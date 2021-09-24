Открытое письмо Якову Кедми – одному из самых неадекватных евреев современности

Господин Кедми, ой ,простите, Яшка Казаков,любопытно, что заставило Вас, известного лжеца и международного авантюриста, который много лет боролся за эмиграцию евреев на историческую родину, в пенсионном возрасте так часто покидать её, чтобы сегодня обманывать и отчитывать на российском телевидении россиян за их нетерпимое отношение к палачу народов Сталину, которого Вы почему-то считаете самым выдающимся деятелем в истории Матушки – России! Мало того, когда Вам дают слово Вы не разрешаете россиянам даже перебивать или забалтывать Вашу ахинею, восторженно восхищаясь аплодисментами слабоумных сталинских холуев!

Как известно, Вы были первым из тех, кто, не имея в Израиле ни одного родственника, получили официальное разрешение на выезд в эту страну. Это была первая, но не последняя Ваша победа , поэтому название не так давно вышедшей книги «Безнадежные войны» не следует понимать буквально.Правда, еще до Ваших мемуаров появилась книга Исаака Дойчмана о спецслужбах Израиля, в которой было написано и о «наиболее засекреченной службе» «Натив»,в которую Вас взяли из-за яростной антисоветской позиции и выслуживания перед израильскими властями !

В связи с этим хотелось бы напомнить Вам, что сотрудники-эмиссары «Натива» выполняли не только пропагандистскую и организационную работу по репатриации евреев в Израиль, но и тайно вели разведывательную работу против СССР и стран Восточной Европы.

Название же секретной израильской службы «Натив» ,как известно, было обнародовано совершенно случайно в результате оговорки министра финансов Израиля только в начале 1990-х годов!

Именно в период Вашего руководства в «Нативе» пришелся максимальный наплыв евреев из стран постсоветского пространства, которым Вы запрещали покидать Израиль, но одновременно с этим способствовали выезду Вашего отца на заработки в Канаду, где ,к сожалению, он в поисках подходящей работы и страны для проживания погиб в автомобильной катастрофе! А ведь главной Вашей задачей тогда , как сотрудника "Натив", было создание всевозможных препятствий для эмиграции евреев в США и другие капиталистические страны!

Правда, Вы с едкой иронией описываете постыдный для израильтян инцидент с арестом Иосифа Кобзона, прибывшего в Израиль на гастроли, а также историю, когда в Москве во время приема в ресторане «Метрополь» Кобзону от имени израильской делегации цинично запретили петь.Тогда советский певец со слезами на глазах и дрожащим голосом попросил Вас ему помочь, и скандал удалось уладить с большим трудом…

Безусловно, тогда организация «Натив» действительно была очень авторитетной и эффективной спецслужбой, занимающейся эмиграцией из стран соцлагеря, в том числе и нелегальной.Но в девяностых, в силу объективных причин эта организация превратилась в некий факультативный клуб по интересам,а потом и вовсе практически была расформирована как спецслужба. Вы же тогда ,как известно, со скандалом вылетели из этой организации после того, как было установлено, что Вас в конце шестидесятых КГБ забросило в Израиль в результате наглейшей спецоперации, которую евреи по наивности своей скушали, не поперхнувшись!

Кроме того, в 1996 году было выявлено, что Вы, используя подкупленных чиновников РФ и Польши, нелегально вывозили в Израиль детей от 5 до 18 лет из российских детдомов. Обнародование деталей операции вызвало однозначное осуждение со стороны парламента Израиля, МИДа, разведки "Моссад" и контрразведки "Шабак"! И после всего этого, сегодня Вы, бывший руководитель израильской спецслужбы, официально обвиненный в Израиле в подкупе российского чиновника и похищении российских граждан, как великий борец за справедливость за немалую мзду беззастенчиво выходите в эфиры российского телевидения, цинично оскорбляя россиян за якобы недопустимое отношение к палачу народов Сталину и даете наставления: как жить, кого ненавидеть, против кого воевать и т.д!

Дорогой ты мой Яшка (после вышесказанного я не могу обращаться к Вам иначе),о палаче народов Сталине хотелось бы поговорить с тобой подробнее, поскольку в своих выступлениях ты всегда яростно выступаешь против антисемитов,но сегодня в России ты защищаешь главного антисемита СССР Сталина! Да ,дорогой, главным и самым яростным антисемитом в СССР был твой любимчик и палач народов Сталин, который с юных лет ненавидел евреев! И я докажу тебе это – слушай и запоминай! !

Однозначно антисемитское отношение Сталина к евреям наблюдалось уже с юных лет, когда он ,неотесанный семинарист-недоучка, чтобы оскорбить религиозные чувства иудеев, специально организовал забег грязной свиньи в синагогу!

Как известно, брат первой жена изувера Сталина, Александр Сванидзе, был женат на еврейке , принадлежавшей к богатой еврейской семье, происходившей из Испании. Именно в первую очередь из-за этого она была осуждена и расстреляна по приказу Сталина ,однако после смерти тирана посмертно реабилитирована из-за отсутствия преступления!



Анна Аллилуева, сестра второй жены Сталина ,Надежды Аллилуевой, работала в 1920 году в Одесской ЧК и вышла замуж за работавшего там Станислава Роденса , в будущем видного чекиста, ставшего таким образом еврейским свояком Сталина, однако это не спасло его от ареста и расстрела!

После скоропостижной смерти брата второй жены ,Павла Аллилуева, в 1939 году его вдова Евгения вскоре вышла замуж за Николая Владимировича Молочникова, негласного сотрудника НКВД. Несмотря на свою русскую фамилию,к сожалению, и Николай Молочников оказался евреем.Сталин настолько был недоволен этим фактом, что перестал поддерживать отношения с Евгенией и ее ненавистным мужем-евреем!,

В 1942 году у 16-летней дочери Сталина Светланы случился роман с известным режиссёром Алексеем Каплером. Сталин, узнав о романе своей дочери с евреем, впал в гнев и гневно сказал : «Уж не могла себе русского найти!». Для Каплера же этот роман закончился сравнительно мягким для того времени наказанием: 5-летней ссылкой в Воркуту по ложному обвинению в незаконных связях с иностранцами. Однозначно от смерти Каплера тогда спасла лишь боязнь Сталина суицида дочери, которая очень любила своего жениха! Как не парадоксально, но первый муж Светланы также был евреем, но тогда Сталин , видимо. уже смирился с эти «бедствием» для него и с досадой заявил дочери:«Сионисты подбросили тебе твоего первого муженька»!



Однозначно антисемитизму и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего кровожадного отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»! Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Яшка, а может напомнить тебе довольно поучительную для тебя, но позорную для ортодоксальных евреев историю, когда твой любимый антисемит Сталин в апреле 1945 приказал присвоить звание Героя Советского Союза полковнику Жидову только после того, как он поменяет фамилию Жидова на Жадов!

Безусловно государственный антисемитизм в Советском Союзе существовал всегда, однако, как писал историк Михаил Восленский«Во время войны против гитлеровской Германии, казалось бы, эта зараза переползла через линию фронта и охватила номенклатурные верхи».С 1943 года даже действовала негласная инструкция не брать евреев в партийный аппарат и на работу, связанную с выездами за границу.

Знаменитый микробиолог и врач, коллега Пастера и Мечникова,академик Николай Гамалея, в 90 лет уже ничего не боявшийся, в 1949 году написал Сталину: «По отношению к евреям творится что-то неладное в настоящее время в нашей стране. Антисемитизм исходит от высоких лиц…».Особенно трагична судьба Еврейского антифашистского комитета (ЕАК),который был учрежден 7 апреля 1942 года для создания положительного образа СССР в США и Британии и, как сказали бы теперь, фандрайзинга.

С поставленной задачей комитет отлично справился. Были налажены контакты, собраны 33 миллиона долларов пожертвований. В Америке Еврейский совет по оказанию помощи России возглавил Альберт Эйнштейн.Однако к 1948 году отношения между СССР и Западом безнадежно испортились, необходимость в существовании ЕАК отпала, и былые заслуги активистов им уже поставили в вину.Главной причиной опалы комитета нередко называют письмо к Сталину с идеей создать Еврейскую автономную область в Крыму.

28 ноября 1948 года Сталин подписал секретное постановление бюро Совета министров СССР: "Еврейский антифашистский комитет немедля распустить, органы печати этого комитета закрыть, дела комитета забрать".Глава комитета, художественный руководитель Государственного еврейского театра Соломон Михоэлс к тому времени был уже тайно убит сталинскими головорезами, устроившим ему автомобильную катастрофу.Из фильма "Цирк" был даже вырезан эпизод с его участием, где он поет колыбельную на идише…! Всего по делу привлекли 125 человек, из которых 23 были расстреляны и шесть умерли в тюрьме.

Больше повезло группе еврейских врачей, которых осудили по «Делу врачей», вошедшей в историю как одна из многочисленных провокаций диктаторского режима Сталина, который сам инспирировал это «дело»! Врачей тогда спасла только долгожданная для прогрессивного человечества смерть тирана и садиста Сталина, в результате чего Берия освободил невинных и обреченных на смерть врачей! Единственной же группой ученых советских евреев, не затронутой гонениями, оказались физики, поскольку работали над созданием атомной бомбы!

А может Яшка напомнить тебе еще один любопытный факт, когда 11 ноября 1938 года (за девять месяцев до пакта о ненападении!)был подписан тайный договор между НКВД СССР, предусматривавший совместную борьбу с «еврейством», в результате чего «германское правительство в знак таких перемен готово было поменять цвет свастики на государственном знамени с чёрного на красный» (это при том, что евреи составляли значительную часть кадров НКВД, не говоря уже о других высших советских органах)!

Еще более коварным и циничным является предложение Сталина, учитывающего катастрофическое положение на фронтах в июле 1941 года,оформить перемирия с Германией посредством уступок части территорий СССР и предложение Гитлеру «обвинить в разжигании войны мировое еврейство» и начать совместные с Германией военные действия против Англии и США !

Вместе с тем хотелось бы также отметить, что Сталина благотворят многие евреи в первую очередь из-за того, что благодаря ему стало возможным становления государства Израиль! Именно поэтому после смерти тирана в Израиле был объявлен десятидневный траур. К сожалению, многие евреи до сих пор не догадываются, что Сталин дал согласие на образование государства Израиля не из-за пламенной любви к евреям, а в первую очередь из-за того, чтобы они всю жизнь маялись в окружении мусульманских народов,что ,собственно, до сих пор и происходит !

Дорогой ты мой Яшка! Все это я рассказываю тебе для того, чтобы ты осознал, какого иуду антисемита и злодея в первую очередь русского народа ты так бездарно защищаешь! Вместе с тем ты ,как и все евреи, однозначно глубоко чтите память жертв геноцида немцами еврейского народа и поэтому в этом смысле кощунственны твои подлые слова о незаслуженной реабилитации жертв сталинского террора, особенно после того, как Сталин осуществил еще более многочисленный геноцид своего народа, чем геноцид еврейского народа !

Подло и цинично заявляя русскому народу, что якобы задним числом реабилитировали всех бандитов, убийц, шпионов, диверсантов, которых палач народов Сталин варварски уничтожил, ты не задумывался о том , какую незалеченную рану ты вновь заставляешь кровоточить родственникам и близким незаконно реабилитированных ? И вот после этого ты еще удивляешься, почему имя этого величайшего злодея современности не было ни разу упомянуто на шествии «Бессмертный полк» ?

И вот после этого ты еще удивляешься, почему город Волгоград не переименован в Сталинград, особенно после того, как этим именем названы многие объекты в Европе, как ,например, одна из станций в Париже ?Что касается тех жителей Волгограда, которые ,по твоему мнению , стыдятся сегодняшнего названия их города , то воспринимать серьезно этих, оболваненных лживой советской пропагандой слабоумных людей, полагаю, просто не разумно!

Кстати, о французах , которых ты приводишь в пример из-за их благосклонному отношению к Наполеону , которого ты считаешь еще более жестоким и кровавым правителем , чем Сталин !Дорогой ты мой, тебя удивил вынужденный приказ Наполеона добить тяжело раненных военных французской армии во время отступления из Акры? А почему ты тогда ничего не говоришь о кощунственном приказе Сталина в 1941 году , когда во время массовых отступлений в 1941 году ,опасаясь ,что заключенные в тюрьмах СССР встанут на сторону немцев, Сталин приказал уничтожить не тяжело раненных, а полностью здоровых своих соотечественников, сидевших в тюрьмах за разные бытовые преступления, совершенные ими еще до войны (тогда непосредственно в тюрьмах было расстреляно десятки тысяч заключенных) ?

А может тебе напомнить «отцовскую заботу» товарища Сталина о воинах Красной Армии, когда он посылал в бой сначала «черную пехоту», потом штрафбат и уже за ними красноармейцев! Чёрной пехотой или «одноразовыми бойцами товарища Сталина» назывались беспомощные и больные люди, не представляющие никакой ценности для тирана и которых бросали в бой часто без оружия для живого прикрытия более «ценных» соотечественников – бойцов Красной Армии. Этих несчастных людей называли также «черносвитниками», поскольку среди них было много жителей областей Украины(ведь не в малой степени из-за этого, а также искусственно устроенному Сталиным голодомором, украинцы и сегодня испытывают ярую ненависть ко всему русскому ! ) .

Разве глава государства, заботящийся о своем народе, мог приказать взорвать Иваньковское и Истринское водохранилища для предотвращения продвижения немцев к Москве, предварительно не предупредив собственное население об эвакуации? Именно в результате этого десятки тысяч жителей тридцати деревень поголовно были затоплены в лютый морозный день 26 ноября 1941 г. ледяной водой с осколками мелкого льда! Еще более худшая участь ждала москвичей, поскольку в случае провала обороны столицы, мстительный Сталин после эвакуации задумал полностью разрушить и затопить Москву, взорвав Химкинскую плотину. В том, что этот чудовищный план был бы осуществлен, сомневаться не приходится, особенно вспомнив судьбу исторического центра Киева, который после сдачи города немцам по приказу Сталина был взорван вместе с его жителями! Таким образом,дорогой ты мой Яшка, Наполеон и даже Гитлер были просто божьими одуванчиками по сравнению с садистом и изувером Сталиным!

Сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, который устроили кровожадные большевистские нехристи своему народу! Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина!

Вместе с тем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного народа в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Яшка, к сожалению, палач народов Сталин за всю свою кровавую и садистскую жизнь совершил столько кровавых преступлений, что я не могу рассказать о них в этом открытом письме, поэтому перед тем, как давать нравоучения россиянам, советую тебе прочесть мою статью на моем сайте «Сталин — величайший злодей и авантюрист современности» (https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)!

И если после всего этого, ты опять будешь оправдывать этого величайшего злодея современности, который благодаря своему неслыханному авантюризму развел многих россиян как лохов, то ты, как и все его слабоумные почитатели, косвенно будете считаться соучастниками этих кровавых преступлений! Одновременно с эти меня крайне удивляет, как ты ,человек с высшим образованием и опытный политик, можешь восхищаться обыкновенным вором и грабителем, серийным государственным убийцей, устроившим геноцид своему народу, психически больным педофилом и стукачом царской охранки ,необразованным человеком неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина, а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает от кого она нагуляла это чудовище) ?!

Дорогой ты мой Яшка! Историю невозможно скрыть, изменить – рано или поздно тайное становится явным и бывшие «герои» предстают перед потомками в своем дьявольском облике. В истории за все ошибки и преступления рано или поздно приходиться расплачиваться. Сталин был видным государственным деятелем, но одновременно с этим и величайшим преступником современности , который должен был понести наказание за все свои кровавые деяние еще при жизни!

К сожалению, единственным «наказанием» Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными. Кроме того, у него на родине , в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»! Так бесславно завершил свой последний путь величайший авантюрист и злодей современности Сталин!Обеление же режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

В заключение хотелось бы обратиться к господину Соловьеву, в студии которого я выслушал всю эту ахинею о Сталине, и предложить ему организовать мою дискуссию с Яковым Кедми, если ,конечно, он не боится быть разоблаченным моими научно обоснованными аргументами !Желательно организовать телемост, поскольку я, как кавказец с горячей кровью, не выдержу оскорблений и неуважительного отношения , которое трусливо и позорно выдерживают многие респонденты некоторых российских телепередач !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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