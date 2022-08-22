К чему приводит навязчивое желание залезть в телефон мужчины: 5 неприятных последствий

Мобильный телефон — это личное пространство человека. Так считают психологи. Но не каждая любящая женщина согласится с этим утверждением. Для ревнивых жен регулярная проверка гаджетов супруга — обычное явление.

Психотерапевт, сексолог и автор курса «Самооценка женщины» — рассказала, почему не стоит проверять смс и соцсети своего партнера, и как построить доверительные отношения.

Личные границы в отношениях

Каждый человек — отдельная личность, имеющая право на собственное пространство. Когда люди вступают в близкие отношения, личные границы стираются, происходит слияние, что может негативно отразиться на совместной жизни.

Электронные устройства, гаджеты, переписка в соцсетях также входят в понятие личного пространства. И даже самые близкие люди не имеют право его нарушать. Если женщина регулярно проверяет телефон своего супруга, это говорит об отсутствии доверия в семье и хрупкости отношений. В такой ситуации даже самый незначительный повод для ревности может привести к скандалу, после которого недалеко до разрыва. Так стоит ли тайком изучать переписку и разрушать семейную идиллию?

Доверяй, но проверяй

Большинство женщин, которые без разрешения просматривают телефоны своих партнеров, руководствуются этим принципом.

Ими движут вполне объяснимые опасения.

Интрижка на стороне — первый шаг к влюбленности. Если не знать, чем живет супруг, есть опасность, что у него появится другая семья. Проверка телефона — шанс предотвратить такой поворот событий.

Страх, что муж уйдет к другой. Это может произойти внезапно, так как женщина не знает о «подводных камнях» в жизни своего мужа. Полное доверие обернется подлым предательством.

Косые взгляды окружающих. Может оказаться, что все вокруг знают об интрижках мужчины, и только его жена не в курсе. Она будет делиться с родственниками и друзьями впечатлениями о счастливой семейной жизни, а все вокруг будут переглядываться и жалеть ее.

Нежелание выглядеть глупо и трудиться на благо семьи, которой нет. Пока жена на работе или ждет мужа из командировки, ее супруг может развлекаться с другой. В такой ситуации женщины не хотят казаться глупыми, и тайная слежка кажется им лучшим выходом из положения.

Все мужчины изменяют. Многие дамы всерьез верят этому расхожему убеждению и проверяют телефон мужа «так, на всякий случай».

Конечно, есть женщины, которые не стремятся нарушать личное пространство супруга. Но ими редко движет полное доверие. Скорее за их безразличием кроется нежелание обнаружить «скелеты в шкафу» и разрушить отношения, поэтому они предпочитают оставаться в неведении.

Реальные причины недоверия

Перечисленные опасения — оправдания, которыми женщина успокаивает свою совесть. Немногие готовы себе признаться, что реальной причиной потребности изучать мессенджеры партнера являются внутренние комплексы и изначально шаткий фундамент отношений.

Неуверенность в себе. Женщина считает себя недостойной партнера, поэтому готова поверить, что он ей изменяет, и упорно ищет этому доказательства. Ею руководит обычная ревность, порой безосновательная.

Женщина считает себя недостойной партнера, поэтому готова поверить, что он ей изменяет, и упорно ищет этому доказательства. Ею руководит обычная ревность, порой безосновательная. Партнер уже был замечен в неверности. В этом случае в отношениях изначально не было большой любви и доверия. Нужно не только поднимать самооценку, но и задуматься, стоит ли жить с таким мужчиной.

В этом случае в отношениях изначально не было большой любви и доверия. Нужно не только поднимать самооценку, но и задуматься, стоит ли жить с таким мужчиной. Недостаток внимания. Супруга, которая регулярно проверяет переписку благоверного, возможно, не получает от него достаточно любви и внимания. Причина не обязательно кроется в неверности: муж может быть очень загружен работой. В этом случае стоит попытаться обратить на себя внимание другими, более законными и приятными способами.

Супруга, которая регулярно проверяет переписку благоверного, возможно, не получает от него достаточно любви и внимания. Причина не обязательно кроется в неверности: муж может быть очень загружен работой. В этом случае стоит попытаться обратить на себя внимание другими, более законными и приятными способами. Не может установить личные границы. Женщина просто не понимает, что смартфон — личное пространство избранника, и после установления отношений наивно считает, что гаджет, как и мужчины, находится в ее собственности.

Стоит ли проверять телефон партнера?

Когда рука сама тянется к телефону супруга, остановитесь и задумайтесь, что вы хотите там обнаружить. Большинство женщин стремятся убедиться в верности партнера и продолжить жить счастливо. Но реальность бывает жестокой.

Прежде чем открывать переписку, проанализируйте, что сеет в вас сомнения. Задержки допоздна на работе? Безразличие, проблемы в отношениях? Поговорите с супругом, объясните, что вас тревожит, попросите у него гаджет сами. Если человеку нечего скрывать, он без возражений отдаст его вам.

Тайное «инспектирование» смартфона некоторые женщины воспринимают как панацею от измены. Но предотвратить ее они не в силах. Подобная проверка может только подтвердить или опровергнуть опасения. Подумайте, что вы сделаете, если неверность партнера станет очевидной? Будете мучиться ревностью и делать вид, что ничего не знаете? Или за скандалом последует разрыв?

Есть единственный случай, когда стоит заглянуть в смартфон мужа. Это ситуация, когда вы на 99% уверены в измене и твердо решили расстаться. По сути, вам требуется только доказательство неверности и повод для ухода, которым и может стать фото или смс.

В остальных случаях нарушение личных границ партнера повлечет неприятные последствия:

Вы каждый раз будете в чем-то подозревать мужчину. Это сведет вас с ума и испортит отношения.

Вы утратите доверие любимого человека, если он узнает, что вы брали его гаджет без спроса.

Вы рискуете устроить скандал без причины.

Вы унизите себя и его, показав, что не доверяете партнеру и сомневаетесь в нем.

Вы будете ограничивать свободу близкого человека, тем самым лишая его комфорта.

Но главное, что эти меры никак не повлияют на верность. Если мужчина захочет завести роман на стороне или бросить вас, он это все равно сделает. Лучше заняться собственной самооценкой и здраво проанализировать свои чувства к партнеру.

Как избавиться от подозрений?

Самый крепкий фундамент для отношений — это доверие. Партнеры не должны ставить на свои гаджеты сто паролей или прятать смартфоны, опасаясь разоблачения. Такое поведение — первый «звоночек», что семейная идиллия не состоится.

Должно быть осознание: это мой телефон, но, если ты хочешь, можешь взять, мне скрывать нечего. Вы со своей стороны просто не берете его. Вы просто спокойны, что от вас ничего не скрывают, так зачем что-то выискивать?

Современный телефон хранит информацию обо всей жизни человека. Он становится частью личного пространства, в которое близкие люди так и норовят заглянуть. Но стоит ли это делать? Сначала подумайте, как вы поступите, если узнаете неприятную для вас информацию, и только потом принимайте решение.

Источник :https://otnosheniya.temaretik.com/2547173555444386620/

А вы знали об этом?

Можно ли беременным посещать кладбище на Пасху?На Пасху никому не желательно посещать кладбище (эта ошибочная традиция возникла в советское время), а вот Радоница – подходящий для этого день. Возможно, этот вопрос происходит от смутного знания о том, что женщине в определенные дни по церковным правилам не полагается приступать к Таинствам. Беременность к таким состояниям не относится – будущие мамы могут причащаться и, наоборот, Церковь призывает их причащаться чаще. И, к тому же, посещение кладбища и молитва на кладбище не являются Таинством, поэтому никаких ограничений тут нет.

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