Головоломка не для всех: правильное решение может найти только 1 из 100 человек

Приходилось ли вам бывать в роли детектива, пытаясь вычислить, кому принадлежит та или иная вещь? Если нет, то даём вам такую возможность. Вам нужно лишь внимательно прочитать задание и ответить на один вопрос.

Известно, что 5 людей живут в 5 разных домах, выкрашенных в 5 разных цветов. Эти 5 людей пьют 5 разных напитков и едят 5 разных блюд. Каждый держит дома одно животное. Вам необходимо узнать, у кого живут рыбки.

Вот что известно об этих людях:

В первом доме живет метеоролог. Студент пьет кофе. Мужчина, живущий в доме посредине, пьет молоко. Мужчина, который ест оладьи, живет по соседству с мужчиной, который пьет воду. Зеленый дом находится слева от белого. Полицейский держит пса. Мужчина, который ест пирожки, держит попугая. Мэр города живет в красном доме. Мужчина, который ест оладьи, живет по соседству с мужчиной, который держит кошку. В жёлтом доме живёт мужчина, который ест самсу. Мужчина, который ест пасту, пьет пиво. Метеоролог живет рядом с голубым домом. Мужчина, который держит кроликов, живет рядом с мужчиной, который ест самсу. Теннисист ест сэндвичи. Владелец зелёного дома пьет «Пепси».

Для облегчения мыслительного процесса стоит нарисовать табличку.

Так у кого же живут рыбки?

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