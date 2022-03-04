Бишон фризе: С корабля на бал. Как чупокабра, которая ловила крыс в трюме, превратилась в собаку богачей и монархов?

Сложно представить, что эти белоснежные пушистики когда-то занимались грязной работой. А ведь их предки трудились не покладая лап, ловили крыс на суднах и мечтали о роскошной жизни. И ведь удалось — сегодня щеночек бишон фризе порой стоит как автомобиль. В чём же секрет головокружительного успеха?
Первые упоминания о светлых маленьких собачках датируются 12 веком. Родоначальники породы были корабельными псами-крысоловами. На современных плюшевых белоснежек они мало походили. Условия труда делали из них жутких страхолюдин, — в открытом море, знаете ли, не до моднявых собачьих стрижек.
Уже в те стародавние времена бишоны разделились на 4 самостоятельных группы: мальтийский, гаванский, болонский и тенерифский. Последний был особенно популярен при испанском королевском дворе. В чью светлую голову пришла идея вытащить из трюма этих чупакабр, отмыть и причесать — неизвестно, но маленькость и милая мордаха сделали своё дело — монархи так помешались на бишончиках, что король сам носил на шее корзинку со своим любимцем.
Позже тенерифцы были официально зарегистрированы как порода бишон фризе. Пёсики отрастили шерсть и стали выглядеть более-менее прилично. Но бешеной популярностью порода всё равно не пользовалась: содержать бишонов стало слишком хлопотно и затратно. Позволить себе хотя бы одно такое облачко в дом может не каждый, не говоря уже о питомнике.
Всё дело в исключительной белоснежной шерсти. За красивыми фотографиями стоят часы работы профессиональных грумеров. Каждую собаку стригут по-особенному, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. За мехом придётся следить постоянно, даже если вы не собираетесь покорять ринги.
Шампунь обычный, шампунь отбеливающий, бальзам, маска, кондиционер для шерсти — весь этот косметический набор необходим, чтобы собачка не вернулась обратно в форму чупакабры. А на улицу в плохую погоду питомца придётся одевать, ибо проще постирать комбинезон, а не собаку.
В быту бишоны могут быть слишком навязчивыми и шумными — пёсики требуют много внимания к своей королевской особе. В барбосах нет ни капли агрессии, но хитрости и самоуверенности хватит на двоих. Без должного воспитания белые и пушистые сядут вам на шею так, что вы даже не заметите.
Но в умелых руках это прекрасная и легко обучаемая собака, способная на сложные цирковые трюки. Так что не ведитесь на очарование плюшевого щеночка, начинайте воспитание с пелёнок, и много счастливых совместных лет вам обеспечено!
С вами была Книга животных!
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