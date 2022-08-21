Головоломка не для всех: правильное решение может найти только 1 из 100 человек

Приходилось ли вам бывать в роли детектива, пытаясь вычислить, кому принадлежит та или иная вещь? Если нет, то даём вам такую возможность. Вам нужно лишь внимательно прочитать задание и ответить на один вопрос.
Известно, что 5 людей живут в 5 разных домах, выкрашенных в 5 разных цветов. Эти 5 людей пьют 5 разных напитков и едят 5 разных блюд. Каждый держит дома одно животное. Вам необходимо узнать, у кого живут рыбки.
Вот что известно об этих людях:
- В первом доме живет метеоролог.
- Студент пьет кофе.
- Мужчина, живущий в доме посредине, пьет молоко.
- Мужчина, который ест оладьи, живет по соседству с мужчиной, который пьет воду.
- Зеленый дом находится слева от белого.
- Полицейский держит пса.
- Мужчина, который ест пирожки, держит попугая.
- Мэр города живет в красном доме.
- Мужчина, который ест оладьи, живет по соседству с мужчиной, который держит кошку.
- В жёлтом доме живёт мужчина, который ест самсу.
- Мужчина, который ест пасту, пьет пиво.
- Метеоролог живет рядом с голубым домом.
- Мужчина, который держит кроликов, живет рядом с мужчиной, который ест самсу.
- Теннисист ест сэндвичи.
- Владелец зелёного дома пьет «Пепси».
Для облегчения мыслительного процесса стоит нарисовать табличку.
Так у кого же живут рыбки?
Ответ
Рыбок держит теннисист, который живёт в зелёном 4 доме.
Вот табличка с правильными ответами:
А вы знали об этом?
В 1940-х годах генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр предложил маршалу Жукову попробовать Кока-Колу. Напиток пришелся ему по душе, но тот знал заранее, как товарищ Сталин отнесется к пристрастию своего генерала к американскому напитку. Тогда маршал обратился на производство Кока-Колы с просьбой убрать характерный карамельный цвет. Химики пошли на встречу Жукову, и вскоре произошла первая в истории компании отгрузка 50 ящиков прозрачной Колы.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Величайший злодей современности? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43963485667)
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии