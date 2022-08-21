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Головоломка не для всех: правильное решение может найти только 1 из 100 человек

Приходилось ли вам бывать в роли детектива, пытаясь вычислить, кому принадлежит та или иная вещь? Если нет, то даём вам такую возможность. Вам нужно лишь внимательно прочитать задание и ответить на один вопрос.

Известно, что 5 людей живут в 5 разных домах, выкрашенных в 5 разных цветов. Эти 5 людей пьют 5 разных напитков и едят 5 разных блюд. Каждый держит дома одно животное. Вам необходимо узнать, у кого живут рыбки.

Головоломка не для всех: правильное решение может найти только 1 из 100 человек

Вот что известно об этих людях:

  1. В первом доме живет метеоролог.
  2. Студент пьет кофе.
  3. Мужчина, живущий в доме посредине, пьет молоко.
  4. Мужчина, который ест оладьи, живет по соседству с мужчиной, который пьет воду.
  5. Зеленый дом находится слева от белого.
  6. Полицейский держит пса.
  7. Мужчина, который ест пирожки, держит попугая.
  8. Мэр города живет в красном доме.
  9. Мужчина, который ест оладьи, живет по соседству с мужчиной, который держит кошку.
  10. В жёлтом доме живёт мужчина, который ест самсу.
  11. Мужчина, который ест пасту, пьет пиво.
  12. Метеоролог живет рядом с голубым домом.
  13. Мужчина, который держит кроликов, живет рядом с мужчиной, который ест самсу.
  14. Теннисист ест сэндвичи.
  15. Владелец зелёного дома пьет «Пепси».

Для облегчения мыслительного процесса стоит нарисовать табличку.

Так у кого же живут рыбки?

Ответ

Головоломка не для всех: правильное решение может найти только 1 из 100 человек

Рыбок держит теннисист, который живёт в зелёном 4 доме.

Вот табличка с правильными ответами:

Головоломка не для всех: правильное решение может найти только 1 из 100 человек

А вы знали об  этом?

В 1940-х годах генерал Дуайт Д.  Эйзенхауэр предложил маршалу Жукову попробовать Кока-Колу. Напиток пришелся ему по душе, но тот знал заранее, как товарищ Сталин отнесется к пристрастию своего генерала к американскому напитку. Тогда маршал обратился на производство Кока-Колы с просьбой убрать характерный карамельный цвет. Химики пошли на встречу Жукову, и вскоре произошла первая в истории компании отгрузка 50 ящиков прозрачной Колы.

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