Тело Александра Македонского не разлагалось 6 дней после его смерти. Теперь мы можем знать, почему

Когда Александр Великий умер в Вавилоне в 323 г. до н.э., согласно историческим свидетельствам, его тело не проявляло признаков разложения в течение шести дней.

Для древних греков это подтвердило тот факт, что якобы Александр был не обычным человеком, а богом.

Всего в 32 года он правил империей, простирающейся от Балкан до современного Пакистана, и был готов к новому вторжению на новые земли. Но неожиданно заболел и умер после 12 дней мучительных страданий. С тех пор историки обсуждают причину его смерти, предлагая всевозможные теории: от малярии, тифа и отравления алкоголем до убийства одним из его соперников.

Но в новой теории ученый и практикующий врач предполагает, что Александр, возможно, страдал от неврологического расстройства, вызванного синдромом Гийена-Барре (СГБ), которое стало причиной его смерти. Она также утверждает, что люди могли не заметить никаких непосредственных признаков разложения на теле по одной простой причине — потому что Александр еще не умер.

Смерть Александра Великого в Вавилоне в 323 г. до н.э.

Как пишет доктор Кэтрин Холл, старший преподаватель Медицинской школы Данидина при Университете Отаго, Новая Зеландия, в статье, опубликованной в The Ancient History Bulletin , большинство других теорий о том, что убило Александра, сосредоточены на мучительной лихорадке и заболеваниях брюшной полости.

На самом деле, отмечает она, во время болезни у него также развился «прогрессирующий, симметричный восходящий паралич». И хотя он был очень болен, он оставался compos mentis (полностью контролировал свои умственные способности) до самой смерти.

Холл утверждает, что СГБ редкое, но серьезное аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые клетки нервной системы, может объяснить эту комбинацию симптомов лучше, чем другие теории, выдвинутые при обсуждении смерти Александра.

Она считает, что он, возможно, заразился этим заболеванием от инфекции Campylobacter pylori, распространенной в то время бактерии. По словам Холл, Александр, вероятно, получил вариант СГБ который вызвал паралич, не вызывая потери сознания.

В то время как предположения о том, что именно убило Александра, далеко не новы, Холл выводит теорию, предполагая, что он, возможно, даже не умер, когда люди думали, что он умер.

Она утверждает, что усиление паралича Александра, а также тот факт, что его тело нуждалось в меньшем количестве кислорода, когда оно отключалось, означало, что его дыхание было менее заметным.

Поскольку в древние времена врачи полагались на присутствие или отсутствие дыхания, а не на пульс, чтобы определить, жив ли пациент или мертв, Холл считает, что Александра могли ложно объявить мертвым еще до того, как он действительно умер.

«Я хотела стимулировать новые дебаты и дискуссии и, возможно, переписать учебники истории, утверждая, что настоящая смерть Александра произошла на шесть дней позже, чем предполагалось ранее», - сказала Холл в заявлении Университета Отаго . «Его смерть, возможно, является самым известным случаем смерти от СГБ, или самая знаменитая врачебная ошибка, когда-либо зарегистрированная».