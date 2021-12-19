Как Тамара Иванютина стала последней женщиной в СССР, к которой применили высшую меру

В Советском Союзе женщин, даже тех, которые сильно провинились перед обществом и государством, старались приговаривать к лишению свободы, а не применять в их отношении высшую меру.

Ликвидировали после суда Тоньку-пулеметчицу – Антонину Макарову, которая в Локотской республике расстреливала мирных жителей, партизан и всех остальных – кого приказывали уничтожить немцы. То же самое случилось с Бертой Бородкиной – спекулянткой из Геленджика, которая руководила трестом, связанным с общественным питанием – с кафе и ресторанами.

Третьей стала Тамара Антоновна Иванютина, которую тоже расстреляли. Не пощадили. А щадить было не за что.

История необычная для СССР. И для современной России, в принципе, она тоже нетипичная. Хотя сидят сейчас в тюрьмах люди, занимавшиеся примерно тем же самым, чем и Иванютина.

Из детства

Как же все-таки на людях сказываются все те установки, которые они получают в детстве. Всё, что они переживают, играет большую роль. Поэтому с детьми все же нужно поаккуратнее, чтобы они не нахватались лишнего, чтоб у них не было психологических травм и тому подобного. Всё это проявляется во взрослом возрасте, несомненно.

Тамара Иванютина родилась в 1941 году. Понятно, что семья жила бедно. Тогда мало кто был богатым. Но дело не в этом, а в подходе родителей к жизни. Они уверяли девочку, что деньги решают всё. Тамара поверила. И главной её целью в жизни стало финансовое благополучие.

Она даже замуж вышла не по любви. Просто попался состоятельный человек. Иванютина (Масленко) не стала долго церемониться с мужем, а отравила его. Я не буду называть вещество. Скажу лишь, что это раствор тяжелого металла, который использовался в геологии. Может быть, и сейчас тоже используется.

Иванютина получила его от родственницы, которая в сфере геологии работала. Никаких подозрений просьба Тамары выдать ей яд не вызвала. Женщина объяснила всё тем, что нужно потравить крыс.

Вместо грызунов пострадал мужчина, который был виноват лишь в том, что хорошо зарабатывал и имел квартиру, которая досталась вдове-отравительнице.

Иванютина на этом не остановилась. Она решила выйти замуж повторно. Этому супругу, можно сказать, повезло. Он получал яд, но в небольших дозах. Жена лишь хотела, чтобы супруг не ходил налево. А жертвами отравительницы стали свекор со свекровью. У них был хороший большой дом в сельской местности. Тамара положила на него глаз.

Иванютина придумала идею бизнеса.

Деньги на мясе

Тамара рассудила просто: в селе можно выращивать свиней, а мясо – продавать и хорошо зарабатывать. Осталось решить один вопрос: где брать корм для животных?

Иванютина опять быстро сообразила, как ей быть. Она устроилась в шестнадцатую школу в Минском районе Киева посудомойкой. Профессия не бог весть какая, зато появилась возможность брать отходы со столовой. Правда, некоторые работники школы этому противились. Иванютина с ними разобралась.

Об этой ситуации писали и говорили многие. Например, И. Гужва, А. Ильченко в «Двенадцати главных отравлениях Украины».

«Вспышка болезни»

Однажды в одну из киевских больниц стали массово поступать сотрудники и ученики школы № 16. Двоих взрослых и двоих учеников не удалось спасти.

Была выдвинута стандартная версия: кишечное заболевание, связанное, видимо, с некачественными продуктами. Но потом у пострадавших стали выпадать волосы. И медики сразу поняли, что случилось массовое отравление каким-то ядом. Милиция стала проверять всех сотрудников столовой. Провели обыски. У Иванютиной дома нашли пузырек с отравляющим веществом.

Первоначально подозреваемая Тамара Антоновна свою вину признала. Но потом она отказалась от показаний, ссылаясь на то, что её оговорили. Более того, Иванютина стала предлагать следователю «много денег», чтобы тот каким-нибудь образом развалил дело.

Но ничего не вышло. Было доказано, что Иванютина отравила 9 человек. Еще 13 её жертв выжило.

Проводили судебно-медицинскую экспертизу. Врачи установили, что женщина полностью вменяемая, хоть и не без социопатических наклонностей. На суде Тамара даже не думала извиняться, сказав, что не так она воспитана.

Самое интересное, что Иванютина была родом из семьи отравителей.

Та еще семейка

Тамару расстреляли, когда ей было 45 лет. Но оставались другие. Следствие установило, что сестра Иванютиной Нина Мацибора тоже расправлялась при помощи яда со своими врагами. Это же делали супруги Масленко – родители женщин. Антон и Мария подмешивали яд в еду и напитки родственникам, соседям по коммуналке и так далее. А мать Иванютиной и Мацибора заявила, что с людьми нужно дружить, но, в случае чего, можно их и ядом угостить.

Мацибора получила 15 лет лишения свободы. Что с ней случилось дальше – неизвестно. Супруги Масленко получили на двоих 23 года. На свободу они не вышли.

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