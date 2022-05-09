Что происходит во время Таинства Миропомазания

Когда мы говорим о Венчании, в памяти возникает яркая картинка жениха и невесты.

При слове «Исповедь» мысленно представляем кающегося грешника, над которым склонился священник.

А что значит Миропомазание? Что это за Таинство? На эти и другие вопросы отвечает владыка Антоний .

Незаметное Таинство

— Владыка, почему мы так мало знаем о Миропомазании?

— Дело в том, что Таинство Миропомазания остается для многих из нас как бы незаметным. Оно совершается сразу же после Крещения: священник помазывает лоб, глаза, уши, уста, грудь, руки и ноги новообращенного (обычно — младенца) особым веществом — святым миром. Это длится совсем недолго, буквально минуту. Его (Миропомазание) видят лишь священник, восприемники (крестные родители) и, естественно, тот, кого помазывают. Поэтому в сознании большинства Миропомазание как бы сливается с Крещением.

В этом есть определенный символизм: Святой Дух всегда действует неприметно. Мы не видим Его лица, но мы можем услышать Его дыхание в нашей жизни. Так и с Миропомазанием. Мало кто помнит, как его помазывали миром, но каждый должен возгревать в себе этот дар Святого Духа. Мы часто забываем, что Крещение – не конец, а лишь начало нашего пути к полноте богообщения.

Войти в радость нашего Небесного Отца мы сможем лишь тогда, когда раскроем в своей жизни все то богатство благодатных даров, которые получаем в Таинстве Миропомазания.

— В чем же смысл этого Таинства?

— Миропомазание — личная Пятидесятница каждого новокрещенного: ему дается тот самый дар Святого Духа, который апостолы получили на 50-й день после Пасхи (см.: Деян. 2: 2–4). В столь знаменательный для нас праздник — День Святой Троицы — и родилась Церковь Христова. И, соответственно, получив дар Святого Духа в Таинстве Миропомазания, человек обретает возможность стать полноценным членом Церкви.

— Что делать, если святого мира нет, а Крещение нужно совершить?

— Приведу пример из богоборческой истории ХХ в. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в своих воспоминаниях рассказывает, что во время ссылки предстояло крестить младенца. Святого мира, конечно же, не было. Однако владыка, будучи епископом, возложил на голову младенца руки и призвал Святого Духа. Разумеется, священник такой власти не имеет: если он не может миропомазать, то должен сообщить новообращенному (или его восприемникам/родителям) о необходимости совершить это Таинство после Крещения. И в наше время иногда случается, что человека (из-за угрозы смерти или невозможности призвать священника) крестит кто-то из мирян. В этом случае Миропомазание может совершить только священнослужитель.

— Когда Миропомазание совершается повторно?

— Только в особых случаях. Например, если человек отошел от Христа и надолго «застрял» в другой религии. При возвращении в Церковь он должен быть снова миропомазан. Ведь сознательное отречение от Спасителя приводит к лишению того дара Святого Духа, который дается при Миропомазании. В дореволюционной практике вторично миропомазывали и тех, кто долгое время (десять лет и более) не участвовал в таинствах. Например, если человек оказывался в плену у иноверцев. В советское время миллионы православных не посещали храмы. Некоторые приходские священники миропомазывали таких людей, чтобы возобновить в них дар Святого Духа.

Дар через руковозложение

— Почему же столь важное Таинство не было учреждено Самим Христом еще во время Его земной жизни?

— Этого не могло быть в принципе. Сам Христос в Своей прощальной беседе с учениками прямо говорит, что Он должен уйти от апостолов, чтобы затем к ним пришел Дух Святой. Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам <…> Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам (Ин. 16: 7–14). Из этих слов видно, что приход Святого Духа в мир возможен только после ухода Сына Божия к Богу Отцу. Сошествие Святого Духа на апостолов стало результатом спасительной миссии Христа. И Таинство Миропомазания, которое продолжает действие Пятидесятницы, — результат спасительной миссии Христа.

— Но ведь в Новом Завете не сказано, что апостолы готовили какое-то особое вещество и помазывали новокрещенных…

— В апостольский век дар Святого Духа подавался через возложение рук. Об этом свидетельствует Новый Завет. Например, в 8-й главе Книги Деяний рассказывается о том, что жители Самарии приняли Крещение, но не получили еще дара Святого Духа. Поэтому апостолы специально посылают к самарянам Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, <…> возложили руки на них, и они приняли Духа Святого (Деян. 8: 14–15, 17). Аналогичный случай описан и в 19-й главе Книги Деяний: апостол Павел, придя в Ефес, встретил людей, которые были крещены крещением Иоанновым (приняли только крещение покаяния, которое совершал Иоанн Креститель). Услышав проповедь апостола Павла, они уверовали в Иисуса Христа. И после этого он их крестил, а затем возложил на них руки. И тогда на новообращенных сошел Дух Святый, они стали говорить иными языками и пророчествовать (Деян. 19: 1–7). В послеапостольское время епископы как преемники апостолов, совершая Крещение, также возлагали руки на новокрещенных. Начиная с IV в., бывшие язычники массово принимали христианство. Для епископов стало физически затруднительно лично возлагать руки на каждого новокрещенного. Так появилась практика освящения епископом святого мира, которое затем рассылается по всем храмам. И священник, совершая Таинство, помазывает новокрещенных со словами: «Печать дара Духа Святаго». Современное помазание святым миром вполне соответствует древнему возложению рук.

— Как изготовляют святое миро?

— Это весьма непростой процесс. Уже в источниках IV–V вв. о святом мире говорится как о веществе, приготовленном из масла и множества благовоний. В современной практике Русской Православной Церкви для приготовления мира используется около 40 различных ингредиентов. Основу составляет оливковое масло, смешанное с белым вином. Также в его состав входят ладан, лепестки роз, благовонные коренья, лимонное и гвоздичное масло и многое другое. Все эти элементы смешиваются в определенных пропорциях и по особой технологии. Миро готовится в специальных печах. Процесс его приготовления еще называют мироварением. В нашей традиции приготовление мира длится в течение всего Великого поста. И затем, на Страстной неделе в Великий Четверг, совершается торжественное освящение новоприготовленного мира.

— Кто имеет право на такое освящение?

— Только предстоятели Поместных Православных Церквей. Вернее, мироварение совершается лишь в Церквях с патриаршим достоинством. И это, кстати, бывает не часто. Например, в Константинопольском Патриархате миро освящается один раз в десять лет, а формула, по которой его изготовляют, держится в строгом секрете. Существуют специальные патриаршие фармацевты, которые отвечают за процесс приготовления мира. В Русской Церкви миро приготовляется один раз в несколько лет, освящается Московским Патриархом и затем рассылается по всем епархиям. Приходские священники получают миро у правящего епископа. В дореволюционный период миро готовили не только в Москве, но и в Киеве. По традиции, в течение нескольких веков святое миро изготовляли в Киево-Печерской Лавре.

— Почему в Византии и дореволюционной России миропомазывали императоров во время их коронации?

— Коронацию также называли «помазанием на царство», а самих императоров именовали «помазанниками». Порой об этом обряде пишут как о повторении Таинства Миропомазания. Но с богословской точки зрения это не верно. Помазание миром в данном случае понималось как сообщение монарху особых даров Святого Духа, необходимых для управления государством. Этот пример показывает, что святое миро может употребляться и для других целей. Так, при освящении храма святым миром помазывают престол, антиминс и стены храма. Разумеется, это нельзя считать Таинством Миропомазания.

— Довольно часто можно услышать выражение: «Одним миром мазаны». Его происхождение как-то связано с Таинством Миропомазания?

— Изначально оно указывало на особое духовное родство и означало, что христиане исповедуют одну веру, принадлежат к единой Церкви. Но сегодня эта пословица приобрела совсем другой смысл: дескать, все мы одинаковы, обладаем одними и теми же слабостями и недостатками. Получается с точностью до наоборот: вместо принадлежности к одной духовной общности — всеобщая греховность. В современных фразеологических словарях обычно пишут, что эта пословица по своему смыслу тождественна таким выражениям, как «одного поля ягоды», «слеплены из одного теста» или «один другого стоит»… Таким образом, первоначальный смысл выражения подвергся явной десакрализации. В связи с чем призываю всех быть христианами не на словах, а на деле. Давайте будем стремиться воплотить в своей жизни то, к чему нас призывает Христос. И пусть в этом нам помогает благодать Святого Духа, данная при помазании святым миром.

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