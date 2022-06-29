Синдром Отелло: когда ревность становится манией

Ревность считается естественным чувством, до тех пор пока не превращается в маниакальную. О последнем случае рассказываем подробно.

Шекспир называл ревность «зеленоглазым монстром», и все мы хорошо знаем, что с этим чувством всерьез заигрывать не стоит ─ слишком велик риск того, что ситуация может выйти из под контроля. Но где границы, после которых обычная ревность превращается в идею фикс? Попробуем разобраться.

Ревность ─ совершенно иррациональное и в то же время естественное чувство. По словам специалистов, ревность ─ одна из составных частей базовой системы «поощрения и наказания». Это естественный страх потери того, что ценно для нас. В частности, потеря партнера может ассоциироваться с потерей защиты и вложенных в отношениях сил и энергии. Однако следует различать естественные эмоции и патологию, при которых ревность может доходить до стадии психоза.

Наверняка все слышали ужасные истории про рассвирипевшего «Отелло», когда в один не самый прекрасный момент ревность превращалась в паранойю, и человек не мог отличить реальную неверность от фантазий. Результат, конечно, оказывался весьма плачевным. Одноименная трагедия Уильяма Шекспира классический тому пример.

Уильям Блейк, иллюстрация к «Отелло», 1780 год

Всерьез о синдроме Отелло заговорил британский психиатр доктор Джон Тодд в 50-х годах прошлого века и даже ввел в обиход для его обозначения соответствующий термин.

По наблюдениям ученого, синдром патологической ревности может возникнуть спонтанно или на фоне других психических расстройств (например, шизофрении или эпилепсии), оказаться побочным эффектом лечения или травмы мозга. Причем у мужчин синдром Отелло возникает в разы чаще, чем у женщин (около 60% и 40% случаев соответственно).

Сейчас этот термин редко используется в научных кругах. Большинство исследователей склоняются к выводу, что патологическая ревность ─ это не отдельная девиация, а один из симптомов серьезного расстройства психики (нередко вспышки безумной ревности наблюдаются у страдающих психопатией, шизофренией, деменцией и ─ внимание ─ у алкоголиков).

Эдвард Мунк «Ревность», 1895 год

Какие признаки указывают на патологическую ревность?

Припадки беспричинной ревности обычно проявляются на фоне психического расстройства. Как правило, помимо синдрома Отелло будут замечены и другие отклонения, указывающие на проблемы с психикой.

Патологическая ревность ярче всего проявляется в периоды обострений болезни. В период ремиссии ревнивец предпочитает не вспоминать о прошлых инцидентах и не устраивать сцен.

Отсутствие реальных оснований. Даже если измена партнера действительно имела место быть, «Отелло» усугубит ситуацию, добавив пару-тройку выдуманных случаев.

Жан-Огюст-Доминик Энгр «Паоло и Франческа», 1819 год

Идеи ревнивца можно классифицировать следующим способом:

Навязчивые. Мысли о предательстве партнера не просто мучают «Отелло»: они буквально сжирают его, не позволяя переключиться на что-то другое. Ревнивец представляет себе измену в деталях и красках, которым бы позавидовали голливудские профи по спецэффектам. Навязчивые идеи возникают непроизвольно и не могут быть устранены волевым усилием. Нередко они действуют угнетающе и могут приводить к депрессии. И хотя порой человек относится к навязчивым мыслям достаточно критически, со временем идеи фикс не лучшим образом сказываются на продуктивности мышления.

Сверхценные. Сверхценности отличаются от навязчивых идей ярко выраженной эмоциональной составляющей. Согласно теории немецкого психиатра Карла Вернике, сверхценные идеи переживаются как нечто глубоко личностное, и при этом человек вполне связно может объяснить идею окружающим. Вот только стремясь доказать свою правоту, ревнивец нередко ведет себя агрессивно. В какой-то момент сверхценная идея начинает влиять на поступки и даже стиль жизни, поскольку большая часть действий так или иначе связана с идеей пациента.

Бредовые. Обычно претензии ревнивца безосновательны и нелогичны. Стоящих аргументов нет, и в определенные моменты «Отелло» сам это прекрасно понимает. Тем не менее, с завидным упорством и совершенно сознательно ревнивец ищет «улики» в соцсетях, в смартфоне партнера, в обмолвках и оговорках. Малейшие изменения во внешности и образе второй половины становятся поводом для обвинений («Ага! Не просто так у тебя появилась яркая помада»).

Поль Гоген «А ты ревнуешь?», 1892 год

Чем опасна патологическая ревность?

«Отелло» может превращаться а) в детектива, ищущего доказательства неверности; б) в агрессора, пытающегося добиться признания; в) в манипулятора, искусно играющего на чувстве жалости собственного партнера. Патологический ревнивец может не стать источником не только неприятностей, но и опасности, как для своего партнера, так и для окружающих (детей в том числе). Не в последнюю очередь ревнивцы становятся опасными для самих себя ─ чувство вины и раскаяния за неоправданную агрессию могут привести к мыслям о суициде.

Что делать?

Поскольку патологическую ревность специалисты классифицируют как один из симптомов психических заболеваний, то в первую очередь имеет смысл лечения непосредственно расстройства. Часто оно бывает медикаментозным, но в некоторых случаях реально обойтись сеансами когнитивной терапии во время которых ревнивцу помогают решить одну из главных проблем ─ формирование адекватной самооценки. А вот партнеру «Отелло» придется тем временем решить важный вопрос ─ стоит ли продолжать отношения? Разумеется, последнее слово останется за вами, но имеет смысл тщательно взвесить все «за» и «против».

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506650426699680437/

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