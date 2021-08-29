9 самых таинственных чудо-островов на планете

Мир, в котором мы живем, благодаря интернету и доступности различных видов транспорта становится все теснее, а загадок в нем все меньше. Бoльшая часть остpовов в мире дaвно изyчены, иx тайны изведаны много лет назад, но все же некоторые до сих пор покрыты ореолом загадочности. Представляю вашему вниманию десять самых загадочных островов в мире.

1.Остров Сокотра

Остров Сокотра, расположенный у берегов Йемена в Индийском океане, выглядит так, словно он находится на какой-то другой планете. Уникальным является не только пейзаж острова, но и множество необычных растений и животных, большинство из которых больше нигде на земле не встречаются.

2. Остров Возрождения



Этот остров был открыт в XIX веке в Аральском море. В Советское время на нем проводились испытания биологического оружия, в том числе разработка веществ, вызывающих сибирскую язву с тестами на животных. После того, как о лаборатории узнали в США, было принято решение о ее срочной ликвидации. Все оборудование и персонал были вывезены, а разрабатываемое оружие и химикаты захоронены на острове.

3. Остров Землетрясения



В сентябре 2013 года в Пакистане произошло мощное землетрясение, в результате которого неожиданного образовался новый остров.

4. Остров Баннерман

По мнению ученых, остров Землетрясения является грязевым вулканом, который всплыл из-за сильных подземных толчков.



Остров Баннерман находится на реке Гудзон в получасе езды от Нью-Йорк, и на нем можно увидеть руины роскошного замка. В конце XX века американский магнат Фрэнк Баннерман, скупивший большое количество оружия, построил здесь замок для его хранения. В 1920 году примерно 200 тонн пороха на острове взорвались, уничтожив большую часть комплекса. Остров долгое время оставался закрытым для посещения, но в прошлом году он снова стал доступен туристам.

5.Остров Бермея



Этот остров был обозначен на картах XVIII века, он находился в нескольких километрах от полуострова Юкатан и являлся самой отдаленной частью Мексики. Однако когда в конце 90-х годов на его поиски были направлены экспедиции, таинственный остров не удалось найти. Он так и не был обнаружен и в 2009 году его официально признали несуществующим. Куда же исчез Остров Бермея? На этот счет есть несколько теорий, включая вмешательство США и глобальное потепление.

6. Остров Диего-Гарсия



Остров Диего-Гарсия относится к крупному архипелагу Чагос в Индийском океане. В 1960-х годах жители острова были выселены представителями правительства США, которые расположили там свой военный объект. Секретная американская база находится на острове и по сей день и попасть туда в качестве туриста совершенно невозможно.

7. Плавающий остров

Этот уникальный природный объект был обнаружен в 2016 году в труднодоступных местах провинции Буэнос-Айреса (Аргентина). Плавучий остров расположен в озере почти идеально круглой формы и с высоты напоминает глаз. Об этом месте съемочная группа во главе с режиссером Серджио Неспилером сняла научно-документальный фильм под названием «Око».

8. Остров Партридж



Этот остров находится в Канаде, у побережья порта Сент-Джон. В XIX веке тысячи иммигрантов, приехали в Канаду, спасаясь от голода. Чтобы избежать распространения таких болезней, как тиф, скарлатина, желтая лихорадка и холера, канадские власти организовали на острове карантинный комплекс. Всех, кто был болен, не выпускали за пределы острова, они умерли и были похоронены в братской могиле. По слухам, трава в этом месте насыщенно-изумрудного цвета, так как ее питают кости мертвых.

9. Остров Пасхи



Остров был открыт в 1722 году голландскими моряками и получил свое название в честь праздника Пасхи. Главная достопримечательность острова Пасхи — гигантские каменные статуи, которых здесь насчитывается около 900. Об их происхождении среди ученых до сих пор нет единого мнения, а местные жители верят, что в статуях заключена сила древних богов.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2290692542110894639/

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