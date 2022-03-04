Бишон фризе: С корабля на бал. Как чупокабра, которая ловила крыс в трюме, превратилась в собаку богачей и монархов?

Сложно представить, что эти белоснежные пушистики когда-то занимались грязной работой. А ведь их предки трудились не покладая лап, ловили крыс на суднах и мечтали о роскошной жизни. И ведь удалось — сегодня щеночек бишон фризе порой стоит как автомобиль. В чём же секрет головокружительного успеха?

Одуванчики, одуванчики, любят девочки, любят мальчики.

Первые упоминания о светлых маленьких собачках датируются 12 веком. Родоначальники породы были корабельными псами-крысоловами. На современных плюшевых белоснежек они мало походили. Условия труда делали из них жутких страхолюдин, — в открытом море, знаете ли, не до моднявых собачьих стрижек.

Это, конечно, не фотки из 12 века, но примерно так бишоны выглядели раньше.

Уже в те стародавние времена бишоны разделились на 4 самостоятельных группы: мальтийский, гаванский, болонский и тенерифский. Последний был особенно популярен при испанском королевском дворе. В чью светлую голову пришла идея вытащить из трюма этих чупакабр, отмыть и причесать — неизвестно, но маленькость и милая мордаха сделали своё дело — монархи так помешались на бишончиках, что король сам носил на шее корзинку со своим любимцем.

Да, носи меня, двуногий раб!

Позже тенерифцы были официально зарегистрированы как порода бишон фризе. Пёсики отрастили шерсть и стали выглядеть более-менее прилично. Но бешеной популярностью порода всё равно не пользовалась: содержать бишонов стало слишком хлопотно и затратно. Позволить себе хотя бы одно такое облачко в дом может не каждый, не говоря уже о питомнике.

Кстати, без стрижки бишон фризе выглядит вот так.

Всё дело в исключительной белоснежной шерсти. За красивыми фотографиями стоят часы работы профессиональных грумеров. Каждую собаку стригут по-особенному, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. За мехом придётся следить постоянно, даже если вы не собираетесь покорять ринги.

Саня, это я, Лёха, выпусти меня из собаки!

Шампунь обычный, шампунь отбеливающий, бальзам, маска, кондиционер для шерсти — весь этот косметический набор необходим, чтобы собачка не вернулась обратно в форму чупакабры. А на улицу в плохую погоду питомца придётся одевать, ибо проще постирать комбинезон, а не собаку.

Я ни о чём не жалею. Ни-о-чём.

В быту бишоны могут быть слишком навязчивыми и шумными — пёсики требуют много внимания к своей королевской особе. В барбосах нет ни капли агрессии, но хитрости и самоуверенности хватит на двоих. Без должного воспитания белые и пушистые сядут вам на шею так, что вы даже не заметите.

Будьте осторожны, надвигается облачный циклон.

Но в умелых руках это прекрасная и легко обучаемая собака, способная на сложные цирковые трюки. Так что не ведитесь на очарование плюшевого щеночка, начинайте воспитание с пелёнок, и много счастливых совместных лет вам обеспечено!

С вами была Книга животных!

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