Шпионка для КГБ и муза для Кардена: Малоизвестные факты из жизни великой балерины Майи Плисецкой

Грациозная, дерзкая и строптивая, под ее обаяние попадали даже те, кто ничего не смыслил в балетном искусстве. Наверное, в этом и была ее сила. Она была красива во всем, — Майя Михайловна Плисецкая — величайшая советская и российская балерина, которая даже на закате жизни не оставляла сцену и преданного зрителя.

Ранний дебют и позднее прощание



Дебют Майи Михайловны состоялся в семилетнем возрасте. В далеком 1932 году Михаила Плисецкого, уполномоченного генеральным консулом Советского Союза и руководителем угольных шахт "Алкутикгол", направили на остров Шпицберген. В холодную Норвегию Плисецкий перевез и свою семью: супругу Рахиль Михайловну, дочку Майю и сына Азария.





Майя Плисецкая с родителями / Фото: www.trendsmap.com

Именно здесь юная Майя впервые появилась на сцене в небольшой роли в балетной постановке Александра Даргомыжского "Русалка". С того момента танец стал постоянным спутником Плисецкой.



Даже будучи дамой в почетном возрасте, она продолжала радовать поклонников танцевальными номерами. В последний раз в качестве артистки балета Плисецкая вышла на сцену Большого театра в спектакле "Дама с собачкой" в 1990 году. В 1993-м балерина отметила свое 50-летие, появившись перед ценителями ее творчества на сцене театра в главной роли в постановке "Безумная из Шайо".



20 ноября 1995 года, по случаю своего 70-летия, Плисецкая порадовала поклонников постановкой "Аве Майя", созданной для нее хореографом Морисом Бежаром. В 2000 году в Майя Михайловна вышла на сцену японского театра в образе Небесной феи.





За что "Лебединое озеро" с Майей Плисецкой по-особому любили в Индии

Майя Плисецкая исполняет танец «Умирающего лебедя» / Фото: superomsk.ru



В 1953 году, во время гастролей Большого театра в Индии, Плисецкая покорила местных жителей миниатюрой "Умирающий лебедь". Премьер-министру Джавахарлалу Неру так понравилось произведение, что он всячески пытался познакомиться с балериной поближе, устраивая частые встречи.



На одной из таких Неру рассказал балерине легенду про лебедя, которая гласит, что эта птица является самой верной. Именно из-за этой красивой истории "Умирающий лебедь" был так любим в Индии.



«Умирающего лебедя» Майя Михайловна впервые исполнила в 14 лет. Этот танец для нее специально поставила тетя Суламифь. Она не раз отмечала красивые и пластичные кисти рук Майи. Сама Плисецкая говорит, что выходила на сцену в образе легендарного Лебедя более восьмисот раз.





Была ли Майя Плисецкая агентом спецслужб

Роберт Кеннеди не скрывал своей симпатии к Майе Михайловне / Фото: zen.yandex.ru



В середине 1950-х годов, в период гастролирования труппы Большого театра в Швейцарии, Франции и Китае, Майя Плисецкая оставалась в Москве. В КГБ рассматривали дело против балерины, полагая, что она тесно общается и переписывается с иностранцами, и может быть шпионом британской разведки.



Действительно, Майя Михайловна находилась в близких дружеских отношениях с Робертом Кеннеди. Младший брат президента не таил своего благоговения перед русской балериной. Он часто поздравлял ее с днем рождения, который, кстати, у них был общим. Его первым подарком стал золотой браслет, инкрустированный двумя брелоками: на одном был изображен Скорпион — их общий знак зодиака, а на втором — Архангел Михаил.



Но ее интересовало только творчество, а быть "на побегушках у власти" она не намеревалась. В 1959 году Хрущев официально разрешил балерине снова выступать за границей.





Как именитая балерина покорила не только сцену, но и подиум

Майя Плисецкая и Ив Сен-Лоран. Майя Плисецкая на примерке у Пьера Кардена / Фото: www.alltime.ru





Майя Михайловна любила быть одетой с иголочки. Невзирая на трудности, с которыми сталкивались советские модницы, а балерину могли долго не выпускать за границу, ее наряды всегда вызывали восхищение.



Однажды, на одном из официальных приемов, Никита Хрущев язвительно спросил у балерины: «Вы слишком красиво одеты. Богато живете?». Плисецкая сдержано промолчала. А ведь все эти наряды она покупала в несколько раз дороже у обычной спекулянтки Клары.



Она была первой советской балериной, которая привозила на зарубежных командировок чемоданы, забитые эластичными купальниками для обучения и дорогостоящими тканями для пачек. В Париже Плисецкую приобщала к последним модным веяниям Эльза Триоле.



Для балерины специально создавали наряды Ива Сен-Лоран и Жан Поль Готье. В середине 1960-х годов она позировала в бриллиантах и мехах перед объективом американского фотографа Ричарда Аведона. В 1971 году Надя Леже познакомила Майю Михайловну с Пьером Карденом. Балерина стала его музой на многие годы, до последнего очаровывая людей в сказочных творениях модельера.





Серж Лифарь, Майя Плисецкая и Коко Шанель. Париж, 1962 / Фото: vivareit.ru

Из воспоминаний Майи Плисецкой, самым большим подарком, который она получила в Париже от Сержа Риффара, было знакомство с культовым дизайнером Коко Шанель. Тогда именитая кутюрье пожелала Майе никогда не сдаваться и произнесла слова, оставшиеся с танцовщицей на всю жизнь:





"Характер — это и есть судьба".



Яркие, противоречивые, дерзкие, вздорные, верные, домовитые, любящие — эти противоречивые сочетания становятся уникальными чертами личностей, которые меняют историю. Одной из таких и была легендарная Майя Плисецкая.

Источник : https://kulturologia.ru/blogs/240621/50159/

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