень, намочивший артиллерию и порох индусов, так и предательство ведущих военачальников, которые надеялись сместить своего правителя. После этого соперников в Европе у Англии не было, и британцы всемерно начали расширять свои владения. Их успеху сильно способствовало то, что они не торопились и действовали постепенно. К тому же, простой народ и знать Индии весьма устали от правления Великих Моголов, а индуисты и мусульмане испытывали серьезное недоверие друг к другу. Политика разделяй и властвуй в очередной раз дала свой результат. Но на это ушло много времени, была потрачена куча денег и устроено несколько долговременных интриг.

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