Людей больше всего интересуют другие люди, будь то наши знакомые, знаменитости или просто люди с интересными историями. И это неудивительно, ведь люди способны на такие безумства, благодаря которым история помнит их столетиями. Порой люди также попадают в уникальные ситуации, которые можно увидеть разве что в кино.

Мы собрали 16 историй о выдающихся людях, каждый из которых прославился по-своему.

В течение жизни Уолтера Саммерфорда трижды ударила молния. И даже после смерти молния ударила в его надгробие

После первого удара молнии во время Первой мировой войны его парализовало ниже спины.

В 1924 году второй удар молнии пришёлся в дерево, под которым сидел Уолтер. Электрический разряд также зацепил Уолтера, но, как ни странно, этот удар вылечил его паралич. Через два дня он снова мог пользоваться своими ногами.

Третий роковой удар застиг Уолтера во время прогулки в парке в 1930-м году. После третьего удара Уолтер оказался полностью парализован, вдобавок получив множество проблем со здоровьем. Страдая от множества медицинских осложнений, он в итоге смог протянуть всего два года, скончавшись в 1932-м.

В 1936 в его надгробие на кладбище Маунтин-Вью в Ванкувере снова ударила молния.

Дженнифер Даукер случайно нашла бутылку с посланием 1926 года во время чистки корпуса своей лодки

Ей даже удалось связаться с родственниками того, кому была адресована данная записка

Парень выловил брусок марихуаны весом 2,3 кг во время рыбалки в Техасе

Скорее всего, пакет марихуаны оказался в воде из-за того, что какой-нибудь наркокартель избавился от улик.

Если бы он не позвонил в полицию, то это был бы первый рассказ рыбака, который поймал 2-килограммовый улов, а дома бы рассказывал с красными глазами, что там был всего килограмм.

Больше всего пользователей интересовал вопрос, какую наживку он использовал.

Маргарет Энн Неве, успела пожить в трёх веках. Она родилась 18 мая 1792 года, а умерла 4 апреля 1903 года

Она стала первой зарегистрированной женщиной, которая прожила боле 100 лет, а также единственным зарегистрированным человеком, родившимся в 18 веке, а умершим в 20-м

Индийский садху (аскет) Амар Бхарати утверждает, что 38 лет держал руку поднятой в знак преданности индуистскому божеству Шиве

Однажды в 1970 году Бхарати оставил свою работу, жену и троих детей, чтобы служить Шиве. За почти 40 лет его рука высохла и потеряла двигательную способность. Как сообщается, он поднял ее в знак смирения и отказа от своих грехов

Когда в Южной Африке умер защитник слонов Лоуренс Энтони, также известный как «заклинатель слонов», к его дому пришло стадо слонов, чтобы отдать дань уважения. Слоны не могли знать о его смерти. Они простояли рядом с его домом 2 дня, после чего разошлись

Как сообщается, слоны издают низкочастотные инфразвуки, которые не слышат люди, распространяющиеся довольно далеко и позволяющие общаться особям на расстоянии порядка километра. Таким образом, они могут узнавать о смерти своих собратьев от оповещать об этом других слонов

Калани и Джарани — близнецы. Калани унаследовала белую кожу от белой мамы, а Джарани — от темнокожего папы

У этих очаровательных сестренок ещё и разный цвет глаз

Александр I (король Греции) погиб из-за укуса обезьяны

2 октября 1920 года, во время прогулки в королевском саду на его овчарку напала инфицированная обезьяна, которая укусила короля, когда тот пытался разнять животных. Спустя три недели, 25 октября он умер от сепсиса

Последнее в мире племя каменного века живет на Северном Сентинельском острое, расположенном в Индийском океане. Это племя известно тем, что защищает свой остров от всех посетителей. Поскольку они живут изолированно в течение 60 000 лет, между ними и их донеолитическими предками существует прямая генетическая линия

Северный Сентинельский остров является родиной и местом проживания сентинельцев — аборигенов, отвергающих любые контакты с людьми вне своей цивилизации. Их количество в настоящее время оценивается приблизительно между 15 и 400 человек. Аборигены твёрдо дали понять, что не желают иметь никаких контактов с внешним миром, поэтому власти Индии запретили приближаться и высаживаться на остров. Индийские пограничные катера периодически патрулируют прибрежные воды острова, для предотвращения проникновения чужаков.

17 ноября 2018 года был убит стрелой американский миссионер Джон Аллен Чау, который хотел обратить местных жителей в христианство. Полицейские арестовали рыбаков, нелегально доставивших миссионера на остров

Единственной дружеской встречей с сентинельцами является посещение индийцами острова в 1991 году, когда они раздали кокосы жителям острова

Одной из причин, почему запрещено вступать в контакт с сентинельцами, являются заболевания, которые гости могут передать аборигенам, к которым у них нет иммунитета.

Как сообщается, перед посещением острова индийская группа антропологов была помещена в карантин и обследована на наличие множества потенциальных инфекционных заболеваний

Папуас Новой Гвинеи был потрясен, увидев белого человека впервые в своей жизни. До 1930 года папуасы Новой Гвинеи считали себя единственными людьми в мире.

Об этой встрече есть документальный фильм «Первый контакт» (1983), авторы которого взяли интервью у папуасов: «Сначала, когда мы увидели всех этих бледных, мы подумали, что это духи наших предков, которые явились нам, чтобы передать послание. Однажды, мы увидели, как один из них пошёл по-большому, тогда мы поняли, что это никакие не духи, а такие же люди, как мы»

Учительница из Испании Вероника Дуке провела урок анатомии в анатомическом костюме для плавания

«Я просто сёрфила в интернете, как вдруг наткнулась на рекламу купальника на AliExpress. Зная, как трудно детям такого возраста визуально представить расположение внутренних органов, я решила, что стоит попробовать», — сказала Вероника в интервью.

Если вы считаете, что Хафтор Юлиус Бьёрнссон («Гора») очень высокий, взгляните на его фото с двумя баскетболистами

Слева — баскетболист Рагнар Натанаэльссон ( 2,18 м), в центре — Хафтор Бьёрнссон (2,06 м), справа — баскетболист Эгилл Йонассон (2,17 м). Все трое исландцы

Племянник Адольфа Гитлера Уильям Патрик Гитлер во время Второй мировой войны служил в армии США с 1944-1947 гг. в качестве санитара

Уильям Патрик Гитлер родился в семье единокровного брата Адольфа Гитлера Алоиса и его первой жены-ирландки Бриджит Даулинг. Уильям имел британское гражданство, так как родился в Ливерпуле в 1911 году.

В 1933 году он приехал в Германию, чтобы воспользоваться влиянием своего печально известного дяди, который помог ему устроиться в банк. Позже Уильям стал торговать автомобилями Opel, его это не устраивало, и он стал шантажировать Адольфа, угрожая рассказать, что дед фюрера был евреем. После этого Адольф предложил Уильяму высокопоставленную должность, если тот откажется от британского гражданства. Испугавшись ловушки, Уильям сбежал в США.

Уильям ненавидел своего дядю и после специального запроса на имя президента Рузвельта, ему было разрешено служить в американском флоте и участвовать во Второй мировой войне.

После военной службы Уильям сменил фамилию на Стюарт-Хьюстон и переехал в Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Как сообщается, на Лонг-Айленде до сих пор живут несколько потомков Гитлера

Последний снимок американского лётчика Уайли Поста и писателя-юмориста Уилла Роджерса, которые хотели вместе совершить кругосветное путешествие. После взлёта из места, расположенного недалеко от запланированного пункта маршрута, мотор отказал и самолет упал в воду. Они оба погибли 15 августа 1935 года

Маршрут кругосветного путешествия на гидросамолете «Локхид» был таков: Аляска — Уэллен — Нагаево — Якутск — Иркутск — Красноярск — Свердловск — Москва с одной посадкой в Якутске. Из-за плохой погоды Уайли сбился с курса и приводнился недалеко от одного из пунктов маршрута, чтобы узнать своё местоположение. Попытка взлёта из этого места стала роковой и оба авантюриста разбились

Последнее фото Робина Уильямса, сделанное за день до самоубийства

11 августа 2014 года мир потерял выдающегося актёра, смерть которого расстраивает многих людей до сих пор

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